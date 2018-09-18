Бренд Mexx вернется на российский рынок одежды

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СМИ узнали о подозрениях против Тельмана Исмаилова в похищении певца Руссо

Следственный комитет на основании заявления певца Авраама Руссо возбудил уголовное дело о его избиении и похищении в 2004 г., сообщает со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ». Предварительная версия следствия состоит в том, что план похищения певца разработал основатель группы АСТ и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. По данным издания, дело возбуждено 17 сентября в 4.30 мск на основании рапорта о преступлении, подписанного двумя часами ранее. Руссо написал заявление в правоохранительные органы накануне.

В понедельник в Москве был задержан и допрошен бывший гендиректор принадлежавшего АСТ ресторана «Прага» Заур Марданов, подозреваемый в похищении и избиении Руссо. Марданов является племянником Исмаилова. Он согласился реализовать план дяди и взял в помощники «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения, пишет газета. Как указывает издание со ссылкой на материалы дела, Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы и осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом.

Исмаилов одно время финансировал концертную деятельность Руссо, однако затем сотрудничество было прекращено из-за конфликта между ними. Вечером 31 января 2004 г. Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторан «Прага» на Арбате, а затем в своем личном кабинете вместе с Мардановым и помощниками отобрал у певца телефон и избил его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью», ссылается газета на данные следствия. После этого Исмаилов потребовал от певца отменить все концерты, заключить контракт уже с ним и проводить все дальнейшие выступления лишь для него и его гостей, считает следствие. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца «против его воли» отвезли на заднем сиденье автомобиля на дачу Исмаилова в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля Руссо согласился выполнить все требования похитителей, Исмаилов распорядился его отпустить.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова считает подозрения в адрес ее подзащитного «незаконными, надуманными и абсурдными». «Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, а спешка с возбуждением дела в 4.30 утра вообще необъяснима», – подчеркнула она. Русакова также выразила недоумение в связи с тем, что Руссо не сообщил о своем похищении даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 г., а вспомнил только сейчас.

Ранее Исмаилов был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 г. Фигурантами этого дела также являются два родственника бизнесмена. Никто из семьи Исмаилова не признает вины в инкриминируемых им деяниях.