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Бизнес
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Усманов рассказал о единственном оставшемся в России олигархе

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Олигархов в России почти не осталось, есть лишь один, последний, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, считает бизнесмен Алишер Усманов. Говоря о себе, он заявил, что никогда в жизни к олигархам не относился.

«Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы», — сказал Усманов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» (его цитирует «Интерфакс»).

По словам бизнесмена, олигарх — это тот, кто «все взял, не заплатив». «Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится», — добавил Усманов. Кого он имеет в виду, бизнесмен не уточнил, отметив только, что этот человек «все потерял, кроме одной компании».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместным выражение «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», — сказал Песков.

При этом практически все россияне (94%) уверены, что в России есть олигархи, показал проведенный в апреле опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $12,5 млрд.

Политика
Новости

Евросоюз выделил 1,5 млн евро пострадавшей от цунами Индонезии

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Европейский союз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий землетрясения и цунами, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Средства будут направлены на помощь наиболее уязвимым слоям населения и помогут властям обеспечить поставки продовольствия, воды и медикаментов в пострадавшие районы, отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссия направила на пострадавший от стихии индонезийский остров Сулавеси эксперта по гуманитарным вопросам, который должен помочь властям Индонезии в координации работы по оказанию экстренной помощи.

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии, по последним данным, стали 832 человека. Местные власти опасаются, что эта цифра может вырасти в несколько раз. Спасателям не удается установить связь со многими районами, пострадавшими от стихии. Ситуацию осложняет то, что стихия разрушила дороги и мосты на острове и оставила без света большую часть населения.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Посольство России в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район. Власти Индонезии в воскресенье утром рассказали, что среди пропавших без вести числятся пять иностранцев — три француза, один южнокореец и один малайзиец. Южная Корея выделила Индонезии $1 млн для помощи пострадавшим, сообщило агентство «Ренхап».

Последствия мощного цунами в Индонезии

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Бизнес
Новости

В «Шереметьево» произошел сбой в работе межтерминальных поездов

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В московском аэропорту «Шереметьево» в воскресенье произошел сбой в работе автоматизированных поездов, доставляющих пассажиров из одного терминала в другой. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях и «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«Произошел сбой программного обеспечения межтерминального поезда в терминале B», — сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов было на некоторое время приостановлено.

Корреспондент «Интерфакса» сообщал, что на платформе межтерминального поезда собралось большое количество людей. На электронном табло было указано, что поезд прибудет через пять минут, но информация не соответствовала действительности, поезда на станцию не приходили. Также возникли очереди к автобусам, курсирующим между терминалами.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о сбое, поезда были остановлены в 14.55 по московскому времени. Около шести часов вечера движение было восстановлено.

Аэропорт «Шереметьево» состоит из нескольких пассажирских терминалов, которые объединены в Южный терминальный комплекс (терминалы D, E и F) и Северный терминальный комплекс (A и B). Между собой они соединены межтерминальным переходом, по которому курсирую автоматизированные поезда. Время в пути между терминальными комплексами составляет 5 минут.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Песков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии

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Президент Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в тайге в Хакасии, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где в пятницу прошел саммит лидеров стран СНГ.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сказал Песков (его цитирует «Интерфакс»).

Пресс-секретарь добавил, что после этого президент отправился в Сочи, где в воскресенье прошел российский этап «Формулы-1». Гран-при России выиграл британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Путин каждый год приезжает на автодром в Сочи, чтобы понаблюдать за гонками и наградить победителя.

Что Путин делал в тайге и кто его сопровождал, Песков не рассказал. Президент прилетел в столицу республики Абакан поздно вечером в пятницу, сообщило в субботу информационное агентство «Хакасия».

Хакасия и Тува — частые места отдыха Путина. В конце августа президент провел два для на природе в Туве вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В прошлом году в августе Путин тоже приезжал на выходные в Туву. Хакасию президент посещал в январе этого года. 

Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин

Авто
Новости

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Сочи

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл российский этап чемпионата «Формула-1», который проходил на «Сочи автодроме». Вторым финишировал финн Вальттери Боттас, тоже выступающий за команду «Мерседес». Третье место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 18-е место.

За гонками наблюдал президент Владимир Путин. В воскресенье он прибыл на автодром в Сочи, где его встретили руководители «Формулы-1», в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер России Дмитрий Козак.

Россия получила право проведения этапа «Формулы-1» в 2010 г. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 г. Путин каждый год приезжает на «Сочи автодром», чтобы понаблюдать за гонкой и вручить главный приз победителю этапа.

Как готовят автодром в Сочи к проведению Гран-при Формулы-1 (2017 год)

Политика
Новости

В Македонии проходит референдум о переименовании страны

Ведомости
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В Македонии в воскресенье проходит референдум о переименовании страны. Как сообщила государственная избирательная комиссия республики, избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 мск) и продолжат работать до 19.00 (20.00 мск).

Македонцам нужно ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в Евросоюз и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Для того чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должны принять участие не менее половины избирателей. Референдум носит консультативный характер.

Греция и Македония 17 июля подписали договор, который урегулировал продолжавшийся более 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требует от Македонии изменить название, потому что оно совпадает с названием греческой области Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика станет называться Северной Македонией.

Договор с Грецией открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику со стороны населения страны.

Политика
Новости

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух щенков редкой породы

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух щенков редкой охотничьей породы пхунсан, сообщает Reuters. Эта порода была выведена в Северной Корее и практически неизвестна за пределами страны.

Подарок был сделан по случаю проведения межкорейского саммита, который состоялся в сентябре в Пхеньяне. Собаки после прохождения необходимых процедур были 27 сентября переправлены в Южную Корею через демилитаризованную зону.

Агентство отмечает, что южнокорейский президент любит животных и об этой его слабости давно известно. Ким Чен Ын не первый северокорейский лидер, который подарил Южной Корее животных: в 2000 г. предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир отправил в Сеул двух собак такой же породы.

Пхунсан — смешанная порода, выведенная от северокорейских волков. Получила свое название от гор в северном округе Пхунсан, где была впервые выведена. В КНДР собаки этой породы использовались для охоты на крупных животных, включая амурского тигра. Они славятся своей силой, выносливостью и верностью одному хозяину.

Лидеры КНДР и Южной Кореи в сентябре встретились в третий раз. Первая - историческая - встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась в конце апреля. Через месяц они провели вторые переговоры, оба раза лидеры двух стран встречались в деревне на границе КНДР и Южной Кореи.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это было

Политика
Новости

Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского вице-губернатора

Ведомости
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Единовременную выплату 23 окладов вице-губернатору Воронежской области Юрию Агибалову произвели на основании регионального закона, при этом общая сумма была в несколько раз меньше, чем та, что озвучили СМИ. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального правительства.

В субботу стало известно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев 15 сентября уволил своего заместителя Юрия Агибалова, выплатив ему положенные по закону 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили источники «Коммерсанта».

Воронежский губернатор не увидел ничего незаконного в единовременной выплате Агибалову 23 окладов. «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — прокомментировал Гусев сообщения СМИ. Он пообещал дать более развернутый комментарий в понедельник, 1 октября.

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что оклад вице-губернатора до увольнения составлял 11 189 руб. Соответственно, единовременная выплата, которую он получил, равнялась 223 892 руб. (после вычета подоходного налога), а не миллиону рублей, как указывали СМИ, подчеркнула пресс-служба.

Спустя два дня Агибалова назначили на прежнюю должность «для поддержания работоспособности правительства» и исключительно до формирования его нового состава, то есть до 12 октября, добавили в региональном правительстве.

При этом из документов, опубликованных в субботу, следует, что оклад вице-губернатора после повторного трудоустройства составляет 45 320 руб. Гусев также установил для Агибалова ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада. Таким образом, он будет получать 161 656 руб. (после вычета налога).

Политика
Новости

РБК сообщил о скорой отставке губернатора Курганской области

Ведомости
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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По данным издания, решение об отставке Кокорина уже принято, официально об этом сообщат в ближайшие дни.

Кокорин был избран губернатором Курганской области в сентябре 2014 г. с результатом 84,87% голосов, его полномочия истекают только в 2019 г. До этого он был мэром города Шадринска в Курганской области. На посту губернатора региона Кокорин сменил Олега Богомолова, который руководил областью в течение семи лет.

Основной причиной возможной отставки Кокорина собеседники РБК называют то, что при нем регион так и остался депрессивным. По итогам прошлого года область занимала 74-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА Новости».

На этой неделе президент Владимир Путин подписал указы об увольнении трех губернаторов: в отставку были отправлены главы Астраханской области и Кабардино-Балкарии Александр Жилкин и Юрий Коков, а также врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

С этих трех отставок начнется новая волна губернаторских замен, считают политологи. До следующих выборов может быть уволено до 10 глав регионов, сказал «Ведомостям» политолог Виталий Иванов. В частности, могут быть уволены губернаторы Липецкой и Курской областей Олег Королев и Александр Михайлов.

10 губернаторов, получивших наибольший доход в 2017 году

Политика
Новости

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800

Ведомости
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Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 832, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей. Спасатели ожидают, что количество жертв увеличится, — экстренные службы пока не смогли добраться до некоторых отдаленных районов, пострадавших от стихии.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. В субботу посольство России в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район.

Два подземных толчка магнитудой 6,1 и 7,4 были зафиксированы в пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси. Они вызвали цунами, которое обрушилось на прибрежный город Палу. Высота волн достигала шести метров.

Больше всего пострадали Палу и небольшой город Донгала. По словам вице-президента Индонезии Юсуфа Каллы, число жертв может вырасти до нескольких тысяч. Представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий заявил, что пострадавших районов оказалось гораздо больше, чем считалось сначала. Из-за перебоев с электричеством со многими населенными пунктами до сих пор не удается установить связь. Кроме того, стихия сильно повредила дороги на острове, поэтому спасатели не могут добраться до некоторых пострадавших районов.

По данным местных властей, среди без вести пропавших пять иностранцев — три француза, один гражданин Южной Кореи и один приезжий из Малайзии.

Экономика
Новости

Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу на форуме в Харькове, назвал несправедливым требование вернуть России долг в размере $3 млрд. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Киев не будет возвращать Москве деньги, которые были переведены в декабре 2013 г. сбежавшему впоследствии президенту Виктору Януковичу.

По словам Порошенко, Янукович «положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом» (слова президента Украины приводит «Интерфакс»).

Апелляционный суд Англии 14 сентября вынес решение по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд. Киев требовал отменить решение нижестоящей инстанции, которая обязала его вернуть Москве долг. Действующие власти Украины настаивают на том, что решение о выпуске еврооблигаций на $3 млрд было принято под неправомерным давлением России. Суд посчитал, что этот аргумент заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса.

Облигации на $3 млрд Россия купила у Украины в декабре 2013 г. при прежнем президенте страны Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 г. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал.

Финансы
Новости

Минфин спрогнозировал курс рубля на 17 лет вперед

Ведомости
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Министерство финансов России спрогнозировало постепенное ослабление рубля по отношению к доллару до 73,9 руб./$ к 2036 г. Об этом говорится в бюджетном прогнозе ведомства на период до 2036 г. Документ был в субботу внесен в Госдуму вместе с законопроектом о федеральном бюджете на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 гг.

Согласно базовому прогнозу Минфина, средний курс доллара в 2017-2020 гг. составит 61,9 руб./$, в 2021-2025 гг. — 66,4 руб./$, 2026-2030 гг. — 71,1 руб./$, 2031-2035 гг. — 73,9 руб./$.

Минфин также спрогнозировал постепенное снижение цен на нефть. Согласно оценке ведомства, средняя цена нефти марки Urals в 2017-2020 гг. составит в $61,4 за баррель, в 2021-2025 гг. — $55,2 за баррель, 2026-2030 гг. — $52 за баррель, 2031-2035 гг. — $54,9 за баррель.

Это соответствует тому, что ранее говорили Центробанк и министр энергетики России Александр Новак. По мнению Новака, текущий рост цен на нефть носит конъюнктурный характер и в долгосрочной перспективе цена на нефть будет в районе $50 за баррель. Центробанк прогнозирует постепенное снижение цен на нефть с текущих высоких уровней до $55 за баррель в 2020–2021 гг. Согласно базовому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть марки Urals в 2018 г. составит $69 за баррель, в 2019 г. она опустится до $60, в 2020–2021 гг. — до $55.

Минфин также спрогнозировал инфляцию в районе 4% к 2036 г., средний рост ВВП на 3,2%, более быстрый рост производительности труда и реальных доходов населения, снижение темпов роста инвестиций в основной капитал и снижение уровня безработицы.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

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