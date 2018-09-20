В ЕС начали проверять Amazon на нарушение антимонопольного законодательства
В Евросоюзе началась проверка в отношении американского онлайн-ритейлера Amazon из-за возможного нарушения конкуренции. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишет Reuters.
По ее словам, проверка инициирована из-за того, что Amazon размещает у себя на сайте информацию о продавцах и в то же время конкурирует с ними. Компания могла использовать полученную информацию для собственных продаж, утверждает Вестагер.
«Мы собираем информацию по этой теме и мы направили несколько запросов к участникам рынка для того, чтобы понять проблему целиком», — сказала она. По ее словам, проверка только начата и дело еще не открыто. «Мы пытаемся понять, имеем ли мы полную картину», — подчеркнула еврокомиссар.
Amazon отказалась комментировать эту информацию.
За нарушение антимонопольных законов еврокомиссия по вопросам конкуренции имеет право штрафовать компании на сумму до 10% ее глобальной выручки.
Ранее основатель компании Джефф Безос сообщал, что впервые в прошлом году более половины всех товаров, проданных на Amazon, принадлежали другим ритейлерам.