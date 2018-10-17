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Политика
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В Дании пройдет общественное обсуждение проекта «Северный поток — 2»

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Датское энергетическое агентство (ДЭА) проведет общественные слушания по экологической оценке маршрута газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте проекта.

Ранее ведомство представило отчет об оценке воздействия на окружающую среду для датского участка газопровода. Открытое заседание, посвященное экологической оценке проекта, пройдет на острове Борнхольм 14 ноября. Жители королевства, власти и организации смогут поделиться своими комментариями и задать вопросы по исследованию до 12 декабря.

В августе Nord Stream 2 AG передала в ДЭА вторую заявку на строительство нового морского трубопровода «Газпрома». Документ предполагает укладку газопровода в исключительной экономической зоне к северо-западу от датского Борнхольма — это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды королевства. Это не отменяет заявку, поданную в апреле 2017 г. По мнению оператора проекта, первоначальный документ предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, он остается предпочтительным.

«Северный поток — 2» — новый экспортный трубопровода «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, строительство ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода «Газпром» планирует к концу 2019 г.

Политика
Новости

ЦИК закрыл вопрос о пенсионном референдуме

Ведомости
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Центризбирком прекратил процедуры по реализации инициативы проведения референдума по всем пяти ранее одобренным им формулировкам — такое решение принято в связи с истечением срока подачи в ЦИК ходатайств от не менее чем 43 региональных подгрупп, сообщила на заседании в среду секретарь ЦИК Майя Гришина. Она напомнила, что ранее в ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы от 13 граждан, но оно не может быть рассмотрено: среди подписавших ходатайство нет членов инициативной группы, зарегистрировавшей вопрос, в поддержку которого они выступают.

Всего, по данным ЦИК, в регионах было зарегистрировано 73 подгруппы, максимальное их количество, которое смогла набрать одна из формулировок — 24, минимальное — четыре.

Секретарь алтайского обкома КПРФ (там была зарегистрирована первая инициативная подгруппа) пожаловалась на несовершенство закона о референдуме: в ближайшее время компартия внесет в Госдуму пакет поправок, без которого закон о референдуме останется «мертворожденным ребенком».

Про недочеты закона говорил и другой инициатор референдума, Илья Свиридов. Если закон запрещает регистрировать более одной региональной подгруппы по схожим вопросам, то почему ЦИК смог зарегистрировать пять схожих формулировок, недоумевал он. Он также обратил внимание на отсутствие — хотя бы на уровне регламента ЦИК — процедуры перерегистрации инициативнх подгрупп. «Мы на своем примере доказали, что власть не хочет услышать голос народа», подвел итоги Свиридов. Он вспомнил, что один из приглашенных на общее собрание учредителей «конкурирующей» инициативной группы оказался сотрудником правительства Владимирской области — и, разумеется, приглашения не принял. Организаторы референдума доведут спор до Конституционного суда, пообещал Свиридов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с тем, что по части совершенствования закона есть над чем подумать», но всем инициаторам были предоставлены равные возможности: подгруппы были зарегистрированы одновременно, напомнила она.

У члена ЦИК Евгения Колюшина своя статистика: если КПРФ пыталась зарегистрировать 51 инициативную группу и получила 47 отказов, то в поддержку подмосковной формулировки было зарегистрировано 24 подгруппы, и не получено ни одного отказа. Не получали отказов сторонники формулировки подгруппы из Нижнего Новгорода (20 подгрупп) и Вологодской области (тоже 20 подгрупп). Процесс был организован по алгоритму «ни себе, ни людям», подвел итог Колюшин.

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Новости

«Эксперт РА» предсказал снижение выдачи ипотеки уже в следующем году

Ведомости
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Размер выданных ипотечных кредитов за 2018 г. составит 2,7–2,8 трлн руб., что на 35% больше по сравнению с 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». Однако в следующем году, по базовому сценарию агентства (при $70 за баррель нефти Brent, ключевой ставке 7,5-7,75% годовых и инфляции около 4% годовых), выдачи ипотеки снизятся до 2,5 трлн руб. При негативном сценарии — снижении среднегодовой цены на нефть до $55 за баррель, увеличении ключевой ставки до 8% и выше и рост инфляции до уровня 6–7% к концу 2019 г. — размер выданной ипотеки сократится на 25% до 2 трлн руб.

По данным ЦБ, за восемь месяцев этого года банки выдали ипотеки на 1,8 трлн руб. На 1 сентября ипотечный портфель банков составил 5,9 трлн руб. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года снизилась на на 0,37 процентных пункта (п. п.) до 9,42% годовых, следует из статистики регулятора.

По мнению «Эксперт РА», «давление на темпы строительства жилой недвижимости в 2018–2019 гг. усилится в связи с продолжающимся ужесточением требований к застройщикам и их переходом от долевого финансирования к банковскому фондированию с июля 2019 г.». Использование банковских кредитов девелоперами приведет к удорожанию стоимости строительства и, как следствие, росту цен на первичное жилье, прогнозируют аналитики агентства. «Ожидание повышения цен на новостройки может привести к кратковременному всплеску спроса на «первичку» во втором полугодии 2018 г. и первой половине 2019 г., однако на горизонте двух-трех лет агентство прогнозирует прирост выдач ипотеки в основном за счет кредитования на покупку вторичного жилья», — сказано в обзоре. При этом в первом полугодии 2018 г. ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за два года — на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.

При базовом сценарии, по оценкам агентства, средняя ставка выдачи ипотеки до конца 2018 г. увеличится на 0,3–0,5 п. п.

Как выглядит прототип дома для жизни на Марсе

Политика
Новости

Прокуратура Грузии заявила о причастности Саакашвили к убийству Патаркацишвили

Ведомости
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Прокуратура Грузии заявила о причастности экс-президента страны Михаила Саакашвили к убийству бизнесмена Бадри Патаркацишвили. В 2007 г. бывший глава государства санкционировал убийство грузинского бизнесмена. Об этом говорится в сообщении прокуратуры страны. По версии ведомства, план покушения на бизнесмена разрабатывался в департаменте конституционной безопасности Грузии.

Такой вывод прокуратура сделала «из бесед с сотрудниками департамента». В подготовке покушения участвовали руководитель департамента Дата Ахалая и три высокопоставленных сотрудника, одного из них — Гиоргия Мерабашвили — задержали 16 октября, отметили в надзорном ведомстве. Еще в 2016 г. были изъяты скрытые аудиозаписи, на которых «обвиняемые сотрудники департамента обсуждают» способы убийства бизнесмена, которые не вызвали бы подозрений. Смерть Патаркацишвили должна была выглядеть естественно. Благодаря аудиозаписям следствие установило, что сотрудники департамента установили контакт с одним из охранников бизнесмена и пытались узнать у него информацию об обслуживающем Патаркацишвили персонале.

Следствие по данному делу продолжается. Если вина обвиняемых будет доказана, то им грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения.

Патаркацишвили в феврале 2008 г. умер в своем доме под Лондоном. Британские врачи, проводившие вскрытие, пришли к выводу, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца. За месяц до смерти бизнесмен участвовал в выборах президента Грузии.

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Политика
Новости

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв газа

Ведомости
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В политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, по предварительным данным, взорвался газовый баллон, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на директора Крымского центра медицины катастроф Сергея Астанкина. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще около 50 получили ранения.

Информацию о 10 погибших и 50 пострадавших подтвердил «РИА Новости» представитель экстренных служб республики. Как сообщают очевидцы и источник агентства, взрыв произошел в столовой. Для эвакуации пострадавших привлекли общественный транспорт, машин скорой помощи не хватает, передает «Керч.ФМ». В качестве носилок используют двери. К месту происшествия готовится вылететь вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

Помощник начальника крымского управления МЧС Владимир Иванов подтвердил «Интерфаксу» факт чрезвычайного происшествия в колледже в Керчи. Число погибших и пострадавших он не назвал. По его словам, основные конструктивные элементы здания не нарушены.

Здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения, сообщила «Крыминформу» пресс-служба «Крымгазсети». Собеседник агентства предположил, что у учебного заведения могли быть запасы газа в баллонах.

Бизнес
Новости

Вексельберг рассказал о синергетическом эффекте от слияния «Т плюс» и ГЭХ

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Слияние активов «Т плюс» и «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) может иметь большой синергетический эффект, считает бизнесмен Виктор Вексельберг. «Безусловно, просматривается большой синергетический эффект от сделки», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Вексельберга, сделка сейчас находится на этапе оценки активов, параметры соглашения еще не обсуждались. «Я надеюсь, что к концу года нам удастся определить базовые параметры или решить, двигаемся мы в ту сторону или не двигаемся», — сказал бизнесмен.

ГЭХ (дочерняя компания «Газпрома») и одна из крупнейших теплогенерирующих компаний России «Т плюс» (принадлежит «Ренове» Вексельберга) с весны обсуждают возможность слияния активов.

В октябре гендиректор ГЭХ Денис Федоров говорил, что компания рассматривает получение в «Т плюс» доли не ниже контрольной. В сентябре стало известно, что доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале «Т плюс» снизилась с 57,1% до 39,59%.

Недвижимость
Новости

Власти Москвы назвали число переехавших по реновации жителей пятиэтажек

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К началу октября 2018 г. в новые дома по программе реновации переехало уже более 550 семей. Кроме того, власти Москвы получили согласие на переселение жителей более 1100 квартир. Об этом говорится на сайте Мосстройкомплекса.

Также, по сообщению ведомства, к октябрю уже утвержден адресный список 256 стартовых площадок с потенциалом строительства 3,8 млн кв. м недвижимости во всех административных округах Москвы. В проектировании находятся более 140 стартовых домов площадью 1,6 млн «квадратов».

Напомним, что программа реновации в Москве предусматривает расселение более 350 000 квартир. В программу включен 5171 дом. Переселение граждан стартовало в феврале 2018 г. Завершить программу планируется к 2032 г.

Бизнес
Новости

Из «Магнита» ушел еще один соратник Галицкого

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Заместитель генерального директора ПАО «Магнит» Илья Саттаров принял решение об уходе из компании, говорится в сообщении ритейлера. Совет директоров на заседании во вторник принял его заявление, полномочия Саттарова прекращаются с 17 октября. Его место в правлении компании занял Евгений Мельников.

«Илья более восьми лет был в команде руководителей "Магнита" и играл важную роль в развитии компании. Мы благодарим его за колоссальный труд и желаем дальнейших успехов», — прокомментировала уход Саттарова генеральный директор и председатель правления «Магнита» Ольга Наумова. Где будет работать Саттаров после ухода из ритейлера, пока неизвестно.

Мельников работает в «Магните» более 10 лет, он возглавляет дирекцию по информационным технологиям и защите информации. «Уверены, что его участие в правлении окажет положительное влияние на будущее компании. IT является стратегически важным направлением для ритейла», — отметила Наумова.

Саттаров — выходец из команды сооснователя и бывшего основного владельца «Магнита» Сергея Галицкого. В начале 2018 г. Галицкий продал большую часть своего пакета (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., позже банк перепродал 11,82% Marathon Group. После этого сменилось руководство ритейлера. В мае из «Магнита» уволился Хачатур Помбухчан, занимавший пост гендиректора компании после ухода Галицкого. Гендиректором компании была назначена Ольга Наумова, ранее возглавлявшая «Пятерочку» (входит в X5 Retail Group).

Теперь руководство «Магнита» более чем наполовину состоит из недавних сотрудников X5. Помимо Наумовой в правлении — экс-финдиректор конкурента Елена Милинова, бывший директор по персоналу «Пятерочки» Татьяна Князева, экс-директор региональной сети и центрального дивизиона «Пятерочки» Артем Смоленский. Саттаров оставался последним членом правления из старой команды.

Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, головной офис компании находится в Краснодаре. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала почти 17 000 магазинов по всей России. Выручка «Магнита» за первое полугодие текущего года составила 595 млрд руб.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» может получить еще 300 млн рублей субсидий на рейсы на Дальний Восток

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Минтранс может предоставить «Аэрофлоту» дополнительные субсидии в 300 млн руб. на рейсы на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Сейчас ведомство обсуждает этот вопрос. Дополнительное финансирование авиакомпания, предположительно, получит до конца года.

Ранее «Аэрофлот» прекратил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь. Перевозчик открыл их продажу 29 марта и распродал все за шесть дней. Цена билета Москва — Владивосток составляла 7400 руб., что вдвое меньше, чем по обычному тарифу авиакомпании в экономическом классе. Авиакомпания уточнила, что освоила все средства госбюджета по этим программам.

Источник в группе «Аэрофлот» в беседе с РБК говорил, что в этом году финансовые лимиты на программу субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока для авиакомпании сократили на 40%.

У авиакомпании есть собственная программа плоских тарифов в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Например, в пункты Дальнего Востока цена за билет туда и обратно в эконом-классе на рейсах «Аэрофлота» составляет 25 000 руб., на рейсах авиакомпании «Россия», входящий в «Аэрофлот», — 22 000 руб. Продажа билетов по этой программе по-прежнему открыта.

В России работают четыре программы субсидирования билетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная. Всего в 2018 г. правительство направило на их поддержку 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В программу включены семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия».

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

«Детский мир» будет продавать товары для домашних животных

Ведомости
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Группа компаний «Детский мир» решила выйти на рынок товаров для домашних животных. Об этом сообщил генеральный директор «Детского мира» Владимир Чирахов. «Это перспективный рынок с точки зрения его объема, ожидаемого роста и высокого уровня фрагментированности», — приводит пресс-служба группы компаний слова Чирахова. Подробностей он не сообщил.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что ритейлер ищет под зоомагазин свободное помещение в Москве площадью около 100 кв. м. По словам одного из собеседников издания, магазин может открыться до конца этого года. Группа компаний уже наняла сотрудника, который занимается этим форматом, добавляет другой источник. Кроме того, «Детский мир» недавно зарегистрировал новые доменные имена — zoo-zavr.ru и зоозавр.рф.

«Детский мир» называет себя крупнейшим розничным оператором торговли детскими товарами в России и Казахстане. Основной акционер «Детского мира» — АФК «Система». Группа компаний объединяет сеть магазинов «Детский мир» и розничную сеть ELC (Early Learning Centre — Центр раннего развития). По состоянию на 30 сентября в группу компаний входило 666 магазинов.

Выручка «Детского мира» по итогам прошлого года составила 97 млрд руб., что на 21,9% больше, чем годом ранее. В III квартале текущего года компания получила выручку в размере 28,4 млрд руб. (+15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.). За девять месяцев 2018 г. выручка выросла на 14,9% до 76,6 млрд руб.

Политика
Новости

СКР завел дело о фальсификации итогов голосования в Красноярске

Ведомости
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Красноярские следователи возбудили уголовное дело о фальсификации итогов голосования в городской совет депутатов Красноярска, которое прошло 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Придя на выборы, одна из голосующих обратила внимание, что значится в списке проголосовавших досрочно. Следователи опросили около 50 человек из этого списка, 10 из них заявили, что также фактически не голосовали, но в документах есть отметка о досрочном голосовании. По этом факту заведено дело по ст. 142.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В ходе расследования следователи планируют допросить членов избирательной комиссии и провести почерковедческую экспертизу. Наибольшее количество голосов избирателей по партийным спискам набрала ЛДПР, на втором месте — «Единая Россия». С учетом результатов голосования по одномандатным округам у «Единой России» 17 мандатов, у ЛДПР — 11, у КПРФ — четыре, у «Справедливой России» — два, у партии «Зеленые» — один.

Всего в красноярский горсовет входят 35 депутатов.

Недвижимость
Новости

Власти Петербурга разрешили ввести в эксплуатацию небоскреб штаб-квартиры «Газпрома»

Ведомости
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Госстройнадзор Санкт-Петербурга опубликовал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта центр». Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Предварительные работы по приемке начались в феврале 2018 г., в сентябре комиссия одобрила все параметры и документацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Лахта центра». Комплекс планируется открыть в 2019 г. Подготовка деловых и общественных пространств арендаторами офисов в небоскребе займет, по данным пресс-службы, не менее года. Это завершение отделки, обустройство помещений, установка оборудования и работы по благоустройству. Основным арендатором комплекса станет штаб-квартира группы «Газпром» и компании «Газпром нефть».

Строительство «Лахта центра» началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м (87 этажей) стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м превосходит московскую «Башню Федерации», уступая лишь 540-метровой Останкинской телебашне.

Инвестиции в строительство на конец 2017 г. составили 100 млрд руб.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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