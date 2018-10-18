Предприятия «дочки» «Роснефти» в Красноярском крае остались без электроснабжения

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Суд разрешил «Деловому Петербургу» не платить компенсацию научному руководителю Путина

Санкт-Петербургский городской суд изменил решение по иску о защите чести и достоинства ректора Горного университета Владимира Литвиненко к «Трансперенси интернешнл — Россия», а также к газете «Деловой Петербург» и трем ее корреспондентам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram.

Рассмотрев апелляционные жалобы, городской суд разрешил газете и трем журналистам не платить компенсации, которые взыскал суд первой инстанции. Решение в отношении «Трансперенси» осталось без изменений.

Суд огласил только резолютивную часть решения, поэтому пока трудно понять, какой логикой он руководствовался, сказал «Ведомостям» представлявший в суде «Трансперенси» адвокат Иван Павлов.

Литвиненко подал иск в сентябре 2017 г. после того, как в конце 2016 г. «Трансперенси» опубликовала расследование под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». Оно было посвящено сделкам с недвижимостью, которые, как утверждала «Трансперенси», Литвиненко заключал в качестве ректора Горного института (сейчас Санкт-Петербургский горный университет).

Литвиненко требовал взыскать 65 млн руб. В марте Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Литвиненко: признал не соответствующими действительности сведения «Трансперенси» и постановил удалить их с сайтов ответчиков. Также суд взыскал с них в совокупности 10 млн руб.: 5 млн руб. — с «Трансперенси», 4 млн руб. — с «Делового Петербурга», а также с корреспондентов газеты Надежды Федоровой — 500 000 руб., Ирины Панкратовой и Натальи Ковтун — по 250 000 руб.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент Владимир Путин. Он занимал пост соруководителя предвыборного штаба Путина на выборах-2018.

В 2016 г. ректор стал долларовым миллиардером, увеличив свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций. В 2016 г. он задекларировал доход в 195,7 млн руб. за 2016 г. Российский Forbes оценивает состояние Литвиненко в $900 млн — это 122-е место в списке богатейших бизнесменов России.