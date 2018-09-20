Швейцарская Sulzer заработала на санкциях против «Реновы»

Средства фонда национального благосостояния (ФНБ) «для частоты соблюдения бюджетного правила» следует инвестировать вне России, однако эти деньги можно также вкладывать и в российские институты развития. С таким заявлением выступил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».
«Действительно, чтобы в полном объеме соблюсти логику бюджетного правила, — то траты нефтегазовых доходов, которые поступают в ФНБ, с тем, чтобы это не влияло на курс, более правильно и чисто осуществлять вне Российской Федерации, инвестируя их в определенные проекты, которые создают спрос для российской продукции, которые стимулируют экспорт российской продукции за рубеж», — пояснил он по итогам заседания правительства.
По его словам, государство может докапитализировать Внешэкономбанк (ВЭБ) за счет средств ФНБ при достижении им 7% ВВП. «У нас есть решение по РФПИ, возможно рассмотреть решение по Внешэкономбанку. То есть деньги, которые мы сможем разместить в наши институты развития, приумножат тот объем ресурсов ФНБ, который будет в них вложен. Это позитивно, мы получим мультипликатор, получим дополнительный ресурс для экономики», — добавил Силуанов.
Во вторник, 18 сентября, «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что министр экономического развития Максим Орешкин предложил в письме президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность инвестирования средств ФНБ по трем новым направлениям. Путин поддержал предложение и поручил профильным ведомствам проработать его. Об этом агентству рассказал источник в одном из ведомств.
Размер ФНБ на 1 сентября составлял 5,16 трлн руб. ($75,8 млрд). В августе его объем увеличился почти на 316 млрд руб. Орешкин написал письмо Путину в конце августа. В нем говорится, что при сохранении нынешних цен на нефть размер ликвидной части ФНБ по итогам 2019 г. превысит 7% ВВП. Министр считает, что для выполнения целей майского указа в отношении темпов роста экономики и расширения несырьевого неэнергетического экспорта можно инвестировать средства ФНБ в проекты за пределами России. Орешкин предложил три новых направления: кредитование покупателей российской продукции за границей с использованием механизмов Росэксимбанка и ЭКСАРа, льготное финансирование создания производств российских компаний за рубежом и сервисных центров по обслуживанию продукции производства России на рынках третьих стран.
Силуанов ранее уже говорил, что ФНБ в 2019 г. может превысить 7%. По его мнению, это позволит вкладывать часть средств фонда в экономику. Министр заявлял о необходимости проработать возможность использования этих средств.