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Путин не исключил продолжения «Турецкого потока» через Венгрию

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не исключил, что одно из продолжений газопровода «Турецкий поток» пройдет через Венгрию. «Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым газотранспортным проектам. Не исключаю, что одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" может пройти через Венгрию», — передал «Интерфакс» слова российского президента.

«Президент говорит, что когда с юга пойдет газопровод, он может прийти и в Венгрию. Нам бы хотелось, чтобы он проходил через Венгрию, и я серьезно попросил президента, чтобы он подумал об этой возможности», — ответил Орбан.

Экспортный газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м в год российский «Газпром» планирует достроить к концу 2019 г. Он проходит по дну Черного моря от Анапы до европейской части Турции. Половина пропускной способности газопровода предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Сейчас Россия обеспечивает около 60% потребления газа Венгрией.