Авиакомпании Etihad и Emirates опровергли информацию о слиянии

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The Insider связал Петрова и Боширова с делом о шпионаже в Швейцарии

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобританией считает сотрудниками ГРУ и обвиняет в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года, ранее были арестованы в Нидерландах, сообщает издание The Insider и группа расследователей Bellingcat со ссылкой на источники в правоохранительных органах этой страны.

Один из источников утверждает, что история с задержанием освещалась в прессе. Журналисты полагают, что речь идет о случае, описанном газетой Tages Anzeiger. В середине сентября издание сообщило, что два российских агента были задержаны в связи с попыткой вести наблюдение за лабораторией Spiez в Швейцарии, которая изучает ядерное, химическое и биологическое оружие, и помогала расследовать отравление Скрипалей, а также химические атаки в Сирии. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети. Кроме того, правоохранительные органы считают, что эти же люди участвовали во взломе антидопингового агентства WADA (само WADA обвиняло во взломе хакерскую группу Fancy Bear, которую американские спецслужбы связывают с ГРУ).

Арест подразумевает депортацию из страны, и маловероятно, что арестованные могли бы воспользоваться шенгенской визой, указывают авторы. Последней поездкой Петрова в зону Шенген была именно Швейцария: в конце января – начале февраля этого года. Если Петров и Боширов действительно были арестованы, то это произошло именно в ходе данной поездки, отмечают авторы. Судя по всему, они были задержаны на территории Голландии и переданы швейцарскому правосудию, так как дело касалось швейцарской лаборатории, считают журналисты: это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со взломщиками.

The Insider также отмечает, что Петров был в Нидерландах в 2016 г. в дни референдума об ассоциации с Украиной, когда от лица «украинских беженцев» группа россиян вела кампанию против ассоциации.

Ранее The Insider и Bellingcat опубликовали копии заявлений о выдаче паспорта Петрова. На основании полученных данных журналисты пришли к выводу о его принадлежности к спецслужбам. Также расследователи выяснили, что загранпаспорта Петрова и Боширова отличаются только последней цифрой. По их данным, в досье на Петрова и Боширова стоит пометка «с.с.», что означает «совершенно секретно», печать «сведений не давать» и телефонный номер, относящийся к комплексу зданий Минобороны, где располагается ГРУ. Журналисты также пришли к выводу, что в номерах паспортов Петрова и Боширова есть схожести с паспортными данными раскрытого сотрудника ГРУ. Таким образом, заключают авторы, сотрудники ГРУ могут получать паспорта особой серии.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей