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Бизнес
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Бренд Mexx вернется на российский рынок одежды

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Бренд одежды Mexx вернется на российский рынок в 2019 г. Дистрибутор бренда, BNS Group, заключил контракт с новым владельцем бренда – голландским холдингом RNF. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте BNS Group.

Первый магазин может быть открыт уже в апреле 2019 г., уточняет РБК со ссылкой на гендиректора BNS Group Дениса Богатырева. Собеседник издания отметил, что всего в течение пяти лет компания планирует открыть около 15 магазинов в городах России. Их число может измениться – количество магазинов будет зависеть от регулярности обновления коллекции и спроса на нее. 

Площадь магазинов заметно сократится: с 300–700 кв. м ранее до 130–140 кв. м.

BNS Group вывела бренд Mexx на российский рынок в 1997 г. и была его эксклюзивным партнером в стране. В 2017 г. дистрибутор закрыл все магазины Mexx в России из-за проблем у бывшего владельца глобального бизнеса компании — турецкой Eroglu Holding. Она сначала отказалась выпускать коллекцию 2017 г., а затем продала бренд голландскому холдингу RNF. Сама Eroglu решила сконцентрироваться на принадлежащих ей Colin’s и Loft.

Политика
Новости

Ищенко рассказал о предложении стать первым вице-губернатором Приморья

Ведомости
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Претендующий на победу во втором туре губернаторских выборов в Приморье коммунист Андрей Ищенко рассказал о том, что ему предложили стать заместителем врио главы региона, кандидата «Единой России» Андрея Тарасенко. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал сам Ищенко. «Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко. Я их послал»,— рассказал коммунист.

Пресс-служба администрации Приморья опровергла информацию о приглашении Ищенко в правительство. «Этого не было»,— заявил собеседник издания.

В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56%, Ищенко набрал 24,64%, но во втором туре ситуация изменилась. Всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ с максимальным отрывом до 7%, однако в процессе подсчета последнего процента вперед вырвался кандидат власти. По итогам обработки 99,16% бюллетеней у Тарасенко 49,55%, у Ищенко – 48,06%. Подведение окончательных итогов отложено.

Сегодня же стало известно об аналогичной политической сделке, заключенной в Хабаровском крае. Там одержавший победу в первом туре кандидат ЛДПР Сергей Фургал (35,81%) согласился на предложение действующего губернатора Вячеслава Шпорта (35,62%), выставленного «Единой Россией», стать его первым заместителем.

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Политика
Новости

Результаты губернаторских выборов в Приморье отменены на 13 участках

Интерфакс
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Территориальный избирком Советского района Владивостока отменил результаты второго тура выборов губернатора Приморья по 13 участкам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) с правом совещательного голоса Сергея Ивановича. Решение было принято на заседании комиссии.

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», – рассказал Иванович. По его словам, причиной эвакуации стало срабатывание пожарной сигнализации. «В районе 4.00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС «Выборы». По 13 участкам данные не были загружены», – рассказал он. Противопожарная служба прибыла в 6.00 и заявила о пожаре и эвакуации. «Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку», – добавил Иванович.

Выборы в Приморье стали одной из самых скандальных региональных кампаний. На протяжении подсчета большинства голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Его отрыв от врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко достигал 7%. По итогам подсчета 95% протоколов Ищенко лидировал с 51,61% против 45,79%. При обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а в процессе подсчета последнего процента в лидеры вырвался Тарасенко. По итогам обработки 99,16% бюллетеней он набирал 49,55% против 48,06% у Ищенко.

ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Обе стороны обвиняют друг друга в фальсификациях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал выборы «уголовными» и обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться в происходящем.

11 сентября Путин принимал Тарасенко в Кремле. Президент предложил не говорить о выборах. «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке», – сказал он.

В первом туре выборов победу одержал Тарасенко с 46,56%, Ищенко набрал 24,64%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал о скором назначении гендиректора «МиГа» вице-президентом ОАК

Интерфакс / Ведомости
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Гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко займет пост вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиаотрасли. По его словам, это может произойти «в скором времени». В ОАК информацию не комментируют.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас в корпорации такой должности нет, а вопросы ВТС курирует первый вице-президент Сергей Ярковой.

«Пока еще не решен вопрос, покинет ли Тарасенко пост гендиректора «МиГа» или будет руководить корпорацией по совместительству с должностью вице-президента. Также обсуждаются варианты, кто может возглавить «МиГ» вместо него», – отметил источник.

«МиГ» входит в структуру ОАК. Компания производит современные истребители-перехватчики и многофункциональные боевые самолеты, в том числе МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, новейший МиГ-35 и высотный всепогодный истребитель МиГ-31. Также корпорация является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолета Ил-114.

Технологии
Новости

SpaceX представила первого туриста для полета вокруг Луны

Ведомости
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Первым космическим туристом, которому предстоит совершить полет вокруг Луны на корабле компании SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Об этом сообщает SpaceX.

Основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск рассказал, что космический корабль с Маэдзавой на борту будет выведен на орбиту Луны ракетой-носителем Big Falcon Rocket. На данный момент она еще находится на стадии производства. Сам полет может состояться в 2023 г. Предполагается, что он продлится около недели.

42-летний Маэдзава является основателем интернет-магазина одежды Zozo. Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд. Он объявил о намерении взять с собой на борт космического корабля восемь представителей сферы искусства.

SpaceX отмечает, что за всю историю лишь 24 человека были участниками лунных экспедиций. После американской миссии «Аполлон» 1972 г. к спутнику Земли никто не летал.

Илон Маск совершил революцию

Политика
Новости

СМИ узнали о подозрениях против Тельмана Исмаилова в похищении певца Руссо

Ведомости
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Следственный комитет на основании заявления певца Авраама Руссо возбудил уголовное дело о его избиении и похищении в 2004 г., сообщает со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ». Предварительная версия следствия состоит в том, что план похищения певца разработал основатель группы АСТ и бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. По данным издания, дело возбуждено 17 сентября в 4.30 мск на основании рапорта о преступлении, подписанного двумя часами ранее. Руссо написал заявление в правоохранительные органы накануне.

В понедельник в Москве был задержан и допрошен бывший гендиректор принадлежавшего АСТ ресторана «Прага» Заур Марданов, подозреваемый в похищении и избиении Руссо. Марданов является племянником Исмаилова. Он согласился реализовать план дяди и взял в помощники «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения, пишет газета. Как указывает издание со ссылкой на материалы дела, Исмаилов распределил роли среди участников преступной группы и осуществлял общее руководство ею, а также обеспечил всех сообщников транспортом.

Исмаилов одно время финансировал концертную деятельность Руссо, однако затем сотрудничество было прекращено из-за конфликта между ними. Вечером 31 января 2004 г. Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторан «Прага» на Арбате, а затем в своем личном кабинете вместе с Мардановым и помощниками отобрал у певца телефон и избил его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью», ссылается газета на данные следствия. После этого Исмаилов потребовал от певца отменить все концерты, заключить контракт уже с ним и проводить все дальнейшие выступления лишь для него и его гостей, считает следствие. Для «склонения потерпевшего к выполнению выдвинутых требований» певца «против его воли» отвезли на заднем сиденье автомобиля на дачу Исмаилова в Апрелевку. После того как вечером 1 февраля Руссо согласился выполнить все требования похитителей, Исмаилов распорядился его отпустить.

Адвокат Исмаилова Марина Русакова считает подозрения в адрес ее подзащитного «незаконными, надуманными и абсурдными». «Заявление о таком тяжком преступлении, поданное спустя 14 лет, выглядит совершенно нелогичным, а спешка с возбуждением дела в 4.30 утра вообще необъяснима», – подчеркнула она. Русакова также выразила недоумение в связи с тем, что Руссо не сообщил о своем похищении даже тогда, когда расследовалось дело о покушении на него в 2006 г., а вспомнил только сейчас.

Ранее Исмаилов был объявлен в международный розыск по обвинению в организации убийства двух бизнесменов в Подмосковье в мае 2016 г. Фигурантами этого дела также являются два родственника бизнесмена. Никто из семьи Исмаилова не признает вины в инкриминируемых им деяниях.

Политика
Новости

CNN: российский Ил-20 непреднамеренно сбили ПВО Сирии

Ведомости
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Российский самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит зенитной артиллерией Сирии во время отражения атаки израильских ракет, сообщает CNN со ссылкой на осведомленного чиновника США.

Второй чиновник подтвердил телеканалу, что Израиль выпустил несколько ракет по сирийским объектам в прибрежной зоне Латакии. В ответ сирийцы начали широкомасштабный зенитный огонь, в результате которого и был задет российский самолет, утверждает источник CNN. По его словам, самолет был сбит системой противовоздушной обороны, которую Россия поставила Сирии несколько лет назад.

Представитель израильских сил обороны отказался комментировать сообщения об атаке. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что США не участвовали в операции. Израиль за последние 18 месяцев нанес по Сирии около 200 ударов, чтобы предотвратить развертывание в этой стране сил Ирана, говорил CNN израильский чиновник.

Ранее Минобороны сообщило, что Ил-20 с 14 военнослужащими на борту 17 сентября около 23.00 мск пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и ракетной атаки с французского корабля. Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

В Сирии пропал самолет с 14 российскими военными

Ведомости
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Российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и ракетной атаки с французского корабля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«17 сентября около 23.00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», – говорится в сообщении. Судьба находящихся на борту военнослужащих на данный момент неизвестна.

«Отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, – указано в сообщении. – В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")».

Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция. Ил-20 является самолетом радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, он создан на базе самолета Ил-18.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Экономика
Новости

США объявили пошлины на импорт из Китая стоимостью $200 млрд

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении 10%-ных пошлин на китайский импорт стоимостью около $200 млрд, передает Reuters. Пошлины вступят в силу 24 сентября, а с начала 2019 г. ставка вырастет с 10 до 25%.

Тарифы не затронут смарт-часы от Apple и Fitbit, а также ряд других потребительских товаров. В то же время под пошлины попадут такие электронные устройства, как печатные платы, интернет-маршрутизаторы и сетевое оборудование. Президент американской Ассоциации потребительских технологий Гэри Шапиро расценил эту меру как «интернет-налог» на американские компании.

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Трампа говорится, что Китай продолжает несправедливую политику в отношении американских технологий и интеллектуальной собственности, в частности принуждая американские компании делиться технологиями с китайскими коллегами. Эта практика представляет собой серьезную угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США, подчеркивает президент.

Трамп повторил свою угрозу о том, что если Китай примет ответные меры, то Белый дом «немедленно перейдет к третьему этапу – введению пошлин на дополнительный импорт стоимостью около $267 млрд». В этом случае под пошлины попадут все импортируемые в США товары из Китая. Ранее Белый дом ввел 25%-ные пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд. Пекин ответил зеркальными мерами.

Трамп грозил обложить пошлинами весь импорт из КНР, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от Китая перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

В рамках второго раунда пошлин переходный период до конца года c пониженной 10%-ной ставкой призван помочь американским компаниям скорректировать свои цепочки поставок, пояснил агентству высокопоставленный чиновник администрации.

Бизнес
Новости

Burger King грозит штраф за языковую игру в рекламе

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу сети ресторанов быстрого питания Burger King. Реклама, вызвавшая вопросы у ФАС, распространялась в Ярославле, говорится в сообщении ведомства.

«С претензиями к рекламе со слоганом "ЕдАЛ ТАКОЕ?", в котором все буквы, кроме второй в первом слове, прописные, а вторая буква в слове "ЕдАЛ" строчная и похожа на букву "б", обратился гражданин», – сообщила ФАС.

После жалобы был проведен лингвистический анализ, который показал, что «использование графически сходных букв в данном случае может быть квалифицировано как случай языковой игры и намеренного придания слову "ЕдАЛ" графического облика, сходного с графическим обликом близкого по значению непристойного глагола».

Таким образом, реклама нарушает установленный законом запрет на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений, отмечает антимонопольное ведомство. Компании предписано устранить нарушение, ей грозит штраф от 100 000 до 500 000 руб.

Политика
Новости

Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Урлашову

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отказал в помиловании экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, приговоренному в 2016 г. к 12,5 года заключения по делу о коррупции. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала представитель бывшего чиновника Светлана Ефимова. По ее словам, соответствующий документ поступил в исправительную колонию № 2 Рыбинска. Осужденный «не ждал другого решения», он считает возбужденное против него дело политически мотивированным, отметила она. Подавать повторное ходатайство о помиловании Урлашов не будет, так как это «бессмысленно», сказала Ефимова.

Урлашов подал ходатайство о помиловании в марте, профильная комиссия через месяц после этого из соображений гуманности рекомендовала сократить срок наказания Урлашову с 12 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в мае дал отрицательное заключение на ходатайство бывшего мэра.

В заключении Урлашов провел уже более пяти лет. Его задержали в ночь на 3 июля 2013 г. Через два дня суд арестовал его. 3 августа 2016 г. Кировский районный суд Ярославля приговорил Урлашова к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн руб. Урлашов был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере от руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелева, а также в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна. Ярославский областной суд 20 января 2017 г. оставил приговор первой инстанции без изменений.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЕЦБ уменьшил размер купюр в 100 и 200 евро

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) показал образцы новых банкнот 100 и 200 евро. Они поступят в обращение 28 мая 2019 г. Новые купюры имеют те же размеры, что и 50 евро. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Ранее ЕЦБ обновил банкноты номиналом в 5, 10, 20 и 50 евро. Новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут. Обновленные банкноты относятся к серии Europa. Их отличает единый стиль оформления. На купюрах изображены более крупно и четко символы, в дизайне используется рельефное изображение и голограмма (портрет финикийской царевны Европы), которая под разными углами меняет цвет. На банкнотах также есть водяные знаки и дополнительные элементы защиты. Цветовая гамма банкнот не изменилась.

«Поскольку банкноты в размере 50, 100 и 200 евро теперь имеют одинаковую высоту, их легче обрабатывать счетным машинам», – говорится в пресс-релизе. ЕЦБ также отмечает, что новые банкноты по размеру будут подходить к кошельку, а их срок службы будет дольше, так как они «будут подвержены меньшему износу».

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