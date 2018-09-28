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Котировки Tesla упали на 13%

Котировки Tesla в пятницу упали почти на 13% на предварительных торгах на новостях об иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к основателю и гендиректору компании Илону Маску, передает Bloomberg.

SEC обвинила Маска в мошенничестве за «ложные и вводящие в заблуждение» сообщения в Twitter о намерении выкупить акции производителя электромобилей дороже рыночной цены, сделав его непубличным, и о наличии договоренностей с инвесторами. Регулятор считает, что твиты Маска привели к росту котировок Tesla 7 августа более чем на 6%. Он намерен требовать отставки Маска с запретом занимать руководящие должности в публичных компаниях.

По версии SEC, Маск хотел произвести впечатление на свою девушку — канадскую певицу Граймс — планами выкупить акции Tesla по $420 за ценную бумагу «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны». Сам Маск утверждал, что назвал такую цену из расчета премии 20% к текущим котировкам.

Маск заявил Bloomberg, что опечален и разочарован «необоснованным» шагом SEC, заметив, что всегда принимал решения в интересах истины и инвесторов. Совет директоров Tesla заявил, что «полностью уверен» в Маске.

Основатель Tesla «в последний момент» отверг сделку с SEC, которая позволила бы ему отделаться номинальным штрафом и не грозила бы отставкой, сообщил телеканал CNBC. «Согласно сообщениям, Маск отказался от сделки, поскольку счел, что изменил бы себе и не смог бы жить с запятнанной репутацией», — отметил телеканал.

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