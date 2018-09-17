Минфин против субсидий для нефтяников
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Нефтяные компании просят правительство повысить размер отрицательного акциза на нефтепродукты. Если чиновники одобрят идею, нефтяники будут получать 230 млрд руб. ежегодно.
Против субсидий выступил Минфин. Замминистра финансов Илья Трунин указал, что уже одобренная ставка отрицательного акциза предполагает выплату 400 млрд руб. Увеличение же еще на 230 млрд руб. приведет к тому, что нефтяникам достанется весь прирост от повышения НДС с начала следующего года с 18 до 20%. «С нашей точки зрения, это было бы очень странно – вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС», – передал слова Трунина ТАСС. Чиновник добавил, что «любые механизмы возможны, мы готовы идти на изменение этих инструментов, которые предусмотрены Налоговым кодексом, но нужен источник [финансирования]».
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