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Путин передал «Чеченнефтехимпром» Чечне

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче в собственность Чечни компании «Чеченнефтехимпром». «Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской Республики находящихся в федеральной собственности 100% акций ОАО "Чеченнефтехимпром" (город Грозный)», — говорится в указе.

Правительству поручено обеспечить передачу предприятия в течение двух месяцев.

В декабре 2015 г. глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов — «Чеченнефтехимпром», которому подконтрольны два устаревших НПЗ с инфраструктурой. Предприятие полностью принадлежит Росимуществу, но часть «Чеченнефтехимпрома» арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз». Кадыров заявил, что власти Чечни намерены в случае передачи республике «Чеченнефтехимпрома» построить на территории НПЗ промышленные предприятия, в том числе завод по производству литий-ионных аккумуляторов и новый крупный НПЗ.

Как писал тогда «Коммерсантъ», Путин одобрил это предложение и поручил правительству его проработать. Однако реализация поручения затянулась — в частности, рассматривалось предложение о разделе активов между «Грознефтегазом» и Чечней.