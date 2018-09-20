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«Газпром» займет в японских иенах уже в октябре

«Газпром» готовится разместить бонды в японских иенах уже в начале октября, сообщил сегодня «Интерфакс».

По данным источника агентства, это будет клубная сделка для ограниченного числа участников. Причем речь идет не о samurai bonds, выпускаемых по японскому праву: инструмент будет структурирован по европейскому праву, подчеркивает агентство.

О планах газового концерна занять до $1 млрд в иенах на токийском рынке под гарантии Японского банка международного сотрудничества (JBIC) стало известно в начале года. Однако позднее зампред правления «Газмрома» Андрей Круглов не исключал переноса этого выпуска на 2019 г.

В начале сентября «Газпром» утвердил рекордную в своей истории инвестпрограмму — в 2018 г. она составит 1,5 трлн руб. по сравнению с первоначально запланированными 1,279 трлн руб. У компании сразу несколько крупных проектов: газопровод «Сила Сибири», развитие Чаяндинского месторождения (с него газ по «Силе Сибири» будет поставляться в Китай) и «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу.

Лимит программы заимствований «Газпрома» на этот год составляет 518 млрд руб., из которых компания выбрала 211 млрд руб., оценил «Интерфакс». «Газпром» давно не занимал в иенах: в ноябре 2007 г. компания разместила ноты на 20 млрд иен до 2010 г. под 2,63% годовых и на 30 млрд иен до 2012 г. под 2,89%.