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«Детский мир» будет продавать товары для домашних животных

Группа компаний «Детский мир» решила выйти на рынок товаров для домашних животных. Об этом сообщил генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов. «Это перспективный рынок с точки зрения его объема, ожидаемого роста и высокого уровня фрагментированности», — приводит пресс-служба группы компаний слова Чирахова. Подробностей он не сообщил.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что ритейлер ищет под зоомагазин свободное помещение в Москве площадью около 100 кв. м. По словам одного из собеседников издания, магазин может открыться до конца этого года. Группа компаний уже наняла сотрудника, который занимается этим форматом, добавляет другой источник. Кроме того, «Детский мир» недавно зарегистрировал новые доменные имена — zoo-zavr.ru и зоозавр.рф.

«Детский мир» называет себя крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане. Основной акционер «Детского мира» — АФК «Система». Группа компаний объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning Centre — Центр раннего развития). По состоянию на 30 сентября в группу компаний входило 666 магазинов.

Выручка «Детского мира» по итогам прошлого года составила 97 млрд руб., что на 21,9% больше, чем годом ранее. В III квартале текущего года компания получила выручку в размере 28,4 млрд руб. (+15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). За девять месяцев 2018 г. выручка выросла на 14,9% до 76,6 млрд руб.