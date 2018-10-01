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Котировки Tesla подскочили на 16% после соглашения Маска с властями США

Акции Tesla на предварительных торгах до открытия рынка в понедельник, 1 октября, выросли в цене более чем на 16%. Росту котировок способствовало досудебное соглашение между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и руководителем и основателем компании Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что стоимость акций Tesla выросла на 16% до $306,50 за штуку. Таким образом, акции компании отыграли свое пятничное падение. 28 сентября котировки Tesla, после того как SEC объявила, что открыла дело в отношении Маска, завершили торговый день на уровне $264,77, потеряв почти 14%.

SEC 28 сентября объявила, что открыла в отношении Маска дело за твиты, в которых содержалась ложная информация, вызвавшая резкие колебания котировок компании. Претензии комиссии были связаны с сообщениями Маска в Twitter от 7 августа. Тогда он сообщил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. Позже предприниматель отказался от этой идеи.

На фоне начала расследования гендиректор Tesla согласился покинуть пост председателя совета директоров компании и выплатить штраф в размере $20 млн в рамках досудебного урегулирования спора с SEC. Tesla также выплатит дополнительно $20 млн штрафа и добавит в свой совет двух независимых директоров. По условиям соглашения с SEC Маск уйдет с поста председателя совета директоров в течение 45 дней и не сможет снова занимать эту должность в течение трех лет. При этом он сохранит должность гендиректора компании и не обязан признавать вину.

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