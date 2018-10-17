Польша подписала контракт с США на поставку СПГ
Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку у американской Venture Global LNG сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил журналистам вице-президент польской компании Мацей Возняк (его слова приводит «РИА Новости»).
Согласно контракту, США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ в течение 20 лет. Поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB), уточнил Возняк. Условия FOB предусматривают, что расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца.
О том, что Польша планирует подписать контракты на поставку СПГ с американскими компаниями Venture Global LNG и Sempra Energy, стало известно в июне. Сообщалось, что начало поставок намечено на 2022 и 2023 гг. В 2022 г. истекает срок действия контракта PGNiG с «Газпромом». Польша считает стоимость российского газа завышенной и ранее говорила, что может полностью от него отказаться по истечении контракта.
В 2017 г. потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м (по данным BP), собственная добыча — около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа поставляет «Газпром». В общем объеме экспортных поставок российской компании на рынок Польши приходится 5%.