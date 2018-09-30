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В «Шереметьево» произошел сбой в работе межтерминальных поездов

В московском аэропорту «Шереметьево» в воскресенье произошел сбой в работе автоматизированных поездов, доставляющих пассажиров из одного терминала в другой. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях и «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«Произошел сбой программного обеспечения межтерминального поезда в терминале B», — сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов было на некоторое время приостановлено.

Корреспондент «Интерфакса» сообщал, что на платформе межтерминального поезда собралось большое количество людей. На электронном табло было указано, что поезд прибудет через пять минут, но информация не соответствовала действительности, поезда на станцию не приходили. Также возникли очереди к автобусам, курсирующим между терминалами.

В Шереметьево глухо встала линия к терминалу В. Не все сегодня улетят домой pic.twitter.com/xuE39olPSq — Сергей Максимов (@serge_maksimov) 30 сентября 2018 г.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о сбое, поезда были остановлены в 14.55 по московскому времени. Около шести часов вечера движение было восстановлено.

Аэропорт «Шереметьево» состоит из нескольких пассажирских терминалов, которые объединены в Южный терминальный комплекс (терминалы D, E и F) и Северный терминальный комплекс (A и B). Между собой они соединены межтерминальным переходом, по которому курсирую автоматизированные поезда. Время в пути между терминальными комплексами составляет 5 минут.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»