Бизнес

Новости

Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны

Россияне назвали троих самых успешных топ-менеджеров страны, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. На первое место респонденты поместили председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, его фамилию назвали 10% опрошенных.

На втором месте рейтинга оказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его считают успешным 6% респондентов. Третью строчку занял Игорь Сечин, его выбрали 5%. Больше половины россиян (68%) затруднились назвать успешного топ-менеджера.

Большинство россиян (94%) слышали слово «топ-менеджер», но каждый второй опрошенный не знает, что оно означает. «О том, кто такие топ-менеджеры, знают 41% респондентов (62% среди людей с высшим образованием)», — говорится в отчете центра. 32% россиян считают, что топ-менеджер должен быть грамотным образованным и компетентным, 15% — коммуникабельным, 14% — порядочным. Лидерские качества отметили 12% россиян.

Треть опрошенных (33%) выразили уверенность, что стать топ-менеджером в России можно только с помощью дружеских связей. Доля респондентов, которые считают, что пост высшего уровня можно получить благодаря заслугам и успешному опыту управления, равна 28%.

Опрос проводился 12 сентября 2018 г., в нем участвовали россияне в возрасте от 18 лет, указывается в сообщении. Метод опроса — телефонное интервью с 1600 респондентами по случайной выборке. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

10 самых влиятельных россиян по версии Forbes