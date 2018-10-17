В Дании пройдет общественное обсуждение проекта «Северный поток — 2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) проведет общественные слушания по экологической оценке маршрута газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте проекта.
Ранее ведомство представило отчет об оценке воздействия на окружающую среду для датского участка газопровода. Открытое заседание, посвященное экологической оценке проекта, пройдет на острове Борнхольм 14 ноября. Жители королевства, власти и организации смогут поделиться своими комментариями и задать вопросы по исследованию до 12 декабря.
В августе Nord Stream 2 AG передала в ДЭА вторую заявку на строительство нового морского трубопровода «Газпрома». Документ предполагает укладку газопровода в исключительной экономической зоне к северо-западу от датского Борнхольма — это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды королевства. Это не отменяет заявку, поданную в апреле 2017 г. По мнению оператора проекта, первоначальный документ предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, он остается предпочтительным.
«Северный поток — 2» — новый экспортный трубопровода «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, строительство ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода «Газпром» планирует к концу 2019 г.