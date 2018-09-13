У торговой сети «О’кей» сменился гендиректор

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Совет директоров группы компаний «О'кей», одного из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, объявил о смене гендиректора — эту должность занял Армин Бургер. Об этом сообщается в пресс-релизе группы.
Бургер занимает и должность гендиректора дискаунтеров, входящих в «О'кей», — сети «ДА!». Этот пост он сохранит.
«Он [Бургер] был активно включен в развитие стратегии группы, включая развитие новой концепции компактных гипермаркетов. Он обладает глубокими знаниям российской ритейлинговой индустрии. В своей новой роли Бургер сосредоточится на повышении темпов трансформации бизнеса в сфере гипермаркетов, а также на продолжении развития обоих ритейлинговых форматов», — отмечается в пресс-релизе.
Миодраг Бороевич, который был гендиректором ГК «О'кей», останется советником гендиректора и совета директоров.
Бургер пришел в сеть «О'кей» в 2013 г., заняв должности члена правления группы компаний и гендиректора сети «ДА!».
Бороевича назначили гендиректором «О'кей» в марте 2017 г. До этого он возглавлял розничную сеть REWE Italy (подразделение REWE International AG, включающую сеть Billa), а также занимал различные должности в европейской сети гипермаркетов Kaufland (входит в Schwartz Group).
Политика
Новости
Госдума одобрила введение статьи УК за увольнение людей предпенсионного возраста
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
По законопроекту УК дополняется новой статьей — «Необоснованный отказ в приеме на работу или необосновенное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». За такой отказ, если документ будет принят, будут предусмотрены штраф до 200 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев, а также обязательные работы.
Под предпенсионным возрастом, говорится в проекте, «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».
11 августа законопроект был одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Бизнес выступил категорически против меры, в частности президент РСПП Александр Шохин говорил «Ведомостям», что это приведет лишь к тому, что работодатели будут увольнять мужчин до 60 лет и женщин до 55 лет.
29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении условий пенсионной реформы. В частности, он предложил на переходный период считать предпенсионный возраст пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Также он выступил за то, чтобы была введена ответственность для работодателей вплоть до уголовной при необоснованном увольнении работников предпенсионного возраста.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Исполнительный совет МВФ поддержал планы провести пенсионную реформу в России. Об этом говорится в пресс-релизе совета по итогам консультаций организации с властями России.
«Они [члены исполнительного совета МВФ] поддержали планы властей [России] провести параметрическую пенсионную реформу, которая может помочь нейтрализовать негативные демографические тенденции», — говорится в пресс-релизе.
В отчете МВФ, подготовленном для исполнительного совета, говорится, что нынешний пенсионный возраст – 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно — низок по международным стандартам и не корректировался в течение многих десятилетий. Положения о досрочном выходе на пенсию достаточно «щедры», отмечается в отчете, и в итоге средний фактический пенсионный возраст значительно ниже установленного законом. Из-за этого число пенсионеров высоко по международным стандартам, в то время как «количество тех, кто вносит в эту систему деньги, достаточно низко, что угрожает устойчивости системы».
Помимо того что реформа «временно компенсирует негативные демографические тенденции», она ослабит давление на бюджет и в краткосрочной перспективе может также ослабить давление на рынок труда, отмечается в отчете.
В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Первоначальная версия предполагала, что пенсионный возраст будет поднят до 63 лет для женщин и до 65 - для мужчин. Нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением и объявил о смягчении реформы, в частности, предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Поправки внесены в Госдуму.
Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы
Александр Колбасов/ТАСС
Предложить стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Установить для работодателей «административную и даже уголовную ответственность» за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ прнимать на работу граждан по причине их возраста
1/8
Наталья Шарапова / Ведомости
Уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет
2/8
Юрий Смитюк/ТАСС
Предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо – на четыре года, а для женщин, у которых пять и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет»
3/8
Максим Стулов / Ведомости
Сохранить на переходный период все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 г., в частности, льготы по налогам на недвижимость и землю. «Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет»
4/8
Александра Астахова / Ведомости
Начать выплату 25%-ной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем работы не менее 30 лет
5/8
АГН «Москва»
Ввести программы переквалификации для людей предпенсионного возраста. На переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию
6/8
Денис Кожевников/ТАСС
Сохранить действующие пенсионные льготы для коренных малочисленных народов Севера
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Сохранить льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев и ряда других категорий
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 12 сентября встречалась с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, при встрече она попросила Петрова и Боширова «показать паспорта, а потом спросила: «Вы кто?». Симоньян рассказала, что Петров и Боширов сами связались с ней. Интервью у них главный редактор RT брала сама, поскольку, по ее словам, Петров и Боширов отказались разговаривать с другими журналистами. Интервью пока не опубликовано.
Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.
В среду президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.
Путин призвал Петрова и Боширова обратиться к СМИ и рассказать о себе. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — заявил президент.
Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинил Москву в причастности к происшедшему. Россия все обвинения отвергала. Великобритания, США, а также 21 европейская страна в ответ на отравление Скрипалей выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» избрали ее новым гендиректором Сергея Романова. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте корпорации.
Романов выбран в результате заочного голосования. Он стал временно исполняющим обязанности РКК «Энергия» после того, как в начале июля предыдущий гендиректор Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию и покинул пост 3 августа.
Как рассказывал источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли, формируемая в «Роскосмосе» команда новых руководителей «очень внимательно следит за всеми предприятиями отрасли», но особое внимание уделяет «оценке ситуации на значимых головных предприятий отрасли – в Центре имени Хруничева и РКК «Энергия». Руководство пришло к выводу, что нужно провести кадровые перестановки, отметил собеседник агентства.
Романов работает в РКК «Энергия» с 1980 г. Он прошел путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов в корпорации. Романов участвовал в создании станций «Салют-7» и «Мир», орбитального корабля «Буран», Международной космической станции.
В конце мая бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» по предложению президента Владимира Путина. В июле Рогозин поручил проверить всех руководителей предприятий отрасли. В том числе проверка проводилась в РРК «Энергия», которая занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс».
В августе следователи задержали заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Всех троих обвинили в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Белобородов арестован. До этого «Роскосмос» рассказал, что нескольких сотрудников РКК «Энергия» подозревают во взяточничестве.
Экономика
Новости
В офшоре на острове Русский зарегистрирован первый резидент
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Первый резидент зарегистрировался в специальном административном районе (САР) на острове Русский в Приморском крае во время проведения Восточного экономического форума. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова.
Первым резидентом офшора на острове Русский стала компания «Финвижн Холдингс», ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией, рассказал Тихонов. Единоличным бенефициаром компании является Артем Аветисян. «Финвижн Холдингс» — основной акционер банка «Восточный» — опорного банка на Дальнем Востоке. Иностранный инвестор, заключив договор об осуществлении деятельности в САР, обязался в течение полугода вложить в территорию не менее 50 млн руб., напомнил Тихонов.
В августе президент Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов — офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде. О намерении зарегистрироваться в российских офшорах, в частности, заявили UC Rusal и энергетическая «дочка» En+ — компания En+ Holding.
Создание САРов — одна из мер поддержки попавших под санкции российских компаний. Стать резидентами офшоров могут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. в течение шести месяцев после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Кроме того, получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Гордеев / Ведомости
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
2/25
Евгений Разумный / Ведомости
Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
4/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
5/25
Евгений Биятов / РИА Новости
Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Олег Говорун, начальник управления администрации президента
7/25
Денис Гришкин / Ведомости
Сулейман Керимов, член Совета Федерации
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
9/25
Сергей Портер / Ведомости
Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
10/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Костин, предправления ВТБ
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
12/25
Евгений Разумный / Ведомости
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
13/25
Андрей Махонин / Ведомости
Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
14/25
Николай Галкин / ТАСС
Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
15/25
Кирилл Каллиников / РИА Новости
Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
16/25
Михаил Метцель / ТАСС
Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
17/25
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Андрей Скоч, депутат Госдумы
18/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
19/25
Денис Гришкин / Ведомости
Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
20/25
МВД
Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
21/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
22/25
Евгений Разумный / Ведомости
Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
23/25
Сергей Гунеев / РИА Новости
Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Ilya Naymushin / Reuters
Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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Эксперимент по содержанию фигурантов дел по экономическим статьям отдельно от других арестованных продлится в московских СИЗО до конца года, после чего правило введут по всей России. Об этом рассказал «Дождю» заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
По его словам, обвиняемых этой категории больше всего именно в Москве – «это каждый десятый в СИЗО». Московская ФСИН справляется с расселением и количество жалоб на вымогательства со стороны других заключенных снизилось «в десятки раз», добавил Максименко.
В других городах вводить новое правило «будет не так просто», поскольку СИЗО переполнены, констатировал замдиректора ФСИН.
ФСИН объявила об эксперименте в Москве 11 сентября. «В следственных изоляторах управления ФСИН по Москве апробируется проект по содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям (в первую очередь предпринимателей) в отдельных корпусах и блоках учреждения», – сообщала служба.
Она отмечала, что при поступлении в СИЗО эта категория людей распределяется в камеры в отдельных блоках или в отдельных корпусах. Это делается для того, чтобы исключить контакты подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям с теми, кто подозревается или обвиняется «в совершении преступлений неэкономического характера – против личности и других тяжких правонарушений», поясняла ФСИН.
На Восточном экономическом форуме бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что он попросил ФСИН оградить «в тюрьмах» предпринимателей. «Мы обращались во ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками», – отметил он (цитата по «Коммерсанту»). Газете ФСИН не подтвердила, что отдельные блоки могут быть выделены в колониях – пока речь идет только об изоляторах.
Политика
Новости
РБК узнал о скором увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом
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Бывший депутат Госдумы и заместитель министра юстиции Василий Лихачев, курирующий в Центризбиркоме выборы за рубежом, покинет комиссию. Об этом сообщают РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к ЦИК. Лихачев от комментариев отказался.
По данным издания, Лихачев написал заявление об отставке из-за не сложившихся рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Источники РБК не уточнили, предъявляло ли руководство Центризбиркома претензии к работе Лихачева. Один из собеседников издания сообщил, что Кремль пытался убедить Лихачева остаться в ЦИК, но он отказался. По данным другого источника, члену Центризбиркома уже нашли новую работу, не связанную с госслужбой. Ожидается, что перевод Лихачева на новую работу состоится в течение трех недель.
Лихачев в 1990-е гг. был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.
Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечает за международные контакты, а также курирует несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.
Бизнес
Новости
«Роскачество» нашло нарушения у 35% продукции на рынке творога
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«Роскачество» совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, исследовав российский рынок творога жирностью 9%, пришли к выводу, что 34,7% продукции продается с нарушениями. Об этом пишетРБК со ссылкой на результаты исследования. В пресс-службе организации уточнили, что всем обязательным требованиям соответствовали 27 торговых марок из 73.
Самой распространенной проблемой является «превышение норм по микробиологическим показателям». Речь идет о содержании в продукции дрожжей, плесени, кишечной палочки или же о недостатке молочнокислых бактерий. Причиной этого может быть низкое качество исходного сырья, нарушения санитарного состояния производства или несоблюдение условий хранения продукции.
Лучшими марками творога ревизоры признали белгородский «Белый город», краснодарскую «Кубанскую Буренку», а также кировские «Вятушку», «Вожгалы» и «Красногорский». Также всем стандартам качества соответствуют карельский творог «Славмо» и тюменская марка «Першинский». Эти товары «превосходят по качеству действующие ГОСТы» и могут претендовать на государственный Знак качества, отметили в «Роскачестве».
«Роскачество» зафиксировало снижение случаев обмана покупателей о составе продукции. При этом кардинально ситуация на рынке молочных продуктов за последние полгода не изменилась. По итогам федеральной проверки продукции этого сектора, проводившейся весной теми же ведомствами, выяснилось, что всем необходимым нормам соответствуют 28 из 73 марок творога. Со сливочным маслом ситуация была чуть лучше, здесь нормативам соответствовали 53 из 82 марок, а на рынке молока – 72 из 90.
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Власти Японии намерены улучшить условия для разрешения многолетнего территориального спора с Россией и заключить мирный договор при широкой общественной поддержке народов двух стран. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами в рамках Восточного экономического форума, сообщает агентство Kyodo.
Абэ сообщил о своем «твердом намерении» продвигать мирный договор, «основанный на взаимном признании того, что сотрудничество между Японией и Россией принесет большие результаты и улучшит жизнь людей». Для решения территориального вопроса важно оставить в прошлом взаимные подозрения. «Я решил преодолеть взаимно укрытые подозрения и сделать шаг вперед (цитата по ТАСС)», – отметил он. Абэ также уточнил, что для заключения мирного договора необходимо «продвигать понимание жителей обеих стран по этому вопросу и наладить атмосферу».
Абэ – автор пакета экономического сотрудничества России и Японии в Дальневосточном регионе и совместной деятельности на спорных островах. Токио рассматривает экономическое сотрудничество как основу для заключения мирного договора.
Накануне президент России Владимир Путин предложил Абэ, приехавшему на ВЭФ, заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор по Курильским островам при этом предлагалось отложить. «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы», – предложил Путин.
20 сентября Абэ в последний раз будет принимать участие в выборах председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии.
Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент "Сбербанка" Герман Греф и министр транспорта Евгений Дитрих (слева направо) перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: расширяя границы возможностей"
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Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед началом встречи президента России с представителями зарубежных деловых кругов
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Владимир Путин на подписании соглашений по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров СМП-банка Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (слева направо) перед началом пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей»
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Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Браверман (в центре на фото)
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Министр спорта Павел Колобков
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов
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Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
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Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Улица Дальнего Востока»
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Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Председатель правления и генеральный директор Alibaba Group Джек Ма
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Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, которому предстоит второй тур на выборах губернатора, на круглом столе по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор Damen Shipyards Group NV Рене Берквенс (на переднем плане)
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Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов во время сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке»
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Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Цугол» в Забайкальском крае, где проходит основная стадия маневров российских, китайских и монгольских войск в рамках учений «Восток-2018», сообщает «Интерфакс».
Вместе с верховным главнокомандующим на смотровой вышке центрального командного пункта полигона находятся министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генштаба – первый замминистра обороны Валерий Герасимов и другие представители командования Вооруженных сил, отмечает ТАСС. Кроме того, на трибуну приглашены министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь и командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.
В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», 42 ударных самолета, в том числе четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия. «В ходе основного этапа будут отработаны действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил», – сообщили в Минобороны России.
В маневрах на полигоне «Цугол» примут участие до 25 000 российских военнослужащих, более 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От Народно-освободительной армии Китая – 3500 военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов. Ранее Минобороны заявляло, что учения «Восток-2018» станут «крупнейшим со времен маневров «Запад-81» – одних из самых крупных советских оперативно-стратегических учений, в которых участвовали 100 000 человек.
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Новинки iPhone, представленные Apple 12 сентября, не вдохновили инвесторов. Акции компании подешевели на 1,3% и торгуются на отметке $220,94 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ. Накануне – в день презентации – стоимость акций достигала $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн ($207,05 за акцию).
Основные параметры презентации стали известны еще в конце августа. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уже тогда стало понятно, что обновление будет не революционным, а эволюционным и что внешний вид новых iPhone окажется схожим с флагманской моделью iPhone X.
в среду компания представила три модели: iPhone XS Max – самый большой iPhone с 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X, iPhone XS и iPhone XR.