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ФАС заподозрила Роснедра в ограничении конкуренции в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Федеральному агентству по недропользованию (Роснедрам) предупреждение за бездействие при предоставлении в регионах прав на участки недр, которое, по мнению службы, может привести к ограничению конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Согласно законодательству, местные власти готовят и утверждают по согласованию с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и его территориальными органами список участков недр, права на которые могут передаваться без торгов.

При этом приказ агентства не регламентирует процедуру подготовки таких перечней и порядок включения в него участков. Документ также не содержит информации о том, как желающие получить тот или иной участок недр должны быть проинформированы о готовности перечня. В нем лишь уточняются требования к форме документа, его содержанию, а также перечислены случаи отказа Роснедр в согласовании таких списков.

«Таким образом, отсутствие регламентированного порядка утверждения перечня участков недр местного значения на уровне субъекта делает процедуру их утверждения органом исполнительной власти субъекта непрозрачной и, как следствие, закрытым сам процесс их предоставления», - уверена ФАС. Служба потребовала от Роснедр регламентировать указанные процедуры, а также сделать список доступным и понятным «для всех лиц».