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Минтранс назвал сумму возможной компенсации пассажиру за овербукинг

Размер компенсации пассажиру за овербукинг может составить от 8000 до 22 000 руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта Александра Юрчика. По его словам, соответствующие предложения уже подготовлены. «Мы будем основываться на европейском опыте: это примерно от 8000 до 22 000 руб. в зависимости от дальности маршрута, срока задержки рейса», - уточнил он.

По его словам, Минтранс исключает возможность легализации овербукинга. Авиакомпании изучили предложения о компенсациях, добавил он. «Они, конечно, без энтузиазма, но с пониманием воспринимают», - сказал замминистра.

В начале августа Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Штрафы пойдут в пользу пассажира, а не государства, поясняли тогда в пресс-службе министерства. Речь идет о случаях «намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», отмечали в ведомстве. На тот момент с размером штрафа ведомство еще не определилось. Однако ведомство заявляло, что размер компенсации должен соответствовать мировой практике и «российским реалиям».

В июле министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что Минтранс предпринимает вторую попытку легализовать овербукинг из-за участившихся жалоб пассажиров на отсутствие компенсаций за перепродажу мест в самолете.

В 2015 г. Минтранс разработал законопроект, согласно которому перевозчики наделялись правом реализовывать больше билетов на рейс, чем кресел в самолете, т. е. применять перебронирование (овербукинг). Законопроект должен был пройти стадию публичного обсуждения. О размерах компенсации в документе речь не шла. Работа над законопроектом была приостановлена из-за широкого общественного резонанса.

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