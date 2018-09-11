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UC Rusal может перерегистрироваться в российском офшоре в начале октября

Алюминиевый гигант UC Rusal, подпавший под санкции США, сможет перерегистрироваться в специальном административном районе (САР) до истечения дедлайна Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) на бизнес-операции с компанией. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября», - ответил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о сроках «переезда» UC Rusal в Россию.

Срок разрешения на бизнес-операции с UC Rusal истекает 23 октября.

6 апреля минфин США объявил о включении Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе En+ и UC Rusal, в санкционные списки. Представители американского ведомства отмечали, что одним из условий снятия санкций должен стать отказ Дерипаски от статуса контролирующего акционера в компаниях. Сообщалось, что переговоры о других условиях могли зайти в тупик.

Создание САР – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.