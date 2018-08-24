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Morgan Stanley может проконсультировать Маска по выкупу акций Tesla

Основатель Tesla Илон Маск нанял аналитиков банка Morgan Stanley для консультаций о выкупе акций компании, торгующихся на бирже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о частном консультировании Маска – не компании Tesla, ее совета директоров или его отдельных комитетов, подчеркивает агентство. 21 августа Morgan Stanley приостановил оценку котировок Tesla.

В начале августа Маск опубликовал твит о намерении выкупить с биржи акции Tesla по $420 за штуку, что на 20% превышало их рыночную цену. В этом случае капитализация компании составила бы $72 млрд. Макс указал на финансовую обеспеченность сделки и отметил, что компании пойдет на пользу долгосрочное планирование, а не определенное квартальными периодами.

Заявиление Маска привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам США (SEC), ведомство начало предварительное расследование. В то же время группа акционеров Tesla подала против основателя компании коллективный иск. Они утверждают, что понесли финансовые потери из-за твитов Маска.

Маск сообщал о переговорах с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) о выкупе акций компании с биржи. По его словам, готовность выделить финансирование на эти цели выразил управляющий директор фонда. Позже NYT узнала о том, что с финансированием может помочь производитель космической техники SpaceX, также основанный Маском. В результате SpaceX может получить долю в производителе электромобилей.