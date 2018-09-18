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Бизнес
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Акции Pandora подорожали после сообщений о возможной продаже компании

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На торгах во вторник котировки ювелирного производителя Pandora выросли: цена одной акции достигала 415,2 шведских крон (+10%). Об этом свидетельствуют данные биржи.

До вторника котировки Pandora падали более чем на 40% по сравнению с максимумом в мае 2016 г. Акции компании подорожали после материала в итальянской газете Il Sole 24 Ore, передает Bloomberg.

Фонды прямых инвестиций, среди которых KKR и Bain Capital, изучают возможность покупки Pandora, написала итальянская газета Il Sole 24 Ore. Однако издание не указало источники.

Pandora была основана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. В последние полтора года Pandora находится в кризисе, отмечает Il Sole 24 Ore. В августе компания объявила об отставке своего гендиректора, а также об ухудшении прогнозов прибыли и выручки на 2018 г.

500 редких ювелирных украшений на выставке в Кремле

Бизнес
Новости

Путин не исключил продолжения «Турецкого потока» через Венгрию

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не исключил, что одно из продолжений газопровода «Турецкий поток» пройдет через Венгрию. «Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым газотранспортным проектам. Не исключаю, что одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию», — передал «Интерфакс» слова российского президента.

«Президент говорит, что когда с юга пойдет газопровод, он может прийти и в Венгрию. Нам бы хотелось, чтобы он проходил через Венгрию, и я серьезно попросил президента, чтобы он подумал об этой возможности», — ответил Орбан.

Экспортный газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м в год российский «Газпром» планирует достроить к концу 2019 г. Он проходит по дну Черного моря от Анапы до европейской части Турции. Половина пропускной способности газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Сейчас Россия обеспечивает около 60% потребления газа Венгрией.

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Экономика
Новости

Минфин предложит налоговые льготы компаниям, экспортирующим товары за рубли

Ведомости
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Минфин разрабатывает пакет поправок в законодательство для предоставления льгот компаниям, которые заключают  экспортные контракты в рублях, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых послабления в части мер других валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», — уточнил замминистра.

В августе Минпромторг предложил правительству для обхода санкций США активнее стимулировать бизнес к переходу на расчеты в национальных валютах. По мнению министра  Дениса Мантурова, такая мера позволит «осуществлять как военно-техническое сотрудничество, так и поставку продукции двойного назначения на зарубежные рынки».

Ранее аналогичную мысль высказал первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. Он говорил, что Минфин не исключает отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе рубль. «По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», – пояснял Силуанов.

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Финансы
Новости

Новак спрогнозировал возврат цен на нефть к $50 за баррель

Ведомости
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В долгосрочной перспективе цена нефти опустится до $50 за баррель, считает министр энергетики Александр Новак. Об этом он сообщил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

«В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70–80 носит в том числе конъюнктурный характер», — сказал Новак (его цитирует ТАСС).

Центробанк также прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. – до $55. Постепенному снижению цен на нефть, по мнению регулятора, будут способствовать расширение сланцевой добычи и постепенное смягчение ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+.

Во вторник стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже превысила $79 за баррель. В 15.30 мск она стоила $78,12 за баррель (+1,352%), стоимость нефти WTI составляла $69,77 (+1,233%).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

«Новатэк» согласует проект по хранению СПГ с бельгийской Fluxys

Ведомости
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Российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) «Новатэк» и один из крупнейших газотранспортных операторов Европы — Fluxys — подали на согласование проект совместного предприятия по логистике сжиженного природного газа в германском порту Росток. Заявка поступила германскому антимонопольному регулятору Bundeskartellamt 7 сентября, сообщил «Интерфакс».

«Хранение СПГ» — говорится в характеристике бизнеса совместного предприятия.

В прошлом году, до угрозы введения санкций, Fluxys думала о вхождении в европейский газотранспортный проект «Газпрома» — «Северный поток — 2». У Fluxys и «Газпрома» также существует рамочное соглашение о сотрудничестве на рынке малотоннажного СПГ в Европе.

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Политика
Новости

Израиль возложил ответственность за сбитый Ил-20 на режим Асада

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Армия обороны Израиля (IDF) сегодня впервые дала комментарии о сбитом накануне над Средиземным морем российском самолете Ил-20.

«Израиль скорбит в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, сбитого ночью огнем ПВО Сирии. Израиль возлагает всю полноту ответственности за этот инцидент на режим [президента Сирии Башара] Асада, чьи военные сбили российский самолет», — говорится в заявлении израильской армии. Помимо Сирии ответственность несут Иран и «террористические организации Хезболлы», отметил официальный представитель IDF.

Армия Израиля утверждает, что:

- Ил-20 был сбит из-за излишнего и нескоординированного применения ракетных комплексов ПВО вооруженными силами Сирии;

- Ракета, сбившая самолет, была запущена уже после того, как самолеты ВВС Израиля покинули воздушное пространство Сирии;

- В ходе ударов ВВС Израиля по целям в Латакии Ил-20 находился вне зоны этой операции;

- Сирийские батареи ПВО не удостоверились, что в воздухе не было российских самолетов.

По версии IDF, система предотвращения инцидентов (горячая линия) между российскими и израильскими силами в Сирии «была задействована и этой ночью». «Израиль предоставит властям России всю информацию, имеющую отношение к инциденту», — говорится в заявлении.

Минобороны России возложило ответственность за инцидент на Израиль, расценив его как преднамеренную провокацию. По его оценке, израильские летчики подставили российский Ил-20 под огонь средств ПВО Сирии. «В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — говорится в заявлении российского военного ведомства. Минобороны России подчеркивает, что уведомление по горячей линии поступило менее чем за одну минуту до удара, «что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону».

В сбитом разведывательном самолете Ил-20 российских ВВС находились 15 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета были обнаружены сегодня в Средиземном море в 27 км от побережья Сирии.

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Бизнес
Новости

Джек Ма оценил последствия торгового конфликта между США и Китаем

Ведомости
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Торговое противостояние между США и Китаем может продлиться дольше, чем многие думают, и оказать серьезное влияние на весь мир, заявил соучредитель и председатель совета директоров Alibaba Джек Ма. Его слова приводит агентство Bloomberg.

По его мнению, «быстрых решений» для такой ситуации нет, и в краткосрочной перспективе пострадают деловые сообщества в Китае, США и Европе. Alibaba, по словам бизнесмена, окажется под ударом, поскольку благодаря ее платформе компании из США оптом закупают товары в Китае. Агентство напоминает, что в прошлом году китайский предприниматель также встречался с американским президентом Дональдом Трампом и обещал создать 1 млн рабочих мест в США до 2021 г.

Джек Ма предупредил, что торговый конфликт может продлиться 20 лет. Китай, чтобы справиться с его последствиями, должен укрепить свою экономику и переориентироваться с американского рынка на Юго-Восточную Азию и Африку. «В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны», — приводит Reuters слова бизнесмена. Однако сложившаяся ситуация не только мешает бизнесу, но и создает «беспрецедентные» возможности, которые компаниям следует использовать, считает основатель Alibaba.

В ночь на 18 сентября США объявили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Американские власти предупредили, что тариф увеличится до 25% с 1 января 2019 г., если Пекин не пойдет на уступки. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что в случае ответных мер со стороны Китая пошлины могут быть расширены на товары на $267 млрд. С учетом действующих пошлин на $50 млрд ограничения могут затронуть почти весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Бизнес
Новости

Новак назвал шесть мер для стимулирования добычи нефти в России

Ведомости
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Минэнерго предлагает шесть мер для стимулирования добычи нефти в России, заявил министр энергетики Александр Новак на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли, передает «Интерфакс». Правительство одобрит эти предложения, сказал после совещания вице-премьер по ТЭК Дмитрий Козак.

Первая мера, которую предлагает Минэнерго, – применение повышенного коэффициента амортизации для инвестиций в месторождения Западной Сибири. Это позволит увеличить свободный денежный поток нефтяных компаний в расчете на баррель с $3,1 до $6,2, добыча с 2019 по 2035 г. дополнительно вырастет на 461 млн т, уплаченные нефтяными компаниями налоги – на 5,3 трлн руб., а их инвестиции – на 1,85 млрд руб., оценил Новак.

Вторая мера – дополнительные стимулы для геологоразведки. Третья – ускоренный переход отрасли на налог на добавленный доход (НДД). По словам Новака, новый налог можно применять для всех месторождений Западной Сибири.

Четвертая мера касается новых месторождений. «Мы предлагаем уже законодательно поменять критерии и предоставлять льготы с момента достижения степени выработанности недр на участке уровня 1% вместо фиксации конкретных дат начала и окончания действия льгот по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых. – "Ведомости")», – сказал Новак. По его словам, ожидаемый результат до 2021 г. – это около 25 млн т дополнительной добычи нефти и около 265 млрд руб. дополнительных поступлений в бюджет.

Пятая мера – стимулирование третичных методов нефтеотдачи, использование которых экономически невыгодно. «Мы предлагаем применять понижающий коэффициент НДПИ для дополнительных объемов добычи нефти, полученных с использованием методов увеличения нефтеотдачи», – объяснил Новак.

Шестое предложение Минэнерго – это стимулирование нефтяных оторочек (часть нефтегазовой или нефтегазоконденсатной залежи, в которой газ занимает существенно больший объем, чем нефть. – «Ведомости»), разработка которых на сегодняшний день невыгодна.

За счет нефти еще долго можно жить

Технологии
Новости

Жаров рассказал о планах до конца года начать проверку Twitter и Facebook

Ведомости
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в середине декабря направить запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться по выполнению закона о хранении данных россиян в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Жарова.

По словам Жарова, подобные запросы фактически будут означать начало проверки компаний. Руководитель Роскомнадзора отметил, что, насколько ему известно, Twitter работу по переносу данных в Россию ведет. 

Он пояснил, что ведомство никогда не проверяет сами иностранные компании, запрашивая информацию о сотрудничестве с ними у владельцев серверных мощностей. «Дальше уже не наша работа начинается. Дальше [работают] те, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее», — уточнил руководитель службы.

В апреле Жаров говорил, что до конца этого года ведомство проверит, соблюдает ли Facebook закон о локализации баз данных на территории России. Если выяснится, что нет, то Роскомнадзор намерен поднимать вопрос о блокировке социальной сети.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 г. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту в России был заблокирован.

Кого блокирует Роскомнадзор

Политика
Новости

Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за прогул заседания

Ведомости
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Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление было принято на заседании во вторник, сообщает «Интерфакс».

Если депутата не было на заседании без уважительной причины, то его месячная зарплата уменьшается на одну девятую, отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 360 000 руб. в месяц, т. е. каждое отсутствие на заседании может стоить около 40 000 руб.

С начала осенней сессии Госдума перешла на новый режим работы. В частности, выросло количество заседаний – с шести до 12. Сокращение штрафа за прогулы связано с этими переменами в графике, отмечает «Интерфакс».

В 2016 г. в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов за пропуски заседаний. Прогулом считается отсутствие уважительной причины: если нет справки о болезни, командировки или какого-то рабочего мероприятия. Ранее штраф за прогул составлял одну шестую от месячной зарплаты.

Должники с историей: 6 парламентариев-банкротов

Политика
Новости

Собянин вступил в должность мэра Москвы

Ведомости
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Победивший на выборах столичного градоначальника Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Зарядье». Избранный мэр зачитал присягу, передает «Интерфакс». Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил градоначальнику удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

На церемонии инаугурации присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также вице-премьер Ольга Голодец. Путин заявил, что Москва играет особую роль в решении общегосударственных задач, таких, как прорывное развитие в экономике, технологиях и социальной сфере. Глава государства отметил, что сконцентрированный в столице научный, образовательный и деловой потенциал позволяет ей успешно конкурировать с крупнейшими городами мира. По его словам, на сегодняшний день созданы условия для качественного образования в большинстве московских школ. «Москва при ее стремительном уровне жизни стала, безусловно, более гостеприимной и уютной», – отметил президент. «Вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен», – сказал Путин Собянину.

Собянин выиграл на выборах мэра Москвы 9 сентября с результатом 70,17% голосов. Явка избирателей составила 30,14%. Это вторая победа Собянина на выборах мэра. Предыдущий раз он одержал победу в сентябре 2013 г. Срок полномочий мэра Москвы составляет пять лет.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Кудрин не исключил рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций

Ведомости
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Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций. Об этом он написал в колонке для РБК, посвященной десятилетию мирового финансового кризиса 2008 г.

Центробанк в свежем докладе о денежно-кредитной политике описал рисковый сценарий развития российской экономики. По мнению регулятора, при расширении санкций и ухудшении внешней ситуации Россия может столкнуться с рецессией. Предпосылками для значительного ухудшения внешних условий ЦБ считает замедление роста мировой экономики и объемов международной торговли.

«Соглашусь с ЦБ в том, что наращивание санкций может стать даже причиной новой рецессии в России. Поэтому урегулирование политических рисков становится на время главным приоритетом в предотвращении кризиса экономики страны», – пишет глава СП. По мнению Кудрина, Россия лучше готова к новым мировым финансовым кризисам, чем 10 лет назад. Однако в случае внешних шоков темпы экономического роста в России вряд ли будут выше общемировых.

Последний раз рецессия в российской экономике наблюдалась в 2014–2016 г. Тогда экономика сокращалась семь кварталов подряд. В январе – июле 2018 г. ВВП России вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в американские выборы. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, а также ограничение на финансирование от американских банков и граждан.

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