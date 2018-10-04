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Бизнес
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Правительство выделило почти 10 млрд рублей на закупку самолетов SSJ-100

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Правительство выделило 9,8 млрд руб. Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на приобретение самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для регионов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Эти средства будут вложены в покупку восьми SSJ-100 общей стоимостью 18,7 млрд руб., впоследствии эти самолеты будут переданы в лизинг региональным авиакомпаниям. Поставка самолетов начнется в этом году и будет продолжена в следующем.

Господдержка позволит ГТЛК увеличить количество закупаемых самолетов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия по лизингу, отмечается в сообщении правительства. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. 

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира

Ведомости
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Британский журнал Time назвал возможных получателей Нобелевской премии мира. В этом году на премию претендует 331 кандидат, в том числе 115 компаний и организаций.

Издание отмечает, что предугадать, кому Нобелевский комитет вручит премию мира, очень сложно. Однако журнал попытался определить наиболее вероятных получателей, опираясь в том числе на данные букмекеров.

Главными претендентами на Нобелевскую премию мира Times называет лидера КНДР Ким Че Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В этом году они предприняли шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Весной в демилитаризованной зоне между двумя странами состоялась первая в истории встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Вслед за лидерами КНДР и Южной Кореи назван еще один участник переговоров по урегулированию конфликта на Корейском полуострове — это президент США Дональд Трамп. Крупнейшая в Британии букмекерская контора Ladbrokes оценивает его шансы на получение премии как 5 к 2. Издание напоминает, что в 2009 г. предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама стал нобелевским лауреатом.

Еще одним вероятным кандидатом Time считает инициатора референдума об отделении Каталонии от Испании Карлеса Пучдемона. Его шансы на получение премии Ladbrokes оценивает ниже — 12 к 1. После отставки с должности главы Каталонии Пучдемон покинул Испанию и сейчас скрывается от ареста в Бельгии.

Горячий референдум в Каталонии

Среди организаций наиболее вероятным получателем премии мира Time считает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Эта структура дважды становилась нобелевским лауреатом — в 1954 и 1981 гг.

Шансы получить Нобелевскую премию мира есть также у папы римского Франциска, пишет Time, хотя букмекеры оценили их только как 16 к 1. Ни один папа римский никогда не становился лауреатом Нобелевской премии мира, но папа Франциск пользуется большой популярностью, отмечает издание. В этом году он стал «Человеком года» по версии Time.

Журнал также называет в числе вероятных получателей Нобелевской премии мира блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави, который в 2012 г. был приговорен к семи годам тюрьмы и 1000 ударов плетью за «оскорбление ислама по электронным каналам». Если он получит премию, это будет второй случай, когда заключенный стал нобелевским лауреатом, отмечает Time: в 2010 г. премию получил осужденный китайский правозащитник Лю Сяобо.

Среди фаворитов журнал также упоминает Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), одна из основательниц которого Джейн Аддамс стала первой американской женщиной, получившей Нобелевскую премию мира (это произошло еще в 1931 г.). В этом году ACLU может быть отмечен за групповой иск от имени более 2000 детей мигрантов, которых американские власти разделили на границе с родителями.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В этом году объявление лауреата состоится в пятницу, 5 октября.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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Недвижимость
Новости

Дольщикам предлагают разрешить расторгать договор с застройщиком-банкротом

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, который разрешает дольщикам расторгать договор с обанкротившейся строительной компанией без суда. Соответствующий документ размещен на сайте Госдумы.

Изменения вносятся Самарской областной думой в отдельные законодательные акты РФ.

В данный момент законодательство не предусматривает оснований для внесудебного расторжения ранее заключенных договоров между дольщиками и застройщиками в том случае, если застройщик признан банкротом и ликвидирован как юридическое лицо. Это существенно затрудняет завершение строительства домов новыми инвесторами. Законопроект должен устранить этот пробел в законодательстве.

Авторы законопроекта отмечают, что документ разработан на основе опыта реализации законодательства о банкротстве при решении в Саратовской области проблем дольщиков, перед которыми застройщики не выполнили свои обязательства.

Политика
Новости

Рейтинг доверия к Путину вернулся к уровню 2013 года

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Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину составил 58%: по сравнению с 2017 г. он упал на 17%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Левада-центра» об отношении россиян к различным институтам.

Этот показатель упал до уровня 2013 г., отмечает «Коммерсантъ». «Заметное падение президентского рейтинга» социологи отметили еще в начале 2018 г., объясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков. По его словам, мартовские выборы «оживили» показатель, но после выборов вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста.

Теперь у россиян наибольшим доверием среди институтов пользуется армия, свидетельствуют данные опроса. Ей доверяет 66% опрошенных. Многие респонденты сказали, что «чувствуют гордость, когда смотрят видео пуска ракет с Каспийского моря в Сирию и демонстрацию высокотехнологичного оружия», комментирует Волков.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября. «Левада-центр» опросил 1600 человек в 52 регионах России.

В среду, 3 октября, Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста, согласно которому женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Незадолго до этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что рейтинги не мешают реальной работе президента. Так он ответил на вопрос, не беспокоится ли Кремль, что на рейтинг Путина может повлиять повышение пенсионного возраста. «Для президента рейтинги никогда не были препятствием для настоящей работы на благо людей, а именно — повышение жизненного уровня пенсионеров президент разъяснил как конечную цель этих преобразований», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах

Политика
Новости

СМИ узнали о готовности США обвинить Китай в подрыве популярности Трампа

Ведомости
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Вашингтон готов обвинить Пекин во вмешательстве во внутреннюю политику США на всех уровнях, вплоть до подрыва авторитета президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на черновик речи вице-президента Майка Пенса в Гудзонском институте. «Китай хочет другого американского президента», — цитирует агентство выдержки из речи. Такая позиция Пекина связывается с жесткой риторикой Трампа в отношении внешнеторговой политики Китая.

Выступление Пенса состоится позднее в четверг.

Неделю назад обвинения в адрес Китая высказывал и сам Трамп с трибуны Совета Безопасности ООН. По его словам, США обнаружили попытки вмешательства Пекина в предстоящие промежуточные выборы в конгресс. «Они не хотят, чтобы я или мы побеждали, потому что я первый президент, когда-либо бросавший вызов Китаю в торговле», — пояснял он.

Теперь Вашингтон может обвинить Пекин в подготовке вмешательства не только в предстоящие в ноябре промежуточные выборы, но в и президентскую кампанию 2020 г. «Пекин мобилизовал скрытых агентов, ударные группы и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая», — цитирует тот же черновик Пенса The Wall Street Journal. «То, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что творит в нашей стране Китай», — отмечается в тексте. Из черновика также следует, что Китай отказывает американским корпорациям в лицензиях, если они не хотят выступить против политики администрации Трампа.

Пенс может раскритиковать и военную активность Китая в Южно-Китайском море, а также попытки перехвата американских кораблей. При этом, как ожидается, вице-президент США заверит аудиторию, что американские силы продолжат «летать, плавать и действовать везде, где это допускает международное право и требуют национальные интересы США».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Технологии
Новости

В отношении Facebook начали расследование после утечки данных

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Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к 50 млн аккаунтов.

В ходе расследования комиссия намерена проверить, как Facebook выполняет обязательства по обеспечению безопасности персональных данных, отмечается в сообщении регулятора.

IDPC является главным регулятором в Евросоюзе в сфере защиты данных, отмечает газета The Wall Street Journal. По данным издания, комиссия может оштрафовать Facebook на 4% глобальной выручки, то есть примерно на $1,6 млрд. Это будет первый масштабный прецедент реального применения нового европейского закона о защите данных (GDPR), отмечает газета.

На прошлой неделе Facebook раскрыла проблему с безопасностью, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Неизвестные обнаружили уязвимость в коде, связанную с функцией «Посмотреть как» (View As), которая позволяет людям увидеть свою страницу так, как ее видят другие пользователи. Это дало злоумышленникам возможность украсть «маркеры доступа» (access tokens), при помощи которых можно завладеть аккаунтами пользователей.

Соцсеть устранила уязвимость. Для этого были сброшены маркеры доступа 50 млн аккаунтов, которые могли быть скомпрометированы, а также еще 40 млн аккаунтов в качестве «меры предосторожности», сообщил Facebook.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Бизнес
Новости

Правительство готовит поддержку малых аэропортов

Ведомости
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Минвостокразвития выступило с инициативой обнуления сборов за аэропортовое обслуживание для малых, но социально значимых аэропортов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Предложение обсуждалось на совещании в Минтрансе 3 октября. Речь шла о семи федеральных казенных предприятиях (ФКП), в которые ранее были включены 81 аэропорт и посадочные площадки. Их дефицит покрывается из субсидий Росавиации, которые в 2017 г. составляли 3,3 млрд руб.

«В рамках ряда поручений (в том числе президента) по развитию аэропортов Дальнего Востока сейчас рассматриваются варианты привлечения перевозчиков в удаленные регионы»,— рассказал один из собеседников издания. В Минтрансе подтвердили обсуждение вопроса, в Минвостокразвития уточнили, что позиция по нему «пока формируется».

«Экономический эффект от обнуления сборов не оправдывает риски», - считает собеседник издания в одном из ведомств. Выпадающие доходы он оценил в 2,1 млрд руб., а субсидии четырем наиболее крупным дальневосточным казенным предприятиям, по его оценке, могут вырасти до 4,6 млрд руб. Если их собственные доходы обнулятся, привлекать авиакомпании и наращивать пассажиропоток им будет сложнее.

Вице-премьер Республики Коми Николай Герасимов считает тему «актуальной» и предлагает распространить ее «для повышения доступности авиации не только на регионы, где аэропорты входят в ФКП, но и на другие северные территории, в том числе на Коми, где аэропортовый комплекс принадлежит республике». Гендиректор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов говорит о возможном снижении тарифов на перевозку. Долю аэропортовых сборов в цене билета он оценивает в 25–30%.

Как выглядит первый в России аэропорт, построенный с нуля

Стиль жизни
Новости

Новак рассказал об интересе к электробайку от создателей президентского лимузина

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал о готовности купить электробайк из проекта Aurus (прежнее название – «Кортеж»). «Я с большим удовольствием купил бы наш, российский мотоцикл. Тем более что планируется не просто мотоцикл, а электромотоцикл. Но нужно подождать, когда он поступит в продажу», — приводит слова Новака «РИА Новости».

Предполагается, что мотоцикл выйдет на рынок под брендом «Иж», он будет поставляться как на российский, так и на зарубежные рынки. Байк модельного ряда Aurus будет полностью электрическим.

Ранее Новак декларировал наличие в своем автопарке двух мотоциклов BMW. Сейчас, по словам министра, он катается на мотоцикле не так часто, как ему хотелось бы, но продолжает интересоваться новинками в сфере мототехники.

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров, серийное производство мотоцикла проекта Aurus начнется не ранее 2020 г. Сам Мантуров также заявил о желании купить внедорожник Aurus для себя, а седан – для служебных целей.

На каких автомобилях ездили руководители России и СССР

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ узнали об интересе Nestle и Coca-Cola к покупке Borjomi

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Структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана ведут переговоры со швейцарской Nestle о продаже ей контрольной доли в одном из крупнейших производителей воды IDS Borjomi International. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в инвестиционных кругах и на продовольственном рынке. По словам одного из них, договоренность о сделке почти достигнута. Другой собеседник говорит, что в переговорах участвует еще и Coca-Cola. Представители компаний отказались от комментариев.

Структурам «Альфа-групп» с 2013 г. принадлежит 55,8% IDS Borjomi, по данным Forbes. Эту долю они приобрели у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили, последние сохранили контроль над 37,2%. Остальные доли находятся в собственности грузинских и украинских миноритариев. На момент сделки 100% IDS Borjomi, по оценке Forbes, могли стоить $500 млн, а 55,8% - около $280 млн соответственно. Сейчас стоимость этого бизнеса может составлять $400–480 млн, считает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

В 2017 г. продажи IDS Borjomi составили около 1,5 млрд л. Компания управляет девятью заводами в России, на Украине и в Грузии, а в ее портфель входят такие бренды, как «Святой источник» и «Моршинская». У Nestle и Coca-Cola есть стратегический интерес к этим рынкам бутилированной воды. Для Nestle сделка означала бы возвращение в портфель бренда «Святой источник», который был продан IDS Borjomi в 2009 г. Сейчас Nestle не разливает воду в России. По прогнозу Euromonitor, в 2018 г. оборот российского рынка бутилированной воды может достичь 187 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

НАТО поможет Украине с созданием центра киберзащиты

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Центр реагирования на киберинциденты появится на Украине при помощи НАТО. Об этом на пресс-конференции в Грузии рассказал генсекретарь альянса Йенс Столтенберг. «НАТО сейчас помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты», — приводятся его слова в стенограмме пресс-конференции, опубликованной на сайте альянса.

Столтенберг уточнил, что НАТО поддерживает укрепление кибербезопасности Украины через целевые фонды. «У нас есть целевой фонд для киберзащиты, и мы осуществляем финансирование и поддержку инициатив по укреплению киберзащиты и киберспособностей Украины. Мы также помогаем им защищать свои собственные сети и собственную инфраструктуру», - отметил он.

В конце сентября стало известно о решении США выделить Украине $5 млн на укрепление киберинфраструктуры. Оно было принято по итогам первого диалога США и Украины по вопросам кибербезопасности.

Ранее генсекретарь НАТО не исключал применения статьи 5 устава блока о коллективной обороне в случае осуществления Россией кибератаки в отношении одного из членов НАТО, уточняя, что это «будет зависеть от характера атаки». Речь идет о применении принципа коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одного или нескольких членов альянса. На кибератаки этот принцип был распространен несколько лет назад.

10 главных кибератак в истории человечества