Гендиректор «Сибура» рассказал о возможных параметрах IPO компании

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«Хорошим моментом» для обсуждения первичного публичного размещения (IPO) крупнейшей нефтехимической компании в России «Сибур» может стать время после запуска комплекса «ЗапСибнефтехим». Об этом CNBC во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов.
По его словам, «ЗапСибнефтехим» предположительно будет запущен во II квартале 2019 г. и это открывает возможность для обсуждения листинга. «Это может стать хорошим моментом для обсуждения [IPO]», – отметил Конов.
Первый этап, рассказал Конов, – это листинг в Москве. «Потом мы посмотрим, что мы будем делать на международном уровне», – добавил он.
В то же время гендиректор «Сибура» подчеркнул, что у компании нет «установленного графика»: решение будет зависеть от благоприятных рыночных условий, а также от того, посчитают ли акционеры сделку достаточно привлекательной, чтобы продать свою долю. «Мы ведем переговоры с банками, ведем переговоры, чтобы понять, станет ли это удобным моментом или нет», – сказал Конов, отметив, что акционеры, по его мнению, «довольны результатами компании».
Говоря о размерах IPO, Конов подчеркнул, что «немного рано» обсуждать такие детали, но сообщил, что речь может идти о 15% акций.
О том, что «Сибур» начал подготовку к IPO, стало известно 24 июля этого года. Предварительно цена компании оценена в $20–26 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров. Reuters писало об этом же со ссылкой на источники; агентство сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд. Если в ходе сделки удастся привлечь эту сумму, IPO «Сибура» станет одним из крупнейших в российской истории.
В конце августа Financial Times сообщала о том, что решение об IPO «Сибура» будет принято до конца сентября. Два источника издания говорили, что руководство обсуждает размещение 10–15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций).
Экономика
Новости
Орешкин посоветовал продавать доллары и покупать рубли
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Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли. «Да», – ответил он на соответствующий вопрос в интервью Business FM.
В макропрогнозе Минэкономразвития заложен среднегодовой курс рубля к доллару на 2018 г. в 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ на 2019 г. Орешкин подтвердил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития пересмотрело динамику курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6–12 месяцев. Однако «долгосрочно, за пределами 12 месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять», подчеркнул Орешкин.
«Вы знаете известную цитату Уоррена Баффетта: покупать нужно тогда, когда боишься. Потому что, когда все хорошо и все уверены в чем-то, означает, наоборот, что у этого актива перспектив немного, – заключил Орешкин. – Поэтому сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад».
Министр отметил, что стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое предусматривает покупку иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы и их резервирование, а также политике Центробанка по удержанию инфляции возле 4%. «Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», – резюмировал Орешкин.
В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках».
В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб.
В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством
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Tesla с 12 сентября откажется от двух доступных цветов электрокаров, написал в своем Twitter гендиректор компании Илон Маск.
«Мы убираем из меню два цвета Tesla из семи в среду для упрощения производства», – сообщил он.
Речь идет о таких цветах, как Obsidian Black Metallic и Silver Metallic. Они будут доступны по специальному заказу и более высокой цене, отметил Маск.
В начале августа Tesla отчиталась о рекордных убытках во II квартале. Они составили $717,7 млн по сравнению с $336,4 млн за аналогичный период прошлого года. По итогам I квартала убытки компании оценивались в $709,5 млн. Доходы компании во II квартале 2018 г. выросли до $4 млрд с $2,79 млрд за тот же период в прошлом году.
В начале сентября из Tesla ушли два топ-менеджера – главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. На фоне их увольнения акции Tesla на NASDAQ подешевели более чем на 9%: в 16.46 мск обыкновенная акция компании стоила $254 (-9,58%).
Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3
twitter.com/elonmusk
Первый бюджетный электромобиль Tesla Mode 3 был выпущен в воскресенье, 9 июля. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем Twitter
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twitter.com/elonmusk
Владельцем первой Model 3 станет сам Маск, первое фото автомобиля он выложил в своем Twitter. Изначально права на первый автомобиль принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрайсу, так как он первым внес депозит, но он уступил права Маску в качестве подарка на 46-й день рождения
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Tesla
Ранее Маск обещал, что первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля, в августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре – 1500 машин (на фото: макет Mode 3)
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К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)
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Стоимость Model 3 в базовой комплектации – около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000 (на фото: макет Model 3)
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В основу защиты проектов бизнеса следует закладывать инвестиционный, а не политический цикл, заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на сессии Восточного экономического форума, посвященной диалогу бизнеса и власти.
Сейчас стабилизационная оговорка, предусмотренная в законопроекте Минфина о защите инвестиций, по сути, привязана к политическому циклу в 6 лет, который завершается к концу президентского срока, заметил Шохин. Он призвал исходить из реального срока окупаемости инвестиций, а не электоральных циклов.
В конце августа Минфин представил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в Россию. Компаниям, готовым инвестировать больше 3 млрд руб. собственных средств за три года (минимальная сумма общих инвестиций – 10 млрд руб., включая займы) и свыше 30 млрд руб. за 12 лет, государство готово гарантировать неухудшение налоговых и тарифных условий. Если компания реинвестирует прибыль, при минимальных инвестициях она сможет продлить контракт еще на шесть лет, следовало из проекта, с которым ознакомились «Ведомости».
На время действия соглашения на компании не будут распространяться новые правила о платежах, налогах, тарифах и сборах, если такие изменения серьезно ухудшают положение бизнеса. Эта так называемая стабилизационная оговорка не касается тех случаев, когда такие платежи собираются для защиты конституционных прав людей или обеспечения обороны страны.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
2/10
Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
3/10
Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
4/10
Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
5/10
Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
6/10
Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
7/10
Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
8/10
Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
9/10
Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Роструд составил и передал в службы занятости списки из 340 000 предприятий, на которых в 2019 г. будут работать граждане предпенсионного возраста. Об этом рассказал председатель Роструда Всеволод Вуколов во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы сейчас передали порядка 340 000 предприятий в службы занятости, списки передали в регионы, чтобы уже сегодня работать с предпенсионерами адресно. Чтобы сегодня понять, чему их переучивать, что им предложить», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вуколов пояснил, что речь идет о предприятиях, на которых будут работать люди, входящие в предпенсионный возраст именно в 2019 г.
Председатель Роструда отметил, что сегодня ведомство ведет мониторинг порядка 400 000 предприятий, где работают лица предпенсионного возраста. По его словам, служба выявляет сотрудников, которых собираются сократить, и проводят проверки «на предмет соблюдения защиты прав лиц предпенсионного возраста».
29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением о пенсионной реформе и объявил о смягчении ее условий – в частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также меры, которые предложил Путин, предполагают, что на переходный период предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию вместо двух, как сейчас.
Президент заявил о необходимости установить для работодателей ответственность вплоть до уголовной за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу из-за возраста. Он поручил правительству разработать меры стимулирования бизнеса «принимать и сохранять» на работе граждан предпенсионного возраста и утвердить программу по повышению квалификации. Кроме того, Путин предложил увеличить для людей предпенсионного возраста пособие по безработице.
В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении в первоначальной версии. 6 сентября в Госдуму внесли поправки, которые предложил Путин, и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что фракция обеспечит принятие этих изменений. Второе чтение пенсионного законопроекта должно пройти во время осенней сессии Госдумы.
Бизнес
Новости
«Газпром» сообщил о прогрессе в проекте газопровода в Южную Корею через КНДР
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«Газпром» готовится перейти к этапу обоснования инвестиций для проекта газопровода в Южную Корею через КНДР, сообщил зампред правления концерна Александр Медведев в ходе Восточного экономического форума.
«Идея газопровода из России через Северную Корею в Южную Корею не нова, и можно сказать даже "с бородой" она. Но отсутствие необходимых политических предпосылок не позволило продвигаться этому проекту, – отметил он (цитаты по "Интерфаксу"). – Но вот появились признаки улучшения политической ситуации». Ранее об этом сообщал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. В июне он рассказал о возобновлении переговоров «Газпрома» и Южной Кореи о строительстве газопровода в связи с улучшением ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.
«Мы в контакте с нашими южнокорейскими и северокорейскими коллегами готовимся к вступлению в очень важный этап, который называется на разных языках по-разному, но в данном случае предпочтительно назвать этот этап "обоснование инвестиций», – указал Медведев. Для этого необходимо подготовить технические, экономические и коммерческие задания, отметил топ-менеджер, выразив надежду, что в скором времени это будет сделано.
«Мы в "Газпроме" и, насколько я знаю, наши коллеги в Республике Корее и КНДР относятся к этому процессу так же, что внушает оптимизм», – заключил Медведев.
Модератор дискуссии на ВЭФе, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики Российской академии наук Георгий Толорая отметил, что проект газопровода не должен попасть под западные санкции, поскольку газ будет поставляться не для Северной Кореи.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
2/10
Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
3/10
Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
4/10
Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
5/10
Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
6/10
Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
7/10
Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
8/10
Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
9/10
Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи после произошедшего накануне обвала курса до минимальных за два с половиной года значений. Торги понедельника закрылись для доллара на отметке 70,57 руб., для евро – 81,83 руб. Во вторник курс доллара падал на 67 коп. до 69,9 руб., евро – на 55 коп. до 81,28 руб.
К 10.10. мск американская валюта торгуется по цене 69,94 руб. (-63 коп., или -0,9% к закрытию предыдущих торгов), европейская – 81,36 руб. (-47 коп., или -0,57%).
Национальная валюта слабела в ожидании возможных санкций, также на курсе сказывалось снижение всех развивающихся рынков, указывали опрошенные «Ведомостями» экономисты. Они обращали внимание, что при текущих высоких ценах на нефть рубль никогда еще не стоил так дешево.
В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.
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Следователи возбудили уголовное дело о крупном хищении (ч. 4 ст. 160 УК) в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Аналогичное дело возбуждено против адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СК не уточняет. Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.
По версии следствия, в 2017 г. региональный министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В результате они похитили не менее 22 млн руб. через приобретение по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3.
Осенью 1998 г. первый замминистра финансов Владимир Петров был арестован по подозрению в получении взятки от зампреда правления банка «Эскадо» Александра Франгопулова, сообщил "Интерфакс". В уголовном деле шла речь о событиях 1995 г., когда Петров якобы помог «Эскадо» удержаться на плаву во время банковского кризиса, поспособствовав переводу в этот банк 160 млрд неденоминированных рублей на федеральные программы. Петров провел под следствием три года. В 2001 г. Генпрокуратура закрыла дело - не стала в очередной раз продлевать срок следствия. Экспертиза показала, что подпись Петрова на заявлении об открытии счета в андоррском банке, куда якобы перечислили взятку, была кем-то подделана. После этого бывший тогда премьер-министром Михаил Касьянов восстановил Петрова в должности
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Владимир Родионов и Сергей Величкин / ТАСС
В октябре 2001 г. обвинение в превышении должностных полномочий было предъявлено Николаю Аксененко, министру путей сообщения в 1997-2002 гг., первому вице-премьеру в 1999-2000 гг. В октябре 2003 г. уголовное дело было передано в суд – Аксененко обвинялся в превышении должностных полномочий и присвоении или растрате 70 млн руб. Осенью 2003 г. с Аксененко взяли подписку о невыезде, отпустив на лечение за границу. Через два года Аксененко скончался в Германии от лейкоза. Мосгорсуд, не начиная процесс, вернул дело в Генпрокуратуру
2/10
Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС
В 2001 г. Мосгорсуд приговорил Валентина Ковалева, возглавлявшего Минюст в 1995-1997 гг., к 9 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Занимая пост министра юстиции, Ковалев неоднократно получал в крупных размерах взятки как деньгами, так и квартирами и земельными участками, установило следствие. Кроме того, из созданного Ковалёвым в 1994 г. «Фонда общественной защиты гражданских прав» было похищено более 1 млрд неденоминированных рублей, из которых более 740 млн были перечислены на его личные счета. По решению суда у Ковалева конфисковали земельный участок в Подмосковье и квартиру в Москве, а $40 000, полученные в качестве взятки, были обращены в доход государства
3/10
Е. Разумный / Ведомости
В 2002 г. Генпрокуратура закончила расследование в отношении бывшего замминистра внешнеэкономических связей Андрея Догаева, длившееся с 1995 г. Догаеву были предъявлены обвинения в неоднократном получении взяток, злоупотреблении служебным положением и контрабанде металлов. В ходе расследования было установлено, что Догаев и его подельники организовали незаконный вывоз за пределы России цветных металлов и рыбной продукции на сумму около $12 млн, используя при этом подложные документы и получая за это взятки. Суд признал Догаева виновным в трех эпизодах злоупотребления служебным положением (по ним он был приговорен к трем годам лишения свободы, но сразу же амнистирован) и в двух эпизодах пособничества контрабанде (приговорен к двум годам лишения свободы и в этой части освобожден от наказания за истечением срока давности)
4/10
Д. Гришкин / Ведомости
В 2005 г. бывший министр по атомной энергии Евгений Адамов (эту должность он занимал в 1998-2001 гг.) был арестован в Швейцарии по запросу США, которые обвиняли его в хищении $9 млн международной помощи для России и требовали экстрадиции экс-министра. Россия также требовала его экстрадиции, в декабре 2005 г. он был доставлен в Москву и помещен в сизо «Матросская тишина». Через два года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к 5,5 г. заключения в колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В апреле 2008 г. стало известно, что суд смягчил приговор, назначив условное лишение свободы
5/10
М. Стулов / Ведомости
В марте 2011 г. замминистра финансов Сергей Сторчак, 11 месяцев отсидевший в сизо, вернулся к активной работе в Минфине по международному сотрудничеству. Сторчак был арестован 15 ноября 2007 г. Вместе с гендиректором «Содэксима» Виктором Захаровым и президентом Межрегионального инвестиционного банка Вадимом Волковым (бывший замминистра финансов) он обвинялся в покушении на хищение $43,4 млн из бюджета. Дело было связано с урегулированием долга Алжира перед СССР с участием «Содэксима». Отсидев в тюрьме 11 месяцев, Сторчак 21 октября 2008 г. был отпущен под подписку о невыезде. В конце января 2011 г. уголовное дело в отношении Сторчака было прекращено. События преступления не было, решил Следственный комитет России
6/10
Д. Гришкин / Ведомости
В 2013 г. по делу "Росагролизинга" был задержан заместитель бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник (2009-2012 гг.) Алексей Бажанов. Позднее он скрылся за границей. Швейцарские власти наложили арест на счета Бажанова в размере 6 млн франков, также было объявлено о блокировании счетов Скрынник на 50 млн франков. В декабре 2015 г. следственные органы вынесли решение о приостановлении дела о хищении более 1 млрд рублей «Росагролизинга» «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»
7/10
Д. Гришкин / Ведомости
В декабре 2013 г. военные следователи СКР предъявили бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову обвинение в халатности, повлекшей причинение ущерба на сумму более 56 млн рублей. Сердюков возглавлял министерство в 2007-2012 гг. По версии следствия, экс-министр в устной форме поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса в Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное», а также провести работы по обустройству его территории. Сердюков вину не признал и отказался от дачи показаний. В феврале 2014 г. следствие в отношении экс-министра было прекращено - он попал под амнистию к 20-летию Конституции. В июне 2014 г. уголовное дело, по которому Сердюков проходил в одном из эпизодов, было закрыто
8/10
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Замминистра культуры России Григорий Пирумов 10 ноября признал вину по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщил представитель следствия. Об этом следователь заявил на заседании Мосгорсуда в четверг при рассмотрении жалобы на продление ареста Пирумова. Прокурор просила оставить Пирумова под стражей. В начале заседания она просила приобщить к материалам дела дополнительный допрос. Со своей стороны защита Пирумова настаивает, что он не признает вину в хищении при реставрации объектов культурного наследия. По словам адвоката Пирумова, он намерен продолжить давать исчерпывающие показания, но не признает себя виновным. В марте 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал замминистра культуры России Григория Пирумова
9/10
А. Гордеев / Ведомости
Министр экономического развития Алексей Улюкаев стал первым в истории России действующим федеральным министром - фигурантом уголовного дела, сообщил «Интерфакс». Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством размером $2 млн, заявление на него подала «Роснефть». По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение и оценку сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти». Басманный cуд постановил отправить Улюкаева на время следствия под домашний арест
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Проект Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 г. предусматривает расходы по одному варианту 7 трлн руб., по другому – 10 трлн руб., сообщил на сессии ВЭФа первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. Он перечислял перспективные проекты развития для АТР, в том числе мост на Сахалин, с Сахалина на японский остров Хоккайдо, развитие грузовых высокоскоростных магистралей, второй Северо-Муйский тоннель.
Новую версию Долгосрочной программы развития до 2025 г. РЖД выпустила в начале лета, на базе свежих майских указов президента. Как писали ранее «Ведомости», проект Долгосрочной программы развития, в частности, предусматривает, что грузоперевозки вырастут по сравнению с 2017 г. на 35% до 1,7 млрд т, число отправленных пассажиров – на 27% до 1,4 млрд человек. Выручка холдинга в 2025 г. ожидается на уровне 3,8 трлн руб. (рост в 1,7 раза), чистая прибыль – 338,6 млрд руб. (рост в 10 раз), EBITDA – 1,1 трлн руб. (рост в 2,7 раза).
Кроме того, согласно проекту к 2025 г. общая численность работников холдинга снизится почти на 6% – с 904 000 человек (по состоянию на 31 марта 2018 г.) до 848 400 человек. Штат головной компании – ОАО «РЖД» – снизится на 5,6%: с 751 000 до 709 000 человек.
В приложении к проекту программы также указывается, что РЖД с 2025 г. перестанет покупать плацкартные вагоны – на смену им придут составы нового поколения. По состоянию на 31 декабря 2016 г. на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). При этом в 2016 г. на них пришлось 66% перевозок в дальнем следовании.
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Цена акций UC Rusal на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7% к закрытию предыдущего торгового дня, до 1,64 гонконгского доллара за бумагу.
К 8.40 мск стоимость акций попавшего под санкции США алюминиевого гиганта скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию).
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что UC Rusal будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.
UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Если минфин не уточнит свои планы относительно санкций в ближайшее время, то UC Rusal рискует остаться без контрактов, которые промышленники обычно заключают на проходящей в сентябре Международной алюминиевой конференции.
Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.
Бизнес
Новости
«Аэрофлот» может снизить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин
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Компания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по прибыли на год в сторону снижения из-за роста цен на авиакеросин. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», – приводит «Интерфакс» слова председателя совета директоров компании Михаила Полубояринова в кулуарах Восточного экономического форума.
Сейчас у «Аэрофлота» отмечаются серьезные потери из-за роста цен на керосин. Полубояринов уточнил, что речь идет о «существенной цифре по утвержденному бюджету». По его словам, «Аэрофлоту» «приходится как-то зарабатывать», в том числе маневрируя маршрутами и судами. Чтобы компенсировать убытки, компании приходится «раскатывать» новые доходные маршруты, такие как Индия и Китай. Парк «России» осуществляет бюджетные перевозки. Компания вынуждена их использовать на маршрутах, «где нет большой доходной составляющей для компании».
Говоря о параметрах подписанного в рамках ВЭФа соглашения о поставках самолетов SSJ100, председатель совета директоров компании рассказал, что оно носит рамочный характер. «Пока нет ни цен, ни условий», они в процессе работы.
В первом полугодии 2018 г. «Аэрофлот» получил 5,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. Если в первом полугодии он составил почти 30%, то во II квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился, а расходы компании на топливо увеличились на 38,5% до 77,9 млрд руб.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
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Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
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Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
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Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
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Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
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Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
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Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
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Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
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Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Все теперь мечтают попасть в «список Белоусова, несмотря на то, как все начиналось», заявил вице-президент «Алросы» Сергей Барсуков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что принимал участие в совещаниях с компаниями по поводу предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку на компании на 500 млрд руб.
«Сейчас поставлен вопрос по-другому – как увеличить частные капвложения», – уточнил он. Одним из обсуждаемых сейчас направлений является господдержка. Во-первых, рассматривается стабилизационная оговорка: государство может пообещать через гражданско-правовой договор не ухудшать налоговую среду для компаний, которые осуществляют инвестиции. Рассматривается возможность предоставления налоговых субсидий при необходимых инвестициях. Кроме того, может быть рассмотрен вариант дополнительных преференций для стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке, сказал Барсуков.
В конце августа в РСПП прошла встреча представителей компаний, на которые в письме президенту Белоусов предлагал увеличить налоговую нагрузку. По итогам встречи бизнеса с Белоусовым и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым компании обещали представить списки инвестпроектов, связанных с целями майского указа президента Владимира Путина. Ожидалось, что список проектов будет предложен компаниями к середине сентября. Однако, как заявил президент РСПП Александр Шохин, перечень проектов будет готов до конца ноября. «Речь идет не об изъятиях, а о рыночном подходе. Процесс длительный, мы можем сформировать сугубо предварительный список проектов, над которыми надо работать», – передает ТАСС.
Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров и акционер «Мечела» Игорь Зюзин (в центре) у здания РСПП перед началом совещания
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент «Алросы» Сергей Иванов у здания РСПП
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Симушкин (в центре на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Гендиректор «Акрона» Владимир Куницкий после совещания
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Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Фосагро» и акционер Андрей Гурьев
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Страшнов
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Гендиректор «Полюса» Павел Грачев (на фото в центре)
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Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов
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Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин
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Сергей Бобылев/ТАСС
Президент и совладелец «Евраза» Александр Фролов
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Сергей Бобылев/ТАСС
Президент Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Григорий Федоришин
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Евгений Разумный / Ведомости
Согласно списку, который раздали журналистам, на встрече также были гендиректор ММК Павел Шиляев (на фото), Дмитрий Мазепин («Уралхим»), гендиректор «Северсталь менеджмента» Александр Шевелев и гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов