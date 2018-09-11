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UC Rusal может перерегистрироваться в российском офшоре в начале октября

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Алюминиевый гигант UC Rusal, подпавший под санкции США, сможет перерегистрироваться в специальном административном районе (САР) до истечения дедлайна Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) на бизнес-операции с компанией.  Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития  Максима Орешкина.

«У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября», - ответил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о сроках «переезда» UC Rusal в Россию.

Срок разрешения на бизнес-операции с UC Rusal истекает 23 октября.

6 апреля минфин США объявил о включении Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе En+ и UC Rusal, в санкционные списки. Представители американского ведомства отмечали, что одним из условий снятия санкций должен стать отказ Дерипаски от статуса контролирующего акционера в компаниях. Сообщалось, что переговоры о других условиях могли зайти в тупик.

Создание САР – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

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The Mirror сообщила о новых подозреваемых в деле Скрипалей

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Подозреваемые британским правосудием в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу «чистильщиков». Об этом пишет The Mirror со ссылкой на источники в разведсообществе королевства. Такие выводы были сделаны, основываясь на данных с камер видеонаблюдения.

Помимо Петрова и Баширова, которые, по версии следствия прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще 4 человека, отмечают собеседники. Они прибыли в Великобританию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию королевства без виз, они использовали идентификационные данные заключенных, содержащихся в тюрьмах ЕС. При этом в Великобританию они прибыли под классическим прикрытием – «богатые россияне, заинтересованные в собственности», уточнил собеседник.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 6 марта. Лондон обвинил Россию в применении нервно-паралитического вещества «Новичок», Москва обвинения отрицает. Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности к отравлению высшего политического руководства России в Кремле назвали неприемлемыми.

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Бизнес
Новости

«Русагро» надеется сделать Китай своим главным рынком

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Один из крупнейших агрохолдингов России, группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича видит Китай будущим главным рынком сбыта своей продукции.

«Мы надеемся, что рано или поздно главным рынком для нашей компании будет не Российская Федерация, а Китай. Планируем, что со временем в Китай мы будем продавать в два раза больше продукции, чем в России», - передал «Интерфакс» заявление гендиректора компании Максима Басова в кулуарах Восточного экономического форума.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о продукции животноводства, которая будет поставляться в Китай «либо на автомобилях, либо на специализированных судах, либо контейнерами». «Главная задача сейчас - открыть экспортные рынки, прежде всего Китая и Японии. Думаю, это будет сделано в течение ближайших двух лет», - считает Басов.

 »Русагро» строит на Дальнем Востоке  свинокомплексы мощностью 82 000 т свинины в живом весе в год с производствами комбикорма и мясохладобойнями. Ввод трех свинокомплексов в Приморском крае намечен на февраль 2019 года. «Русагро» - третья компания на российском рынке сахара с долей в 14%, второй производитель свинины (5,3%).

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Бизнес
Новости

Российские вузы вошли в мировой рейтинг трудоустройства

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В мировой рейтинг трудоустройства топ-500, опубликованный компанией Quacquarelli Symonds, вошли 11 российских вузов. Всего оценивались 600 вузов. Из российских лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший место в категории с 101 по 110 место в рейтинге. За ним в идут Санкт-Петербургский университет (161-170), МГИМО (201-250) и Высшая школа экономики (ВШЭ) (251-300), в категории 301-500 расположились МГТУ им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСИС, а также Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

МГУ продвинулся в рейтинге по двум важнейшим показателям – по успешности выпускников вуз вошел в топ-20, а по репутации среди работодателей – в топ 60.

При составлении рейтинга оценивались такие показатели репутация среди работодателей (30%), партнерство с работодателями (25%), и успешность выпускников (25%), а также организация взаимодействия работодателей со студентами (10%) и «для трудоустроенных выпускников» (10%).

Лидируют в рейтинге Массачусетский Технологический Институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В конце августа британское издание Times Higher Education представило рейтинг ведущих евразийских университетов. В тройку лидеров вошли МГУ, МФТИ и Томский политех.

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Экономика
Новости

Орешкин назвал два типа резидентов новых российских офшоров

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Первыми резидентами Специальных административных районов (САР), или внутрироссийских офшоров, готовы стать два типа компаний, рассказал «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин. Это либо компании, «кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, как холдинг Дерипаски», либо те, которым это несложно, отметил министр.

Власти уже ведут переговоры о перерегистрации в САР «Владивосток» с одной из компаний, заметил министр. «Например, с одной из групп мы работаем по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», - сказал Орешкин. По его оценке, первые перерегистрации важны для отработки практики и регулирования.

В середине августа совет директоров UC Rusal одобрил подготовку к смене юрисдикции компании с острова Джерси на Россию. UC Rusal попала под санкции США вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. До того о будущей смене юрисдикции энергетической «дочки» En+ Holding сообщил En+ Олега Дерипаски. 

Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

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Политика
Новости

США пригрозили санкциями Международному уголовному суду в Гааге

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, передало агентство Reuters. Сейчас этот суд расследует преступления американских военных в Афганистане. Помимо этого, Болтон заявил о закрытии представительства организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в связи с призывами ООП к МУС провести расследование в отношении Израиля.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан - и граждан стран-союзников - от неправедного преследования этим незаконным судом. Если суд начнет преследовать нас, Израиль или других союзников, мы не будем сидеть сложа руки», - заявил Болтон. По его словам, администрация Трампа пойдет на меры вплоть до санкций и уголовного преследования членов МУС если суд официально начнет расследование преступлений, якобы совершенных американцами в Афганистане.

«Мы не намерены сотрудничать с МУС, не будем ему помогать и уж конечно не присоединимся к нему. Мы позволим МУС умереть. В конечном счете он по всем признакам уже мертв», - сказал Болтон.

Посол-представитель США при МУС, один из основателей суда Дэвид Шеффер заявил, что речь Болтона изолирует США от международного правосудия и устанавливает двойные стандарты. «Эти двойные стандарты очень понравятся авторитарным режимам, которые продолжат уклоняться от ответственности за свои преступления и игнорировать усилия мирового сообщества по продвижению диктатуры закона», - цитирует Шеффера The Guardian.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин вывел Россию из числа участников Римского статута МУС. Россия подписала Римский статут об учреждении МУСа в 2000 г., но не ратифицировала его, таким образом, страна и до отзыва подписи не подпадала под юрисдикцию этого суда. Незадолго до этого главный прокурор МУСа Фату Бенсуда назвала факт вхождения Крыма в состав России в 2014 г. «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Украиной и Россией.

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Политика
Новости

«Адмирал Кузнецов» стал вторым в рейтинге худших авианосцев

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Американский журнал Business Insider составил рейтинг худших действующих авианосцев и вертолетоносцев планеты. Второе место в нем занял единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», а лидером стал первый китайский авианосец «Ляонин» (Liaoning), изначально относившийся к тому же советскому проекту.

«Ляонин», бывший «Варяг», Китай купил недостроенным на Украине в 1998 году и ввел в строй своего ВМФ в 2012 году. Однако этот авианосец, как и «Кузнецова», постоянно преследуют  проблемы с силовой установкой. В 2016 г. «Адмирал Кузнецов» принял участие в операции в Сирии, и во время перехода авианосца в Средиземное море наблюдатели заметили столб черного дыма из его трубы. «Кузнецов сейчас находится в ремонте и вряд ли вернется в строй до 2021 года», - пишет журнал.

Третье место занял таиландский авианосец Chakri Naruebet, простоявший в порту большую часть своей 20-летней службы и разжалованный в вертолетоносцы. «Корабль попросту не используют по целевому назначению», - отмечает журнал. На четвертом месте американский универсальный десантный корабль Wasp, предназначенный для размещения новейших истребителей F-35B Lightning II, но «подозрительным образом» семь лет не участвовавший в операциях флота.

Пятое и шестое места принадлежат двум новым австралийским вертолетоносцам типа Canberra из-за врожденных хронических проблем с силовой установкой. На седьмом месте худших из 42 авианосцев мира - самый большой, дорогостоящий и современный атомный авианосец США Gerald Ford. Однако в данном случае проблемы связаны скорее с новизной примененных технических решений: так, на нем впервые установлена электромагнитная катапульта вместо традиционной паровой.

В феврале журнал The National Interest включил «Адмирал Кузнецов» в пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

Политика
Новости

Путину предложили потратить 1,9 трлн рублей на удержание людей на Дальнем Востоке

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Президенту России Владимиру Путину предложили новые меры для того, чтобы остановить отток населения с Дальнего Востока - они обойдутся почти в 1,9 трлн руб.  Льготных режимов для инвесторов для этого оказалось недостаточно, нужно значительное улучшение социальной инфраструктуры в макрорегионе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Госсовета, представленный президенту перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке.

Авторы доклада считают, что без дополнительных мер невозможно реализовать демографическую часть майского указа, и в 2025 году население Дальнего Востока снизится с 6,165 млн человек в 2017 году до 6,048 млн.

Чтобы удержать в регионе или привлечь в него 452 000 человек, авторы доклада предлагают потратить дополнительно 369,5 млрд руб. на повышение рождаемости (строительство инфраструктуры и субсидирование ипотечных ставок), 247,2 млрд руб. на снижение смертности, 186,3 млрд руб. на нацпроект по образованию, 217,3 млрд руб. на экологические меры. «Помимо этого на поддержку малого и среднего предпринимательства запрошено 27,9 млрд руб., на повышение доли экспорта — 145,8 млрд руб., на цифровую экономику (преимущественно развитие телекоммуникационной инфраструктуры) — 56,5 млрд руб», - пишет газета. Все эти затраты включаются в существующие нацпроекты.

Отдельно запрошено 646,9 млрд руб. на улучшение жилищных условий, причем часть этих денег предполагается потратить на наемный жилищный фонд, утверждает «Коммерсантъ».

Восточный экономический форум во Владивостоке открылся 11 сентября. Его главным событием будет пленарное заседание 12 сентября с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.

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Политика
Новости

Эксперты назвали главных пострадавших от майских указов Путина

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Майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года в начале текущего года в целом близки к выполнению в части роста зарплат бюджетников - но отдельные категории работников бюджетной сферы оказались пострадавшими, следует из сентябрьского мониторинга экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.

Сильнее всего в ходе реализации майского указа пострадал медицинский персонал, численность которого за 5 лет (2013 - 2018 гг.) снизилась с 687 000 до 299 000 человек, и в меньшей степени средний, отмечают эксперты. Численность врачей снизилась лишь на 3%.

Фактически численность младшего медперсонала снижалась, чтобы не платить этим работникам повышенные зарплаты, следует из документа. «В 2013–2018 г. в организациях здравоохранения активно применялась практика перевода младшего медперсонала на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате перевода на новую должность не менялись или их функции отдавались на аутсорсинг...  В результате эта категория занятых не только оказалась исключенной из сферы действия майских указов, но и лишилась различных льгот, которые полагаются медицинским работникам: сокращенной продолжительности рабочей недели и дополнительного оплачиваемого отпуска», - пишут эксперты. Часть обязанностей мог взять на себя средний медперсонал.

К таким перекосам привел сам майский указ, установивший единую минимальную границу заработных плат для обеих групп медицинского персонала. «Поэтому в условиях ограниченного фонда оплаты труда организации здравоохранения смогли довести зарплаты среднего медицинского персонала до целевого уровня, оставив большую их часть на рабочих местах, тогда как младший персонал был либо уволен, либо переведен на другие рабочие места, не отмеченные в указе», - пишут экономисты.

От реформы оплаты туда в бюджетной сфере выиграли в основном работники школьного и дошкольного образования, а также врачи, резюмируют эксперты РАНХиГС.

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Политика
Новости

На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек

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Тропический шторм «Флоренс» вновь усилился до урагана четвертой категории, сообщил сегодня Национальный ураганный центр (NHC) США. По прогнозам ученых, он обрушится на штаты   Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на бюллетень NHC.

На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек. «Флоренс» пока самый сильный атмосферный вихрь в этом сезоне, угрожающий территории США, который «останется крайне опасным весь четверг», сообщил NHC.

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Каролин и всего Восточного побережья страны с просьбой соблюдать все меры предосторожности. «Атлантические штормы крайне опасны. Мы призываем всех, находящихся на их пути, приготовиться и подчиняться предупреждениям властей штатов и муниципалитетов. Федеральное правительство наблюдает за ситуацией и готово оказать помощь. Мы с вами!» - написал Трамп.

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Бизнес
Новости

Московское метро требует с подрядчика возместить расходы на ремонт «Бауманской»

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Московский метрополитен требует с подрядчика возместить ущерб более чем на 35 млн руб. из-за некачественных аварийно-восстановительных работ на станции «Бауманская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена. По словам представителей пресс-службы, следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере и халатности. На сайте СК информации о возбуждении дела пока нет.

Как сообщил собеседник агентства, ГУП «Московский метрополитен» провел проверку проведенных подрядчиком ЗАО «Триада-холдинг» аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции. По результатам проверки выяснилось, что подрядчик не выполнил предписанные договором работы. ЗАО «Триада-холдинг» предоставил «Московскому метрополитену» исполнительную документацию с ложными сведениями об объемах и видах проведенных работ. В результате подрядчик нанес предприятию ущерб на сумму более 35 млн руб.

Ремонт станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии длился 11 месяцев. Ее открыли 24 декабря 2015 г. Это был первый капитальный ремонт «Бауманской» с момента открытия в 1944 г. Пассажиропоток на станции - около 100 000 человек в сутки.

Бизнес
Новости

Richemont восстановила должность гендиректора после роста продаж

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Швейцарский производитель предметов роскоши Richemont объявил о назначении Жерома Ламберта гендиректором. Он вступит в должность немедленно, уточняется в сообщении. До этого 49-летний Ламберт был главным операционным директором Richemont.

Richemont производит и продает ювелирные украшения, часы, одежду. Компании принадлежат бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Chloe, Montblanc и др.

В ноябре 2016 г. Richemont упразднила должность гендиректора, его функции были переданы операционному директору. Компания начала радикально менять структуру управления, столкнувшись с падением продаж и прибыли. «Один человек не может нести ответственность [за всю группу, объединяющую несколько десятков брендов], это нечестно, – приводил Bloomberg слова владельца контрольного пакета акций Richemont Йоханна Руперта. – У нас никогда больше не будет подобного гендиректора. Теперь пришло время посмотреть на другое поколение».

Компания восстановила должность генерального директора после сильного роста продаж в первые пять месяцев финансового года, пишет Financial Times. Ламберт будет нести ответственность за будущий рост компании, говорится в сообщении Richemont.

500 редких ювелирных украшений на выставке в Кремле

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