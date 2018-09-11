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Гендиректор «Сибура» рассказал о возможных параметрах IPO компании

«Хорошим моментом» для обсуждения первичного публичного размещения (IPO) крупнейшей нефтехимической компании в России «Сибур» может стать время после запуска комплекса «ЗапСибнефтехим». Об этом CNBC во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов.

По его словам, «ЗапСибнефтехим» предположительно будет запущен во II квартале 2019 г. и это открывает возможность для обсуждения листинга. «Это может стать хорошим моментом для обсуждения [IPO]», – отметил Конов.

Первый этап, рассказал Конов, – это листинг в Москве. «Потом мы посмотрим, что мы будем делать на международном уровне», – добавил он.

В то же время гендиректор «Сибура» подчеркнул, что у компании нет «установленного графика»: решение будет зависеть от благоприятных рыночных условий, а также от того, посчитают ли акционеры сделку достаточно привлекательной, чтобы продать свою долю. «Мы ведем переговоры с банками, ведем переговоры, чтобы понять, станет ли это удобным моментом или нет», – сказал Конов, отметив, что акционеры, по его мнению, «довольны результатами компании».

Говоря о размерах IPO, Конов подчеркнул, что «немного рано» обсуждать такие детали, но сообщил, что речь может идти о 15% акций.

О том, что «Сибур» начал подготовку к IPO, стало известно 24 июля этого года. Предварительно цена компании оценена в $20–26 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров. Reuters писало об этом же со ссылкой на источники; агентство сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд. Если в ходе сделки удастся привлечь эту сумму, IPO «Сибура» станет одним из крупнейших в российской истории.

В конце августа Financial Times сообщала о том, что решение об IPO «Сибура» будет принято до конца сентября. Два источника издания говорили, что руководство обсуждает размещение 10–15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций).