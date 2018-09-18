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Путин передал «Чеченнефтехимпром» Чечне

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче в собственность Чечни компании «Чеченнефтехимпром». «Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций ОАО "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)», — говорится в указе.

Правительству поручено обеспечить передачу предприятия в течение двух месяцев.

В декабре 2015 г. глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов — «Чеченнефтехимпром», которому подконтрольны два устаревших НПЗ с инфраструктурой. Предприятие полностью принадлежит Росимуществу, но часть «Чеченнефтехимпрома» арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз». Кадыров заявил, что власти Чечни намерены в случае передачи республике «Чеченнефтехимпрома» построить на территории НПЗ промышленные предприятия, в том числе завод по производству литий-ионных аккумуляторов и новый крупный НПЗ.

Как писал тогда «Коммерсантъ», Путин одобрил это предложение и поручил правительству его проработать. Однако реализация поручения затянулась — в частности, рассматривалось предложение о разделе активов между «Грознефтегазом» и Чечней.

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Технологии
Новости

АФК «Система» инвестировала в разработчика дисплеев дополненной реальности

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Консорциум инвесторов, включая Porsche, Hyundai Motor, Alibaba Group и АФК «Система», вложили $80 млн в разработчика автомобильных дисплеев с технологией дополненной реальности WayRay. Об этом говорится в сообщении компании. В сделке также приняли участие компании China Merchants Capital, JVCKenwood и ряд суверенных инвестиционных фондов, в том числе Российско-японский инвестиционный фонд.

Привлеченные средства WayRay намерена направить на дальнейшую разработку, запуск серийного производства и расширение команды разработчиков. В частности, инвестиции будут использованы для открытия офиса и завода в Германии. Кроме того, по условиям сделки, WayRay будет реализовывать решения под автомобили Porsche и Hyundai.

АФК «Система» инвестировала в WayRay через совместный с «Роснано» фонд Rusnano Sistema SICAR, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Представители «Роснано» и АФК «Система» отказались от комментариев. Собеседник, близкий к АФК «Система», подтвердил, что Rusnano Sistema SICAR принял участие в сделке. АФК «Система» впервые приняла участие в финансировании WayRay в 2016 г., получив миноритарный пакет в проекте.

WayRay была основана в 2012 г., компания специализируется на разработке навигационных систем для автомобилей с использованием дополненной реальности, а также программно-технического комплекса для сбора информации о вождении и коррекции поведения водителя. Компания имеет офисы в Швейцарии, США, Китае и России. С момента основания WayRay привлекла более $100 млн.

Новинки автосалона в Нью-Йорке

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Политика
Новости

Украина выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Ведомости
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Верховная рада Украины обратится к Нобелевскому комитету с предложением выдвинуть кандидатуру режиссера Олега Сенцова для получения премии мира. Об этом сообщает «Интерфакс».

Председатель Андрей Парубий направит парламентское обращение к Нобелевскому комитету. За решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира проголосовали 245 депутатов Украины.

«Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека», – объясняет свое решение Верховная рада.

Сенцова задержали в Крыму в 2014 г. В августе 2015 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил режиссера к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. В середине мая 2018 г. Сенцов объявил голодовку. Он пообещал ее держать до тех пор, пока российские власти не отпустят всех украинцев, удерживаемых в России «по политическим мотивам». В августе бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира 1983 г. Лех Валенса также предложил присудить эту награду Сенцову.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно с 1901 г. Эту награду получали Международный комитет Красного креста, ООН, 14-й Далай-лама, президент СССР Михаил Горбачев, президент ЮАР Нельсон Мандела, президент США Барак Обама и Организация по запрещению химического оружия.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Политика
Новости

Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Ведомости
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Мэр столицы Сергей Собянин после торжественного вступления в должность, состоявшегося во вторник, подписал указ об отставке правительства Москвы. Указ Собянина от 18 сентября опубликован на сайте мэрии Москвы.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в указе.

По закону «О правительстве Москвы» в состав городского правительства входят мэр Москвы, семь его заместителей и 11 министров. После выхода указа подчиненные мэра в правительстве находятся в статусе исполняющих обязанности.

Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы Собянина прошла в недавно введенном в эксплуатацию концертном зале "Зарядье". На выборах 9 сентября за него отдали голоса 70,17% пришедших на участки. Явка составила 31%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Китай введет ответные пошлины на товары из США стоимостью $60 млрд

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Власти Китая решили ввести ответные меры на новые пошлины США. С 24 сентября в Китае вступят в силу пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции США. Пошлины коснутся более 5200 наименований американских товаров.

«В соответствии с законом о внешней торговле КНР, положениями о таможенных пошлинах на импортно-экспортные товары и другими законодательными актами и принципами международного права, таможенная комиссия Госсовета КНР приняла решение о введении повышенных пошлин размером 10% и 5% на импорт 5207 наименований американских товаров объемом около $60 млрд», — уточняется в сообщении ведомства.

Во вторник, 18 сентября, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых, 10%-ных пошлин на товары из Китая на общую сумму $200 млрд. Пошлины вступят в силу 24 сентября, с 1 января будут увеличены до 25%. Трамп не исключил в будущем очередного введения пошлин, в частности, на китайские товары стоимостью около $267 млрд, если Китай примет ответные меры.

Ранее США ввели 25%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд и $16 млрд, Китай оба раза ответил зеркальными мерами. Reuters со ссылкой на экономистов сообщал, что американские пошлины замедлили рост экономики Китая примерно на 0,1-0,3 процентного пункта в 2018 г. Ответные меры Китая в меньшей степени повлияли на экономику США. В 2019 г. ущерб для двух стран будет увеличиваться, отмечает агентство.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РЖД подписали контракт на закупку одиннадцати «Сапсанов» и их обслуживание

Ведомости
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«Российские железные дороги» (РЖД) подписали с группой «Синара», «Сименс АГ» (российское подразделение Siemens) и департаментом немецкого концерна — Siemens Mobility — соглашение о покупке высокоскоростных поездов «Сапсан». Об этом говорится в сообщении РЖД.

Согласно документу, совместное предприятие «Синары» и «Сименс АГ» — компания «Уральские локомотивы» — поставит РЖД 11 «Сапсанов» и 27 новых пассажирских вагонов, в том числе для интеграции в уже имеющиеся у российской компании составы. Договор планируется подписать до 31 марта 2019 г. РЖД и «Уральские локомотивы» также планируют подписать дополнительное соглашение о техническом обслуживании и ремонте составов.

В сообщении отмечается, что стороны намерены рассмотреть возможность производства в России новых электропоездов и вагонов для железных дорог с шириной колеи 1520 мм. Новые поезда будут курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Сейчас у РЖД 16 «Сапсанов» по 10 вагонов каждый, они курсируют между Москвой и Петербургом и Петербургом и Нижним Новгородом. «Сапсаны» развивают скорость до 250 км/ч и могут работать в экстремальных погодных условиях, в том числе температурных (от -40 до +40 градусов).

РЖД при Якунине: история госкомпании в фотографиях

Политика
Новости

Бывший директор Госнаркоконтроля займется выращиванием льна

Ведомости
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Бывший директор Госнаркоконтроля Виктор Иванов создал «Льняной союз». Об этом РБК рассказал сам Иванов. По его словам, в будущем он хочет заняться бизнесом в льняной отрасли.

Этот фонд был создан для решения проблемы сырья для легкой текстильной промышленности, отметил Иванов. По его словам, эта отрасль заинтересовала его еще во время работы в руководстве ФСБ и Госнаркоконтроля.

Иванов напомнил о существовании поручения президента от 2016 г. об импортозамещении хлопка и наращивании производства льноволокна. «К сожалению, ни одна из поставленных задач не была выполнена», – добавил бывший директор Госнаркоконтроля. При этом он отметил, что за несколько лет цены на хлопок выросли почти в два раза.

Иванов работал в ФСБ с 1998 по 2000 г. Потом в разные годы он был заместителем руководителя администрации президента, председателем совета директоров «Алмаз-Антея» и «Аэрофлота», а также помощником президента. С 2008 по 2016 г. он возглавлял Госнаркоконтроль. В 2016 г. службу упразднили, передав ее функции МВД, Иванов туда на работу не перешел.

Политика
Новости

Путин назвал крушение российского Ил-20 трагической случайностью

Ведомости
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Президент России Владимир Путин сегодня назвал трагической случайностью крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, но поддержал позицию Минобороны России, возложившего на Израиль ответственность за инцидент.

«Что касается вашего сравнения с трагическими событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств — потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны в этом еще серьезно разобраться, — сказал президент России на пресс-конференции в Москве с премьером Венгрии Виктором Орбаном. — Наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мною было полностью согласовано».

«Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии. И это будут такие шаги, которые заметят все», — пообещал президент России.

Накануне ночью система ПВО С-200 ВС Сирии по ошибке сбила самолет Ил-20 российских ВКС над Средиземным морем в зоне операции ВВС Израиля против целей на территории Сирии. При крушении погибли все 15 членов экипажа самолета. Минобороны России в своем заявлении назвало инцидент намеренной провокацией Израиля, истребители которого «подставили» самолет под ракету. Израиль, выразив соболезнования России, обвинил в происшедшем режим президента Сирии Башара Асада и несогласованность действий сирийской ПВО.

Бомбардировщик Су-24 ВКС России был сбит самолетом ВВС Турции над Сирией 24 ноября 2015 г. Инцидент спровоцировал резкое охлаждение отношений двух стран с запретом поставок турецкой сельхозпродукции в Россию. Путин назвал его «ударом, который нам нанесли в спину пособники терроризма».

Выбор редактора
Экономика
Новости

«Интерфакс» узнал о предложении Орешкина активнее вкладывать средства ФНБ заграницу

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин написал президенту Владимиру Путину письмо, в котором перечислил три новых возможных направления использования за рубежом средств Фонда национального благосостояния, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Путин концептуально поддержал предложения, рассказал он. Эту информацию подтвердил источник в одном из ведомств, работающих над исполнением поручения президента от 2 сентября по итогам письма.

Размер ФНБ на 1 сентября составлял 5,16 трлн руб. ($75,8 млрд). В августе его объем увеличился почти на 316 млрд руб. По словам одного из источников, Орешкин написал письмо Путину в конце августа. В документе говорится, что при сохранении нынешних цен на нефть размер ликвидной части ФНБ по итогам 2019 г. превысит 7% ВВП. Орешкин считает, что одним из инструментов, направленных на достижение целей майского указа в отношении темпов роста экономики и расширения несырьевого неэнергетического экспорта, могло бы стать изменение направления инвестирования средств ФНБ при достижении объема фонда в 7% ВВП. При этом средства необходимо инвестировать только в проекты за пределами России. Орешкин предложил три новых направления: кредитование покупателей российской продукции за границей с использованием механизмов Росэксимбанка и ЭКСАРа, льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом и сервисных центров по обслуживанию продукции производства России на рынках третьих стран.

О том, что ФНБ может превысить 7% ВВП в 2019 г., ранее говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это позволит вкладывать часть средств ФНБ в экономику. Силуанов заявлял о необходимости проработать соответствующие подходы к использованию этих средств.

Возможность использования резервов при достижении уровня 7% ВВП предусмотрена Бюджетным кодексом.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Греф считает временным тренд на повышение кредитных ставок в России

Ведомости
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Тренд на повышение кредитных ставок в России носит временный характер, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, ставки начнут снижаться после того, как успокоится рынок. «Надеемся, что это такая временная история. Рынок успокоится, уляжется, и ставки пойдут вниз опять», — сказал Греф (его цитирует «Прайм»).

Также Греф ожидает, что ставки по ипотечным кредитам в России в перспективе двух–трех лет смогут опуститься до 7%. Снижение ставок по ипотеке до 7-8% прогнозирует и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе она заявила, что ставки по ипотеке снизятся в среднесрочной перспективе по мере возвращения к целевому уровню инфляции в 4%.

«В целом, да. Если имеется в виду два–три года, то я допускаю, что ставки опустятся до 7%», — прокомментировал Греф слова Набиуллиной. Ранее он сообщил, что Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке.

Бизнес
Новости

МТС стала совладельцем онлайн-сервиса для решения бытовых проблем

Ведомости
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МТС приобрела за $12 млн 13,7% кипрской Youdo Web Technologies Limited, которая владеет онлайн-сервисом YouDo.com. Об этом говорится в сообщении оператора связи (есть в распоряжении «Ведомостей»).

YouDo.com – это российский сервис, который позволяет находить исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач. У площадки есть сайт и мобильное приложение. С помощью YouDo.com можно найти, к примеру, электрика или курьера, а также самостоятельно договориться с ними об оплате. Пользователю достаточно опубликовать задание, указать стоимость и выбрать исполнителя.

МТС стала акционером в рамках очередного раунда по привлечению финансирования, при этом компания стала ведущим инвестором, говорится в сообщении. Кто еще участвовал в этом раунде – не уточняется. Привлеченные средства будут направлены на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса, отмечает МТС.

Как прошло годовое собрание акционеров МТС

Финансы
Новости

Греф прокомментировал идею конвертации валютных депозитов в рублевые

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Сбербанк не планирует конвертировать валютные депозиты в рублевые в случае ужесточения санкций. Об этом заявил президент — председатель правления банка Герман Греф. Его слова приводит «Интерфакс». Греф подчеркнул, что такие шаги банк не рассматривает «даже в самых страшных сценариях».

Ранее президент ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg допустил, что в случае расширения санкций со стороны США банк рассмотрит возможность конвертации долларовых депозитов в рублевые по текущему курсу. Он подчеркивал, что банк готов к любому развитию ситуации, но расширение санкций рассматривает как нежелательный сценарий. «Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», — говорил Костин.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 14 сентября заявила, что регулятор не будет принудительно конвертировать валютные депозиты в рубли. По ее словам, у ЦБ нет даже мыслей на эту тему, а подобные меры могут лишь подорвать доверие к банковской системе. Регулятор проработал с крупнейшими российскими банками систему мер, позволяющих выполнить все обязательства перед клиентами в случае новых санкций, отмечала она. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что ни администрация президента, ни ведомства не планируют предлагать банкам провести принудительную конвертацию долларовых вкладов при введении санкций.

Российские госбанки находятся под секторальными санкциями из-за Крыма и Украины с 2014 г. Санкции ограничивают им возможность привлекать финансирование в США. В середине августа американские сенаторы от демократической и республиканской партий подготовили законопроект, предполагающий блокировку долларовых операций крупнейших российских банков, в том числе ВТБ, Сбербанка, Банка Москвы, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк. Документ также предусматривает запрет на покупку нового российского госдолга.

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