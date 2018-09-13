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У торговой сети «О’кей» сменился гендиректор

Совет директоров группы компаний «О'кей», одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, объявил о смене гендиректора — эту должность занял Армин Бургер. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Бургер занимает и должность гендиректора дискаунтеров, входящих в «О'кей», — сети «ДА!». Этот пост он сохранит.

«Он [Бургер] был активно включен в развитие стратегии группы, включая развитие новой концепции компактных гипермаркетов. Он обладает глубокими знаниям российской ритейлинговой индустрии. В своей новой роли Бургер сосредоточится на повышении темпов трансформации бизнеса в сфере гипермаркетов, а также на продолжении развития обоих ритейлинговых форматов», — отмечается в пресс-релизе.

Миодраг Бороевич, который был гендиректором ГК «О'кей», останется советником гендиректора и совета директоров.

Бургер пришел в сеть «О'кей» в 2013 г., заняв должности члена правления группы компаний и гендиректора сети «ДА!».

Бороевича назначили гендиректором «О'кей» в марте 2017 г. До этого он возглавлял розничную сеть REWE Italy (подразделение REWE International AG, включающую сеть Billa), а также занимал различные должности в европейской сети гипермаркетов Kaufland (входит в Schwartz Group).