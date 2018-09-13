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Бизнес
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У торговой сети «О’кей» сменился гендиректор

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Совет директоров группы компаний «О'кей», одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, объявил о смене гендиректора — эту должность занял Армин Бургер. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.

Бургер занимает и должность гендиректора дискаунтеров, входящих в «О'кей», — сети «ДА!». Этот пост он сохранит.

«Он [Бургер] был активно включен в развитие стратегии группы, включая развитие новой концепции компактных гипермаркетов. Он обладает глубокими знаниям российской ритейлинговой индустрии. В своей новой роли Бургер сосредоточится на повышении темпов трансформации бизнеса в сфере гипермаркетов, а также на продолжении развития обоих ритейлинговых форматов», — отмечается в пресс-релизе.

Миодраг Бороевич, который был гендиректором ГК «О'кей», останется советником гендиректора и совета директоров.

Бургер пришел в сеть «О'кей» в 2013 г., заняв должности члена правления группы компаний и гендиректора сети «ДА!».

Бороевича назначили гендиректором «О'кей» в марте 2017 г. До этого он возглавлял розничную сеть REWE Italy (подразделение REWE International AG, включающую сеть Billa), а также занимал различные должности в европейской сети гипермаркетов Kaufland (входит в Schwartz Group).

Политика
Новости

Госдума одобрила введение статьи УК за увольнение людей предпенсионного возраста

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».

По законопроекту УК дополняется новой статьей — «Необоснованный отказ в приеме на работу или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». За такой отказ, если документ будет принят, будут предусмотрены штраф до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.

Под предпенсионным возрастом, говорится в проекте, «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

11 августа законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Бизнес выступил категорически против меры, в частности президент РСПП Александр Шохин говорил «Ведомостям», что это приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил на переходный период считать предпенсионный возраст пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Также он выступил за то, чтобы была введена ответственность для работодателей вплоть до уголовной при необоснованном увольнении работников предпенсионного возраста.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Экономика
Новости

МВФ поддержал повышение пенсионного возраста в России

Ведомости
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Исполнительный совет МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России. Об этом говорится в пресс-релизе совета по итогам консультаций организации с властями России.

«Они [члены исполнительного совета МВФ] поддержали планы властей [России] провести параметрическую пенсионную реформу, которая может помочь нейтрализовать негативные демографические тенденции», — говорится в пресс-релизе.

В отчете МВФ, подготовленном для исполнительного совета, говорится, что нынешний пенсионный возраст – 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно — низок по международным стандартам и не корректировался в течение многих десятилетий. Положения о досрочном выходе на пенсию достаточно «щедры», отмечается в отчете, и в итоге средний фактический пенсионный возраст значительно ниже установленного законом. Из-за этого число пенсионеров высоко по международным стандартам, в то время как «количество тех, кто вносит в эту систему деньги, достаточно низко, что угрожает устойчивости системы».

Помимо того что реформа «временно компенсирует негативные демографические тенденции», она ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда, отмечается в отчете.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Первоначальная версия предполагала, что пенсионный возраст будет поднят до 63 лет для женщин и до 65 - для мужчин. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении реформы, в частности, предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Поправки внесены в Госдуму.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Симоньян рассказала о встрече с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 12 сентября встречалась с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, при встрече она попросила Петрова и Боширова «показать паспорта, а потом спросила: «Вы кто?». Симоньян рассказала, что Петров и Боширов сами связались с ней. Интервью у них главный редактор RT брала сама, поскольку, по ее словам, Петров и Боширов отказались разговаривать с другими журналистами. Интервью пока не опубликовано.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

В среду президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

Путин призвал Петрова и Боширова обратиться к СМИ и рассказать о себе. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — заявил президент.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинил Москву в причастности к происшедшему. Россия все обвинения отвергала. Великобритания, США, а также 21 европейская страна в ответ на отравление Скрипалей выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Бизнес
Новости

Акционеры назначили нового гендиректора в РКК «Энергия»

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Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» избрали ее новым гендиректором Сергея Романова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.

Романов выбран в результате заочного голосования. Он стал временно исполняющим обязанности РКК «Энергия» после того, как в начале июля предыдущий гендиректор Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинул пост 3 августа.

Как рассказывал источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, формируемая в «Роскосмосе» команда новых руководителей «очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли», но особое внимание уделяет «оценке ситуации на значимых головных предприятий отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК «Энергия». Руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки, отметил собеседник агентства.

Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов в корпорации. Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.

В конце мая бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» по предложению президента Владимира Путина. В июле Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс».

В августе следователи задержали заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Всех троих обвинили в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Белобородов арестован. До этого «Роскосмос» рассказал, что нескольких сотрудников РКК «Энергия» подозревают во взяточничестве.

Экономика
Новости

В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент

Ведомости
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Первый резидент зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае во время проведения Восточного экономического форума. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова.

Первым резидентом офшора на острове Русский стала компания «Финвижн Холдингс», ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией, рассказал Тихонов. Единоличным бенефициаром компании является Артем Аветисян. «Финвижн Холдингс» — основной акционер банка «Восточный» — опорного банка на Дальнем Востоке. Иностранный инвестор, заключив договор об осуществлении деятельности в САР, обязался в течение полугода вложить в территорию не менее 50 млн руб., напомнил Тихонов.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов — офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О намерении зарегистрироваться в российских офшорах, в частности, заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» En+ — компания En+ Holding.

Создание САРов — одна из мер поддержки попавших под санкции российских компаний. Стать резидентами офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение шести месяцев после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Кроме того, получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

ФСИН назвала сроки эксперимента с отдельными блоками для бизнесменов в СИЗО

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Эксперимент по содержанию фигурантов дел по экономическим статьям отдельно от других арестованных продлится в московских СИЗО до конца года, после чего правило введут по всей России. Об этом рассказал «Дождю» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

По его словам, обвиняемых этой категории больше всего именно в Москве – «это каждый десятый в СИЗО». Московская ФСИН справляется с расселением и количество жалоб на вымогательства со стороны других заключенных снизилось «в десятки раз», добавил Максименко.

В других городах вводить новое правило «будет не так просто», поскольку СИЗО переполнены, констатировал замдиректора ФСИН.

ФСИН объявила об эксперименте в Москве 11 сентября. «В следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения», – сообщала служба.

Она отмечала, что при поступлении в СИЗО эта категория людей распределяется в камеры в отдельных блоках или в отдельных корпусах. Это делается для того, чтобы исключить контакты подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям с теми, кто подозревается или обвиняется «в совершении преступлений неэкономического характера – против личности и других тяжких правонарушений», поясняла ФСИН.

На Восточном экономическом форуме бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что он попросил ФСИН оградить «в тюрьмах» предпринимателей. «Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками», – отметил он (цитата по «Коммерсанту»). Газете ФСИН не подтвердила, что отдельные блоки могут быть выделены в колониях – пока речь идет только об изоляторах.

Политика
Новости

РБК узнал о скором увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом

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Бывший депутат Госдумы и заместитель министра юстиции Василий Лихачев, курирующий в Центризбиркоме выборы за рубежом, покинет комиссию. Об этом сообщают РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к ЦИК. Лихачев от комментариев отказался.

По данным издания, Лихачев написал заявление об отставке из-за не сложившихся рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Источники РБК не уточнили, предъявляло ли руководство Центризбиркома претензии к работе Лихачева. Один из собеседников издания сообщил, что Кремль пытался убедить Лихачева остаться в ЦИК, но он отказался. По данным другого источника, члену Центризбиркома уже нашли новую работу, не связанную с госслужбой. Ожидается, что перевод Лихачева на новую работу состоится в течение трех недель.

Лихачев в 1990-е гг. был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.

Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечает за международные контакты, а также курирует несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.

Бизнес
Новости

«Роскачество» нашло нарушения у 35% продукции на рынке творога

Ведомости
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«Роскачество» совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, исследовав российский рынок творога жирностью 9%, пришли к выводу, что 34,7% продукции продается с нарушениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. В пресс-службе организации уточнили, что всем обязательным требованиям соответствовали 27 торговых марок из 73.

Самой распространенной проблемой является «превышение норм по микробиологическим показателям». Речь идет о содержании в продукции дрожжей, плесени, кишечной палочки или же о недостатке молочнокислых бактерий. Причиной этого может быть низкое качество исходного сырья, нарушения санитарного состояния производства или несоблюдение условий хранения продукции.

Лучшими марками творога ревизоры признали белгородский «Белый город», краснодарскую «Кубанскую Буренку», а также кировские «Вятушку», «Вожгалы» и «Красногорский». Также всем стандартам качества соответствуют карельский творог «Славмо» и тюменская марка «Першинский». Эти товары «превосходят по качеству действующие ГОСТы» и могут претендовать на государственный Знак качества, отметили в «Роскачестве».

«Роскачество» зафиксировало снижение случаев обмана покупателей о составе продукции. При этом кардинально ситуация на рынке молочных продуктов за последние полгода не изменилась. По итогам федеральной проверки продукции этого сектора, проводившейся весной теми же ведомствами, выяснилось, что всем необходимым нормам соответствуют 28 из 73 марок творога. Со сливочным маслом ситуация была чуть лучше, здесь нормативам соответствовали 53 из 82 марок, а на рынке молока – 72 из 90.

Выбор редактора
Политика
Новости

Премьер Японии заявил о намерении продвигать мирный договор с Россией

Ведомости
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Власти Японии намерены улучшить условия для разрешения многолетнего территориального спора с Россией и заключить мирный договор при широкой общественной поддержке народов двух стран. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами в рамках Восточного экономического форума, сообщает агентство Kyodo.

Абэ сообщил о своем «твердом намерении» продвигать мирный договор, «основанный на взаимном признании того, что сотрудничество между Японией и Россией принесет большие результаты и улучшит жизнь людей». Для решения территориального вопроса важно оставить в прошлом взаимные подозрения. «Я решил преодолеть взаимно укрытые подозрения и сделать шаг вперед (цитата по ТАСС)», – отметил он. Абэ также уточнил, что для заключения мирного договора необходимо «продвигать понимание жителей обеих стран по этому вопросу и наладить атмосферу».

Абэ – автор пакета экономического сотрудничества России и Японии в Дальневосточном регионе и совместной деятельности на спорных островах. Токио рассматривает экономическое сотрудничество как основу для заключения мирного договора.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Абэ, приехавшему на ВЭФ, заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор по Курильским островам при этом предлагалось отложить. «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», – предложил Путин.

20 сентября Абэ в последний раз будет принимать участие в выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии.

Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин прибыл на крупнейшие с советских времен военные учения

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Цугол» в Забайкальском крае, где проходит основная стадия маневров российских, китайских и монгольских войск в рамках учений «Восток-2018», сообщает «Интерфакс».

Вместе с верховным главнокомандующим на смотровой вышке центрального командного пункта полигона находятся министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Валерий Герасимов и другие представители командования Вооруженных сил, отмечает ТАСС. Кроме того, на трибуну приглашены министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь и командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», 42 ударных самолета, в том числе четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия. «В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил», – сообщили в Минобороны России.

В маневрах на полигоне «Цугол» примут участие до 25 000 российских военнослужащих, более 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От Народно-освободительной армии Китая – 3500 военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Ранее Минобороны заявляло, что учения «Восток-2018» станут «крупнейшим со времен маневров «Запад-81» – одних из самых крупных советских оперативно-стратегических учений, в которых участвовали 100 000 человек.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Акции Apple подешевели после презентации новых iPhone

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Новинки iPhone, представленные Apple 12 сентября, не вдохновили инвесторов. Акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ. Накануне – в день презентации – стоимость акций достигала $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн ($207,05 за акцию).

Основные параметры презентации стали известны еще в конце августа. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже тогда стало понятно, что обновление будет не революционным, а эволюционным и что внешний вид новых iPhone окажется схожим с флагманской моделью iPhone X.

в среду компания представила три модели: iPhone XS Max – самый большой iPhone с 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X, iPhone XS и iPhone XR.

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