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Акционеры Карачаганака выплатят Казахстану $1,1 млрд для урегулирования спора

Консорциум Karachaganak Petroleum Operating (KPO), в который входят компании Eni, Shell, Chevron, «Лукойл» и «Казмунайгаз», выплатит Казахстану компенсацию в $1,1 млрд для урегулирования спора о разделе продукции при разработке Карачаганакского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.

Стороны внесут изменения в механизм раздела продукции, что позволит Казахстану получить дополнительные доходы от Карачаганака в $415 млн до конца 2037 г. при цене нефти $80 за баррель. Консорциум также предоставит Казахстану долгосрочный кредит в $1 млрд сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта либо выплатит эквивалентную ценность займа в $200 млн, если республика от него откажется. Итоговый документ будет подписан в ноябре.

Согласно условиям соглашения KPO взял на себя обязательства инвестировать в развитие месторождения Карачаганак. Объем инвестиций оценивается в $5 млрд с «возможным дополнительным приростом доходов для республики (Казахстан) до 2037 г. около $23,5 млрд при цене $80 за баррель». «Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для республики (Казахстан) свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд», – говорится в пресс-релизе.

Министр энергетики Канат Бозумбаев, слова которого приводятся в сообщении, назвал переговоры с консорциумом «очень сложными». Он подчеркнул, что правительство республики «ставило во главу угла» экономические интересы государства.

О том, что между республикой и подрядчиком Карачаганакского проекта – консорциумом KPO – возникли разногласия, связанные с калькуляцией доли по разделу продукции, минэнерго Казахстана сообщило в апреле 2016 г. Позже Казахстан подал заявление в арбитраж. Разногласия по Карачаганаку основывались на измерении «индекса объективности», который согласно соглашению о разделе продукции (СРП), подписанному в 1997 г., определяет, сколько прибыли получает консорциум, а сколько – правительство Казахстана. Карачаганак добывает около 11 млн т жидких углеводородов и 16,5–17,5 млрд кубометров газа ежегодно.