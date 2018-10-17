Тема дня: Массовое убийство в Керчи
Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство
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Взрыв и стрельбу в Керчи переквалифицировали из теракта в убийство 15:35Нападение совершил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков
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«Новатэк» и бельгийская Fluxys построят СПГ-терминал в Германии

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Совместное предприятие «Новатэка» и бельгийской Fluxys подписало договор с немецким портом Росток об аренде земельного участка для строительства СПГ-терминала. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Мощность перевалочного СПГ-терминала составит 300 000 т в год. Проектирование, строительство и финансирование объекта возьмет на себя совместное предприятие российской и бельгийской компаний. Fluxys получит в нем 51%, «Новатэк» — 49%, говорится в сообщении бельгийской компании. Терминал будет принимать танкеры с завода «Криогаз-Высоцк», который «Новатэк» строит в порту Высоцка (Ленинградская область).

«Новатэк» рассчитывает запустить завод в эксплуатацию в конце 2018 г. — начале 2019 г. После запуска первой очереди на 660 000 т СПГ в год компания рассмотрит возможность строительства второй очереди. Ее мощность может составить от 600 000 до 1 млн т в год. Совладельцами по этому проекту выступают «Новатэк» и «дочка» Газпромбанка — «Криогаз».

В 2017 г., до угрозы введения санкций, Fluxys думала о вхождении в европейский газотранспортный проект «Газпрома» — «Северный поток — 2». Между Fluxys и «Газпромом» также подписано рамочное соглашение о сотрудничестве на рынке малотоннажного СПГ в Европе.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

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Основанная Джабраиловым ассоциация предложила сделать платным въезд в Москву

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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила сделать платным въезд в Москву и ее центр. Письмо со своими предложениями ассоциация направила в столичную мэрию, сообщает «РИА Новости» (документ есть в распоряжении агентства).

Предприниматели предложили мэрии устаноивать гибкие тарифы. Например, за каждый въезд в зону от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) взимать 50 руб., за въезд в пределы ТТК и до Садового кольца — 100 руб., от Садового до Бульварного кольца — 200 руб. С тех, кому нужно в самый центр столицы — в пределы Бульварного кольца – «Аванти» предложила брать 300 руб. Срок действия оплаты – 24 часа, льгот не предусмотрено, не платить за перемещение по городу смогут только транспортные средства специального назначения и общественный транспорт.

Необходимость введения платного въезда в Москву «Аванти» объясняет сильной транспортной загруженностью столицы. Москва стала вторым в мире городом по загруженности дорог, приводит ассоциация данные исследовательской компании Inrix Inc за 2016 г. Бизнесмены предлагают сделать платным въезд для личного автотранспорта не только в Москве, но и во всех российских городах с населением более 5 млн человек

Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами. Руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов подтверждал «Ведомостям», что московские власти не рассматривают вопрос введения платного въезда в город.

Платный въезд в город практикуется во многих городах мира. Например, он есть в Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке.

«Аванти» была основана бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым, который год назад устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади и был исключен из «Единой России». В «Аванти» входят бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и др., говорится на ее сайте. Организация взаимодействует с Минздравом, Росприроднадзором, Россельхознадзором, отмечается там же. Среди ранее выдвинутых предложений «Аванти» – создание в России криптоофшоров и запрет чиновникам отдыхать в странах, которые ввели против России санкции.

В каких странах лучшие дороги, а где – худшие

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Финансы
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Сбербанк увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Сбербанк с 15 октября увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на 1–2 процентных пункта, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка. «Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки», – пояснил он.

Согласно размещенным на сайте Сбербанка данным, минимальная ставка по кредиту (от 300 000 до 1 млн руб.) для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту банка, составляет 12,9%, минимальная ставка для остальных клиентов – 13,9%. Минимальная ставка по кредиту (до 300 000 руб.) для зарплатных клиентов – 13,9%, для остальных – 14,9%. Ставка по кредиту от 1 млн руб. при получении зарплаты или пенсии на счет в Сбербанке – 12,9%, для остальных клиентов – 13,9%.

В августе Сбербанк снижал ставки по кредитам на любые цели в рамках акции на 0,2–1,2 п. п. С 15 октября акция завершилась. С 12 октября Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, а ранее – по валютным депозитам.

Как в России уничтожают деньги

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В керченском колледже обнаружили бомбу

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В здании Керченского политехнического колледжа нашли бомбу. Об этом рассказал представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала «Россия 24». По словам Пржездомского, на месте работают взрывотехники. Причины произошедшего устанавливаются.

В среду в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба. По данным Следственного комитета России (СКР), сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Росгвардия сообщала, что речь идет о самодельной взрывчатке. Сначала СКР возбудил дело по факту взрыва по ст. 205 УК РФ (террористический акт), но позже переквалифицировал на ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 18 погибших и более 40 раненых. Предполагаемый убийца – студент 4-го курса этого колледжа. Он застрелился, его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, отметил Аксенов. Рядом с подозреваемым лежало помповое ружье, из которого он мог застрелиться, добавил Пржездомский. СКР раскрыл имя подозреваемого – это Владислав Росляков.

«Кто-то ворвался. Взорвали холл». Директор колледжа в Керчи о трагедии

Политика
Новости

Глава Крыма сообщил о 18 погибших в результате взрыва в Керчи

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Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» уточнил число погибших в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже в Керчи. Согласно последним данным, погибли 18 человек, раненых более 40. Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщал о 13 погибших и около 50 пострадавших.

Нападавший, по словам Аксенова, был 22-летним студентом четвертого курса этого учебного заведения. Он покончил с собой, отметил Аксенов. «О сообщниках не готов сказать», — ответил глава Крыма на вопрос, действовал ли нападавший один. От дальнейших комментариев Аксенов отказался, переадресовав вопросы следователям. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур.

Сначала СКР завел уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва. Позже ведомство переквалифицировало его на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, было заложено в столовой колледжа. По данным СКР, нападавший — студент 4 курса этого учебного заведения 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», — уточнил СКР.

Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев, а также изучает записи с камер видеонаблюдения. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

В Крыму объявлен трехдневный траур

Ведомости
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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в регионе из-за теракта в Керчи. Он выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже. «Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», — написал он на странице в Facebook.

Ранее глава Крыма в срочном порядке выехал в Керчь для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. Помимо Аксенова в Крым вылетела министр здравоохранения Вероника Скворцова с командой специалистов.

В политехническом колледже в Керчи 17 октября произошел взрыв. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). По версии следствия, в столовой учебного учреждения сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По последним данным СКР, погибло 13 человек, около 50 пострадали. По информации ведомства, большинство пострадавших – подростки. На месте ЧП работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.

В керченском колледже произошел взрыв

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Политика
Новости

СКР уточнил число погибших при теракте в Керчи

Ведомости
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В результате теракта в политехническом колледже Керчи погибли 13 человек, около 50 получили ранения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Среди пострадавших большинство – подростки. Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о десяти погибших.

СКР завел по факту взрыва уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа, уточняли следователи. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. Расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Источник в МВД рассказал РБК, что правоохранительные органы подозревают в организации взрыва одного из учеников колледжа. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — сообщил собеседник, — также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами». Правоохранительные органы пока не давали официальной информации о подозреваемых.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложили о происшедшем. Путин поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим и установить причины взрыв. Он также выразил соболезнования близким погибших. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

СКР квалифицировал как теракт взрыв в Керчи

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по факту взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточняют, что взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. СКР указывает, что большинство пострадавших – подростки. Данные о погибших в сообщении не приводятся. На месте работают специалисты-взрывотехники. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев и изучают видеозаписи с камер наблюдения.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в керченском колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов официально назвал происшедшее терактом. «Причина — взрыв самодельного взрывного устройства», — уточнял он. По данным НАК, в результате взрыва погибли десять человек, около 50 пострадали.

На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. В республику направлены вертолеты и самолет Ил-76 с психологами и спасателями. В колледж Керчи выехал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крым по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева вылетела также министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ей поручено обеспечить транспортировку пострадавших в клиники Москвы при необходимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину доложено о взрыве в Керчи. Путин соболезнует близким погибших и поручил компетентным ведомствам оказать помощь пострадавшим, а также установить причины происшедшего. В Крыму с 18 октября будет объявлен трехдневный траур.

В керченском колледже произошел взрыв

Политика
Новости

Директор колледжа в Керчи сравнила взрыв в учреждении с терактом в Беслане

Ведомости
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Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова назвала происшедшее в стенах учебного заведения «настоящим терактом». Запись телефонного разговора Гребенниковой с неизвестной Натальей Георгиевной опубликовал Youtube-канал Kerchnettv. По словам директора, в момент инцидента она была в отъезде.

Через 5–10 минут после того как Гребенникова покинула колледж, неизвестные люди ворвались в здание и устроили взрыв. «Повылетали все стекла, взорвали холл», — рассказала директор. По ее словам, по коридорам колледжа бегали неизвестные с автоматами, «бросали какие-то взрывные пакеты, не знаю с чем, по второму этажу». Они «открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался», сказала Гребенникова. «Это был настоящий теракт... как в Беслане», — сказала директор, добавив, что в здании погибли и дети, и сотрудники колледжа.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По неподтвержденным данным, погибли 10 человек, пострадали еще около 50 человек. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва по признакам преступления ст. 205 УК (террористический акт). По версии следствия, в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

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Бизнес
Новости

Fujifilm выиграла суд по слиянию с Xerox

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Японская Fujifilm Holdings выиграла суд по делу о слиянии с американской Xerox, сообщает Reuters. Теперь у Fujifilm появился шанс на то, что Xerox снова начнет вести переговоры по поводу объединения компаний, отмечает агентство.

Xerox и Fujifilm сотрудничают давно. В 1962 г. они создали совместное предприятие Fuji Xerox, чтобы продавать копировальные машины в Азии. Продажи этого совместного предприятия составляют около $10 млрд, 75% его акций принадлежат Fujifilm.

О том, что Xerox и Fujifilm ведут переговоры об объединении, написала The Wall Street Journal в январе 2018 г. Компании обсуждают различные варианты, но речь о полном поглощении американской компании не идет, говорил один из источников. Позже стало известно, что Fujifilm получит контроль над Xerox. Однако в ходе переговоров у компаний возникли разногласия, несколько топ-менеджеров Xerox ушли в отставку, а после американская компания и вовсе отказалась от слияния. После этого Fujifilm подала иск против Xerox на $1 млрд из-за отмены сделки. Xerox незаконно раcторгла сделку из-за давления инвесторов Карла Айкана и Дарвина Дисона, говорилось в иске. Fujifilm попросила суд наказать Xerox за «преднамеренные и грубые» нарушения.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

Политика
Новости

Песков не исключил версию теракта в Керчи

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Президенту России Владимиру Путину доложили информацию о взрыве в колледже в Керчи. Глава государства поручил ФСБ и следственным органам установить причины инцидента. Не исключается версия теракта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Президенту доложено по линии разных служб. Данные по жертвам и количеству пострадавших уточняются постоянно», — отметил Песков. По его словам, Путин поручил Минздраву и МЧС оказать всю необходимую помощь пострадавшим, при необходимости обеспечить срочную транспортировку в медицинские учреждения в других городах. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, добавил Песков.

В среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. По последним данным СКР, погибли 13 человек, пострадали около 50. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

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Политика
Новости

ЦИК закрыл вопрос о пенсионном референдуме

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Центризбирком прекратил процедуры по реализации инициативы проведения референдума по всем пяти ранее одобренным им формулировкам — такое решение принято в связи с истечением срока подачи в ЦИК ходатайств от не менее чем 43 региональных подгрупп, сообщила на заседании в среду секретарь ЦИК Майя Гришина. Она напомнила, что ранее в ЦИК поступило ходатайство о регистрации инициативной группы от 13 граждан, но оно не может быть рассмотрено: среди подписавших ходатайство нет членов инициативной группы, зарегистрировавшей вопрос, в поддержку которого они выступают.

Всего, по данным ЦИК, в регионах было зарегистрировано 73 подгруппы, максимальное их количество, которое смогла набрать одна из формулировок — 24, минимальное — четыре.

Секретарь алтайского обкома КПРФ (там была зарегистрирована первая инициативная подгруппа) пожаловалась на несовершенство закона о референдуме: в ближайшее время компартия внесет в Госдуму пакет поправок, без которого закон о референдуме останется «мертворожденным ребенком».

Про недочеты закона говорил и другой инициатор референдума, Илья Свиридов. Если закон запрещает регистрировать более одной региональной подгруппы по схожим вопросам, то почему ЦИК смог зарегистрировать пять схожих формулировок, недоумевал он. Он также обратил внимание на отсутствие — хотя бы на уровне регламента ЦИК — процедуры перерегистрации инициативных подгрупп. «Мы на своем примере доказали, что власть не хочет услышать голос народа», – подвел итоги Свиридов. Он вспомнил, что один из приглашенных на общее собрание учредителей «конкурирующей» инициативной группы оказался сотрудником правительства Владимирской области — и, разумеется, приглашения не принял. Организаторы референдума доведут спор до Конституционного суда, пообещал Свиридов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась с тем, что по части совершенствования закона «есть над чем подумать», но всем инициаторам были предоставлены равные возможности: подгруппы были зарегистрированы одновременно, напомнила она.

У члена ЦИК Евгения Колюшина своя статистика: если КПРФ пыталась зарегистрировать 51 инициативную группу и получила 47 отказов, то в поддержку подмосковной формулировки было зарегистрировано 24 подгруппы и не получено ни одного отказа. Не получали отказов сторонники формулировки подгруппы из Нижнего Новгорода (20 подгрупп) и Вологодской области (тоже 20 подгрупп). Процесс был организован по алгоритму «ни себе, ни людям», подвел итог Колюшин.

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