UC Rusal прокомментировала инициативу о продаже пива по ночам
UC Rusal не имеет никакого отношения к предложению отменить запрет на продажу пива по ночам в алюминиевых банках. Об этом говорится в сообщении компании.
«В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть UC Rusal, даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», – говорится в заявлении компании.
Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Минпромторг предложил отменить запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице (киоски, ларьки) ночью. По данным издания, ведомство разработало поправки к закону о регулировании производства и оборота алкогольной продукции для поддержки алюминиевой промышленности. Сама UC Rusal на запрос «Коммерсанта» не ответила. Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в России с 2013 г.
UC Rusal – крупнейший производитель алюминия в России. В апреле компания и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под санкции. Сделки с UC Rusal запрещены для резидентов США, а для неамериканских физических и юридических лиц несут угрозу вторичных санкций. Ранее Минпромторг предложил предоставлять «Русским машинам» и группе ГАЗ Дерипаски преференции на госзакупках. Однако эту идею раскритиковала ФАС.