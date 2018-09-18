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Visa, MasterCard и ряд банков США выплатят $6,2 млрд по коллективному иску ритейлеров

Visa, MasterCard и ряд американских банков, в том числе JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, выплатят около $6,2 млрд для урегулирования самого крупного коллективного иска, передает Bloomberg. Иск был подан более 10 лет назад от имени около 12 млн ритейлеров, обвинявших платежные системы и банки в завышении размера взимаемых с компаний комиссий при проведении платежей по банковским картам.

В соответствии с соглашением Visa, MasterCard, а также ряд банков выплатят ритейлерам дополнительно $900 млн помимо $5,3 млрд, предусмотренных заключенным в 2012 г. соглашением.

Из $900 млн Visa выплатит $600 млн, на долю MasterCard приходится $108 млн. Обе компании уже зарезервировали в бюджете необходимые средства для покрытия потенциальных расходов. «После нескольких лет переговоров мы рады, наконец, достичь соглашения и продвинуться вперед в партнерских отношениях с продавцами для обеспечения потребителям удобных, надежных и безопасных способов оплаты», — заявили в пресс-службе Visa.

«Мы делаем важный шаг к завершению главы в этом долгом разбирательстве. Теперь мы можем оставить это позади и сфокусироваться на продвижении инноваций вместе с нашими партнерами-ритейлерами для обеспечения удобства платежей, которого ждут наши клиенты», — отметили в MasterCard.

Акции Visa во вторник подорожали на 1%, акции MasterCard — на 0,2%.