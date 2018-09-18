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Акции Pandora подорожали после сообщений о возможной продаже компании

На торгах во вторник котировки ювелирного производителя Pandora выросли: цена одной акции достигала 415,2 шведских крон (+10%). Об этом свидетельствуют данные биржи.

До вторника котировки Pandora падали более чем на 40% по сравнению с максимумом в мае 2016 г. Акции компании подорожали после материала в итальянской газете Il Sole 24 Ore, передает Bloomberg.

Фонды прямых инвестиций, среди которых KKR и Bain Capital, изучают возможность покупки Pandora, написала итальянская газета Il Sole 24 Ore. Однако издание не указало источники.

Pandora была основана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. В последние полтора года Pandora находится в кризисе, отмечает Il Sole 24 Ore. В августе компания объявила об отставке своего гендиректора, а также об ухудшении прогнозов прибыли и выручки на 2018 г.

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