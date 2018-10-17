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«Новатэк» и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии

Совместное предприятие «Новатэка» и бельгийской Fluxys подписало договор с немецким портом Росток об аренде земельного участка для строительства СПГ-терминала. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Мощность перевалочного СПГ-терминала составит 300 000 т в год. Проектирование, строительство и финансирование объекта возьмет на себя совместное предприятие российской и бельгийской компаний. Fluxys получит в нем 51%, «Новатэк» — 49%, говорится в сообщении бельгийской компании. Терминал будет принимать танкеры с завода «Криогаз-Высоцк», который «Новатэк» строит в порту Высоцка (Ленинградская область).

«Новатэк» рассчитывает запустить завод в эксплуатацию в конце 2018 г. — начале 2019 г. После запуска первой очереди на 660 000 т СПГ в год компания рассмотрит возможность строительства второй очереди. Ее мощность может составить от 600 000 до 1 млн т в год. Совладельцами по этому проекту выступают «Новатэк» и «дочка» Газпромбанка — «Криогаз».

В 2017 г., до угрозы введения санкций, Fluxys думала о вхождении в европейский газотранспортный проект «Газпрома» — «Северный поток — 2». Между Fluxys и «Газпромом» также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве на рынке малотоннажного СПГ в Европе.

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