ТМК потратит до $30 млн на обратный выкуп акций

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Суд продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия»

Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 13 декабря домашний арест двум фигуранткам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Марии Дубовик и Анне Павликовой, передает «Интерфакс». Судья разрешила девушкам совершать прогулки около дома с 13 до 15 часов дня.

Во время заседания Дубовик и Павликова попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем. Отец Павликовой заявил, что его дочь не может в полной мере получать медицинскую помощь. «В нашей поликлинике главврач испугался. Мы целый час сидели и объясняли, что она еще не осуждена. И даже в частные клиники мы не можем сейчас обратиться, там тоже трудности», — пояснил он.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова заявила, что из-за браслета на ноге обвиняемой невозможно сделать МРТ и флюорографию. У обвиняемой есть направление на лечение в стационаре, однако она им не может воспользоваться, так как «тогда не сможет фактически находиться дома, по адресу проживания».

Адвокат Дубовик Максим Пашков заявил, что девушке из-за имеющихся заболеваний необходимы хотя бы два часа прогулок. Он также посетовал, что сотрудник ФСИН отказывается снять браслет с ноги обвиняемой для проведения МРТ. «Говорят, не положено. А как человеку лечиться?» — заявил Пашков.

Адвокаты просили суд в случае отказа в смягчении меры пресечения упростить процедуру уведомления следователей о посещении врачей. Сейчас девушки должны передавать следователю подписанный главврачом талончик к каждому специалисту, которого им необходимо посетить, до приема у врача. При этом сами девушки не могут получить талончик, получают их родители.

Обе девушки находились в СИЗО с марта. На момент ареста Павликовой еще не исполнилось 18 лет. В мае суд оставил Дубовик и Павликову под стражей до середины сентября. Тогда следствие выступило против их перевода под домашний арест. В СИЗО состояние здоровья девушек ухудшилось: у Павликовой обнаружили тахикардию, у Дубовик — опухоль неясного происхождения. 16 августа суд принял решение изменить им меру пресечения на домашний арест.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде