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Бизнес
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Швейцарская Sulzer заработала на санкциях против «Реновы»

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Швейцарская корпорация Sulzer получила прибыль в результате вынужденной сделки по выкупу части своих акций у «Реновы» из-за введения санкций минфином США. На момент введения ограничений в отношении российской компании и ее владельца Виктора Вексельберга Sulzer выглядела главным пострадавшим среди зарубежных компаний, пишет Reuters.

После введения санкций 6 апреля против «Реновы» под ограничения автоматически попала и Sulzer, пакет акций которой в размере 63,4% принадлежал российской компании. Sulzer 8 апреля подписала обязывающее соглашение о выкупе у группы Вексельберга 5 млн своих акций (14,6%). Получив от управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) разрешение, Sulzer закрыла сделку с «Реновой». В результате сделки «Ренова» стала владеть пакетом акций Sulzer в размере 48,83%, а Sulzer вышла из-под санкций. Акции были предъявлены к выкупу по цене 109,13 франка за бумагу, Sulzer заплатила за них около 14,6 млн франков ($15,2 млн).

На этой неделе Sulzer разместила казначейский пакет на рынке, исходя из цены 112 франков за акцию. Был продан весь приобретенный у «Реновы» пакет в размере 5 млн акций. Компания получила за него около 15 млн франков ($15,6 млн).

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Финансы
Новости

ЦБ опроверг слова Силуанова о возможном возврате к закупкам валюты в этом году

Ведомости
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Центробанк не намерен возобновлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца года, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений. Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», – ответила Юдаева (цитаты по «Интерфаксу») на просьбу прокомментировать слова первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова о возможности вернуться к закупкам в 2018 г. в случае укрепления рубля.

«Читайте пресс-релиз. ЦБ, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – подчеркнула Юдаева.

«Другое дело – то, как мы будем вести себя в начале следующего года, вообще в следующем году – это открытый вопрос. Там может быть прежде всего возврат к регулярным покупкам, объемы покупок отложенных будут определяться позже. Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках», – пояснила Юдаева.

ЦБ приостановил закупки валюты на бирже с 23 августа из-за падения курса рубля и рыночной волатильности. Изначально это планировалось сделать до конца сентября, однако в прошлую пятницу параллельно с повышением ключевой ставки регулятор объявил об отказе от интервенций до конца года.

В четверг рубль продолжил укрепляться к доллару и евро и отыграл почти половину последнего падения. В связи с этим Силуанов заявил, что «если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, то есть курс и дальше будет укрепляться, наверное, ЦБ сможет дополнительно вернуться к этому вопросу (о возобновлении закупок. – "Ведомости")». При этом министр подчеркнул, что решения в этой сфере относятся к компетенции ЦБ. «Я думаю, что вместе мы какие-то консультации можем провести, но последнее решение в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства России валюты – это компетенция Банка России», – указал Силуанов.

После того как ЦБ приостановил закупки валюты на бирже, Минфин продолжил приобретать ее напрямую у регулятора. ЦБ сообщал, что решение об отложенных в 2018 г. закупках валюты на рынке будет приниматься после возобновления регулярных закупок. Отложенные покупки могут быть проведены в течение 2019 г. и последующих лет.

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Политика
Новости

Трамп подписал указ о контроле за санкциями против России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, детализирующий уже введенные санкции США против России. Новых санкций он не водит, но уточняет порядок и полномочия властей США при применении существующих ограничений. Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), «Акт о поддержке свободы на Украине» (UFSA) и других.

В частности, президент делегирует министру финансов США полномочия по имплементации санкций. Но при этом минфин США обязан консультироваться с госдепартаментом США.

Подписанный Трампом указ обеспечивает дальнейшую имплементацию санкций, предоставляя дополнительные полномочия министру финансов, а правительству США — возможность контроля за санкциями, говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома. «Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список», — говорится в документе.

«Гарантированное применение» положений CAATSA против России было одним из требований к администрации Трампа со стороны сенаторов, разработавших законопроект о дальнейшем ужесточении антироссийских санкций.

Выбор редактора
Политика
Новости

Макрон назвал неприемлемыми предложения Лондона по Brexit в их нынешнем виде

Ведомости
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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложения Лондона в их нынешнем виде неприемлемыми, передает France 24. «Предложения, сделанные в их нынешнем виде, не являются приемлемыми, особенно в том, что касается экономической сферы», — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге. По его словам, предложения Лондона не учитывают в должной степени целостности единого рынка.

По его словам, сейчас «настал момент истины» для решения вопросов, связанных с выходом Великобритании из ЕС. Макрон сказал, что ждет от британской стороны новых предложений в октябре. Президент Франции призвал страны - члены ЕС к единству в вопросе Brexit. Он напомнил о необходимости защищать интересы ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила распространить будущую зону свободной торговли между ЕС и Великобританией только на товары, исключив услуги. Она также высказалась против установления таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией.

В среду, 19 сентября, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что переговоры о Brexit переходят в финальный этап. По его словам, необходимо проработать еще несколько вопросов. О каких именно вопросах идет речь, он не сказал.

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Бизнес
Новости

«Павлик» рефинансировал долги в Газпромбанке

Ведомости
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Газпромбанк и золотодобывающая «дочка» инвесткомпании «Арлан» АО «Павлик» заключили соглашение о рефинансировании займов предприятия на общую сумму более $750 млн, говорится в сообщении банка.

Сотрудничество с банком позволит компании поэтапно снижать долговую нагрузку и реализовать проекты по увеличению перерабатывающих мощностей и добыче драгоценных металлов и выйти на лидирующие позиции в отрасли, отметил первый вице-президент – начальник департамента операций на товарных рынках Газпромбанка Юрий Черный.

Золоторудная компания «Павлик» занимается разработкой одноименного месторождения в Магаданской области. В 2011 г. «ВЭБ-лизинг» прокредитовал строительство предприятия на сумму около $500 млн, а затем рефинансировал долг в «Газпромбанке» под залог требований к золотодобытчику.

По данным гендиректора «Павлика» Сергея Терентьева, компания сегодня добывает 6,8 т золота в год и по итогам первого полугодия 2018 г. заняла седьмое место среди крупнейших золотодобытчиков страны. Руководитель компании сообщил, что в ближайшее время «Павлик» намерен увеличить производственные мощности на Дальнем Востоке в два раза. В интервью Reuters Терентьев говорил, что «Павлик» планирует привлечь до $200 млн для удвоения добычи.

Экономика
Новости

Верховный суд отменил лишение налоговых льгот из-за опоздания с подачей декларации

Ведомости
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Верховный суд (ВС) России отменил акты нижестоящих инстанций, которые сочли правомерным лишение налогоплательщика льгот из-за нарушения срока предоставления сведений. Спор направлен на новое рассмотрение.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассматривала налоговое дело ООО «Медицинский центр "Сибирское здоровье", имеющего право на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Декларацию по налогу за прибыль за 2015 г. и документы для обоснования льготной налоговой ставки «Сибирское здоровье» должно было подать до 28 марта 2016 г., но опоздало на неделю. После этого компания подавала уточненные декларации, но налоговики после их камеральной проверки решили привлечь компанию к ответственности за налоговое правонарушение. «Сибирское здоровье» обязали доплатить в бюджет 8,69 млн руб., включая пени и штраф.

«Сибирское здоровье» обжаловало это решение, но суды трех инстанций согласились с налоговиками. Они сочли, что налогоплательщик потерял право на льготное налогообложение, так как не подал необходимые сведения в срок, и должен заплатить налог на прибыль по ставке 20%. После этого медцентр пожаловался на их решения в экономколлегию ВС.

ВС основывает свое решение на пункте 1 статьи 81 Налогового кодекса (НК) («Внесение изменений в налоговую декларацию») и пункте 5 постановления пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) № 57 от 30 июля 2013 г.

В НК говорится, что уточненная налоговая декларация, представленная после установленной даты, не считается поданной с нарушением срока. В постановлении пленума ВАС отмечается, что налогоплательщик может использовать право на налоговую льготу путем подачи уточненной налоговой декларации. Из этого ВС делает вывод, что сам по себе пропуск срока подачи первичной декларации и сведений о праве на льготную ставку не является основанием для лишения налоговой льготы.

Помимо этого ВС указал, что аннулирование льготы за неподачу документов вовремя влечет обязанность применить налоговую ставку 20% и «приобретает характер штрафной санкции за нарушение срока представления сведений». Это противоречит и закону, и принципу соразмерности и справедливости мер налоговой ответственности, говорится в документе.

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Политика
Новости

Матвиенко рассказала о зреющем решении России выйти из Совета Европы

Ведомости
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня рассказала, что у России «созревает» решение о выходе из Совета Европы.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — сказала Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в Санкт-Петербурге.

По оценке Матвиенко, это вынужденный выбор: Россия несколько лет безрезультатно ведет переговоры со структурами Совета Европы о восстановлении в правах российской делегации в ПАСЕ. «Если Совет Европы с этим смирится, если для него не ценно участие Российской Федерации, значит, так тому и быть. Дальше затягивать эту паузу бессмысленно», — заявила председатель Совфеда.

Поскольку Россия отказывается исполнять ряд принципиальных решений ЕСПЧ, в том числе по Крыму, ее делегация в ПАСЕ лишена права голоса с 2014 г. В знак протеста российские депутаты отказались приезжать на сессии ассамблеи. Летом 2017 г. министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия заморозит взносы в бюджет Совета Европы за 2017 г. до безусловного восстановления полномочий делегации российского Федерального собрания в ПАСЕ.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Силуанов назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции

Ведомости
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Правительство не видит рисков превышения собственного прогноза по инфляции на 2019 г. и не считает нужным корректировать его в соответствии с более пессимистичными ожиданиями Центробанка. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Прогноз ЦБ [по инфляции на 2019 г.], на наш взгляд, представляется завышенным», – сказал Силуанов (цитаты по «Интерфаксу»). Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

Силуанов отметил, что правительство и ЦБ и ранее расходились по отдельным параметрам макропрогноза. «Но в целом прогнозы правительства, в том числе и по инфляции, были более близкими к факту», – заверил Силуанов.

Первый вице-премьер констатировал, что повышение НДС с января 2019 г. «приведет к некоему увеличению динамики инфляции [в начале года]». «Но оснований говорить об увеличении более высоком по сравнению с прогнозными темпами, учитываемыми в прогнозе правительства темпов инфляции, мы не видим», – заключил он.

Прогноз Минэкономразвития предусматривает повышение инфляции с 3,4% в 2018 г. до 4,3% в 2019 г., ее снижение до 3,8% в 2020 г. и дальнейшую стабилизацию на уровне около 4% в следующие годы. И Минэкономразвития, и ЦБ ожидают пик инфляции в первой половине 2019 г.

Бизнес
Новости

«Газпром» займет в японских иенах уже в октябре

Ведомости
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«Газпром» готовится разместить бонды в японских иенах уже в начале октября, сообщил сегодня «Интерфакс».

По данным источника агентства, это будет клубная сделка для ограниченного числа участников. Причем речь идет не о samurai bonds, выпускаемых по японскому праву: инструмент будет структурирован по европейскому праву, подчеркивает агентство.

О планах газового концерна занять до $1 млрд в иенах на токийском рынке под гарантии Японского банка международного сотрудничества (JBIC) стало известно в начале года. Однако позднее зампред правления «Газмрома» Андрей Круглов не исключал переноса этого выпуска на 2019 г.

В начале сентября «Газпром» утвердил рекордную в своей истории инвестпрограмму — в 2018 г. она составит 1,5 трлн руб. по сравнению с первоначально запланированными 1,279 трлн руб. У компании сразу несколько крупных проектов: газопровод «Сила Сибири», развитие Чаяндинского месторождения (с него газ по «Силе Сибири» будет поставляться в Китай) и «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу.

Лимит программы заимствований «Газпрома» на этот год составляет 518 млрд руб., из которых компания выбрала 211 млрд руб., оценил «Интерфакс». «Газпром» давно не занимал в иенах: в ноябре 2007 г. компания разместила ноты на 20 млрд иен до 2010 г. под 2,63% годовых и на 30 млрд иен до 2012 г. под 2,89%.

Политика
Новости

Депутат Исаев назвал условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд

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Деньги, изъятые полковника МВД Дмитрия Захарченко, могут поступить в Пенсионный фонд России (ПФР), если Госдума примет соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Его слова приводит ТАСС.

Захарченко был арестован в Москве в сентябре 2016 г. по обвинению в получении взятки и воспрепятствовании следствию. Судебный процесс по этому делу начался в середине августа. Особый резонанс оно получило после того, как в квартире сестры полковника обнаружили почти 9 млрд руб. в разных валютах. Эти средства были изъяты.

Захарченко и его родственники отрицали связь с этими деньгами. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. Позже Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из этой суммы и обратился в правоохранительные органы. В июле Следственный комитет России (СКР) уточнил, что деньги, изъятые по делу полковника, перевели на счет казначейства.

ТАСС уточняет, что на пленарном заседании палата в первом чтении приняла законопроект, разрешающий с 2019 г. перечислять в ПФР конфискованные средства, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос, может ли норма затронуть деньги, изъятые при обысках по делу Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин.

«В отношении Захарченко <…> не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию», – ответил Исаев. Если парламентарии быстро примут предложенный закон, до приговора по этому делу, изъятые у Захарчено деньги пойдут в ПФР, выразил уверенность он.

Экономика
Новости

Силуанов поддержал идею Орешкина активнее инвестировать средства ФНБ вне России

Ведомости
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Средства фонда национального благосостояния (ФНБ) «для частоты соблюдения бюджетного правила» следует инвестировать вне России, однако эти деньги можно также вкладывать и в российские институты развития. С таким заявлением выступил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«Действительно, чтобы в полном объеме соблюсти логику бюджетного правила, — то траты нефтегазовых доходов, которые поступают в ФНБ, с тем, чтобы это не влияло на курс, более правильно и чисто осуществлять вне Российской Федерации, инвестируя их в определенные проекты, которые создают спрос для российской продукции, которые стимулируют экспорт российской продукции за рубеж», — пояснил он по итогам заседания правительства.

По его словам, государство может докапитализировать Внешэкономбанк (ВЭБ) за счет средств ФНБ при достижении им 7% ВВП. «У нас есть решение по РФПИ, возможно рассмотреть решение по Внешэкономбанку. То есть деньги, которые мы сможем разместить в наши институты развития, приумножат тот объем ресурсов ФНБ, который будет в них вложен. Это позитивно, мы получим мультипликатор, получим дополнительный ресурс для экономики», — добавил Силуанов.

Во вторник, 18 сентября, «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что министр экономического развития Максим Орешкин предложил в письме президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность инвестирования средств ФНБ по трем новым направлениям. Путин поддержал предложение и поручил профильным ведомствам проработать его. Об этом агентству рассказал источник в одном из ведомств.

Размер ФНБ на 1 сентября составлял 5,16 трлн руб. ($75,8 млрд). В августе его объем увеличился почти на 316 млрд руб. Орешкин написал письмо Путину в конце августа. В нем говорится, что при сохранении нынешних цен на нефть размер ликвидной части ФНБ по итогам 2019 г. превысит 7% ВВП. Министр считает, что для выполнения целей майского указа в отношении темпов роста экономики и расширения несырьевого неэнергетического экспорта можно инвестировать средства ФНБ в проекты за пределами России. Орешкин предложил три новых направления: кредитование покупателей российской продукции за границей с использованием механизмов Росэксимбанка и ЭКСАРа, льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом и сервисных центров по обслуживанию продукции производства России на рынках третьих стран.

Силуанов ранее уже говорил, что ФНБ в 2019 г. может превысить 7%. По его мнению, это позволит вкладывать часть средств фонда в экономику. Министр заявлял о необходимости проработать возможность использования этих средств.

Выбор редактора
Политика
Новости
Ирина Чевтаева

СМИ узнали о решении WADA восстановить РУСАДА в правах

Ведомости
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Большинство членов исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании проголосовали за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Против высказались лишь несколько человек», — заявил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. «Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу», — рассказал ТАСС источник в WADA. В состав исполкома входят 12 человек, в том числе президент организации Крэйг Риди.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда (экс-президент WADA, член Международного олимпийского комитета). Комиссия проводила расследование случаев употребления допинга в российской легкой атлетике. Для восстановления прав РУСАДА от России изначально требовалось признать правдивость доклада канадского юриста, руководителя независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В документе он утверждал, что в России во время зимних Олимпийских игр в Сочи действовала «государственная допинговая система». Помимо этого для восстановления статуса РУСАДА была подготовлена дорожная карта, большинство пунктов которой Россия выполнила к осени 2017 г.

Однако на тот момент WADA решило не восстанавливать статус российского агентства, так как Москва отказалась признать выводы доклада Макларена. Российская сторона также не предоставила WADA доступ к Московской антидопинговой лаборатории, помещение которой было опечатано Следственным комитетом в связи с расследованием случаев употребления допинга. В мае совет учредителей WADA в очередной раз рассмотрел вопрос РУСАДА. Решение восстановить статус было отложено до полного выполнения пунктов дорожной карты.

В середине сентября ВВС сообщила, что Риди и гендиректор WADA Оливье Ниггли написали письмо министру спорта России Павлу Колобкову. Они предложили компромисс, благодаря которому станет возможным восстановление РУСАДА. В частности, Риди и Ниггли предложили России в обмен на восстановление прав РУСАДА предоставить WADA копию базы данных Московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. WADA также хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — отмечалось в письме. Колобков написал ответное письмо, в котором согласился на новые условия. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр. Письмо было датировано 13 сентября, рекомендации относительно восстановления статуса РУСАДА комитет WADA выпустил на следующий день.

От восстановления статуса РУСАДА напрямую зависит восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Эти организации были лишены членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Международном паралимпийском комитете в 2015 и 2016 гг. соответственно.

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