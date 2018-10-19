Энергоснабжение предприятий «дочки» «Роснефти» восстановлено

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РБК узнал о поручении Рогозина дополнить экипировку сборщиков ракет видеокамерами

Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил дополнить экипировку сборщиков ракет-носителей и контролеров видеорегистраторами, сообщает РБК со ссылкой на двух источников в госкорпорации. По их словам, такое решение было принято после поездки в ракетно-космический центр «Прогресс». На этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ», потерпевшая аварию на прошлой неделе.

Собеседник РБК в «Роскосмосе» рассказал, что запись с видеорегистраторов будет храниться «весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации». Источники издания в корпорации добавили, что Рогозин распорядился доработать систему управления ракет-носителей, чтобы исключить во время их пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования. Эти рекомендации оформят в решение комиссии, созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ». Кроме того, в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций, отметили собеседники РБК.

11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Международная экспедиция отправилась к МКС на российском корабле «Союз МС-10» с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»