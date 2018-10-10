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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефтепродуктов до конца 2019 года

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на ноябрь-декабрь текущего года и на весь следующий год, сообщает российское Министерство энергетики. Стороны также согласовали объем нефтепродуктов, необходимый для внутренних потребностей Белоруссии.

На встрече, которая состоялась в среду, присутствовали министр энергетики России Александр Новак, вице-премьер России Дмитрий Козак и вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Они также подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничества в области экспорта нефти, подписанное в 2007 г.

Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, индикативный баланс по поставкам нефти не изменился. Другой собеседник агентства рассказал, что в документах прописан запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из России в Белоруссию (исключение составляют лишь отдельные продукты химии, которые в Белоруссии не производятся).

В августе агентство Reuters со ссылкой на протокол изменений к межправительственному соглашению сообщало, что Россия намерена с октября ограничить Белоруссии беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Источник агентства подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет.