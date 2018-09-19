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Минфин усомнился в целесообразности досрочного субсидирования нефтяников

Компенсацию для нефтяников через механизм отрицательного акциза с демпфирующей надбавкой можно ввести не раньше 1 декабря 2018 г., заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин. Согласно принятому закону, этот механизм должен заработать с января 2019 г. «Стоит ли все это затевать ради одного месяца – это надо обсуждать», – подчеркнул замминистра (цитаты по «Интерфаксу»).

«Сейчас такого акциза, как акциз на нефтяное сырье, в России нет, он вводится с 1 января 2019 г. Дальше вопрос: это новый налог или новый подакцизный товар. Если мы рассматриваем его как новый налог, то его раньше первого января вообще нельзя ввести по Налоговому кодексу. Если это новый подакцизный товар, то его порядок вступления в силу – через месяц после опубликования. То есть, если закон по новым акцизам будет опубликован в октябре, то он может работать только с 1 декабря», – объяснил Трунин.

В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли (предусматривает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть до нуля к 2024 г. и пропорциональный рост НДПИ) предусмотрена компенсация за поставку топлива на внутренний рынок – демпфирующая надбавка с 2019 г. составит 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Нефтяники попросили увеличить компенсацию. Курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение снизить фиксированную цену на топливо на 10%, что увеличит субсидию нефтяникам на 230 млрд руб. до 630 млрд руб. Кроме того, по итогам состоявшегося на этой неделе совещания у премьера Дмитрия Медведева Козак рассказал, что компенсацию могут начать выплачивать уже в 2018 г.

Минфин выступал против лишних расходов на нефтяников. Трунин ранее обращал внимание, что 630 млрд руб. – это сумма будущих сборов государства от увеличения ставки НДС на 2 п. п. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно – вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», – указывал замминистра.

Теперь, после совещания у Медведева, Трунин отметил, что Минфин готов обсуждать вопрос снижения фиксированной в законе цены при расчете демпфирующей компоненты для того, чтобы не допустить подорожания топлива в 2019 г. Медведев на совещании заявил, что в этом году лимит повышения цен на топливо на рынке уже выбран и повторения произошедшего весной скачка цен допустить нельзя.

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