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Бизнес
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Энергоснабжение предприятий «дочки» «Роснефти» восстановлено

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Энергоснабжение предприятий дочерней компании «Роснефти» – ООО «РН-Ванкор» – восстановлено, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ситуационного центра Минэнерго.

«В 21.48 подано напряжение на подстанцию 110 кВ "Западная", электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Вечером в четверг на Ванкорской газотурбинной электростанции отключились генераторы, нагрузка снизилась со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд.

ООО «РН-Ванкор» – оператор по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти». В него входят Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, расположенные в Красноярском крае.

Жемчужина «Роснефти»

Политика
Новости

РБК узнал о поручении Рогозина дополнить экипировку сборщиков ракет видеокамерами

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Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил дополнить экипировку сборщиков ракет-носителей и контролеров видеорегистраторами, сообщает РБК со ссылкой на двух источников в госкорпорации. По их словам, такое решение было принято после поездки в ракетно-космический центр «Прогресс». На этом предприятии была собрана ракета-носитель «Союз-ФГ», потерпевшая аварию на прошлой неделе.

Собеседник РБК в «Роскосмосе» рассказал, что запись с видеорегистраторов будет храниться «весь период эксплуатации собираемого изделия вплоть до его утилизации». Источники издания в корпорации добавили, что Рогозин распорядился доработать систему управления ракет-носителей, чтобы исключить во время их пуска процессы, не имеющие резервирования и дублирования. Эти рекомендации оформят в решение комиссии, созданной для выявления причин аварии «Союза-ФГ». Кроме того, в монтажно-испытательных корпусах космодромов установят лазерное оборудование, обеспечивающее высокую точность сборки крупных конструкций, отметили собеседники РБК.

11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Международная экспедиция отправилась к МКС на российском корабле «Союз МС-10» с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

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Политика
Новости

Песков: России не стоит вмешиваться в ситуацию с пропажей саудовского журналиста

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России не стоит вмешиваться в ситуацию вокруг пропажи саудовского журналиста Джамаль Хашкаджи (Хашогги), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Я не думаю, что нам стоит каким-то образом вмешиваться или обсуждать, или разбирать по косточкам ситуацию с саудовским журналистом», – сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что Россия удовлетворена сотрудничеством между турецкими следственными органами и саудовскими дипломатами. «Мы рассчитываем, что без каких-то голословных обвинений ситуация будет разрешена в правовом русле», – подчеркнул он.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он намеревался получить документы, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. Его невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения, после этого ей сообщили, что Хашкаджи уже ушел. Власти Саудовской Аравии настаивают, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Президент Владимир Путин в четверг заявил, что определенную ответственность за судьбу Джамаля Хашкаджи несут США, поскольку он жил в Америке и выбрал США в качестве страны-убежища. При этом Путин призвал дождаться результатов расследования: «Как мы можем начать портить отношения с Саудовской Аравией, не зная на самом деле о том, что произошло» (его слова приводит ТАСС). Путин подчеркнул, что не видит смысла в том, чтобы предпринимать какие-то действия, направленные на деградацию отношений.

Бизнес
Новости

Предприятия «дочки» «Роснефти» в Красноярском крае остались без электроснабжения

Ведомости
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Предприятия дочерней компании «Роснефти» – ООО«РН-Ванкор» – остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационный центр Минэнерго.

По данным ведомства, на Ванкорской ГТЭС (газотурбинная электростанция) отключились генераторы. Станция снизила нагрузку со 175 МВт до нуля с потерей собственных нужд. Кроме того, на подстанции «Мангазея» отключились первая и вторая системы шин, а на подстанции «Ванкор» не работают выключатели первой и второй цепей кабельно-воздушной линии. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

ООО «РН-Ванкор» является оператором по освоению месторождений Ванкорского кластера «Роснефти», в который входят несколько месторождений: Ванкорский, Сузунский, Тагульский, Лодочный. Они расположены на севере Восточной Сибири – в Красноярском крае.

Жемчужина «Роснефти»

Политика
Новости

Суд арестовал вице-премьера Крыма

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ранее 18 октября Нахлупину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней — либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил в суде следователь, Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток». Сумму взяток он не назвал.

Чиновник был задержан накануне, 17 октября, в Москве. Кроме того, были задержаны первый заместитель председателя комитета конкурентной политики Крыма Ярослав Сливка и бывший замминистра транспорта республики Валентин Дукорский. Им предъявлены обвинения по той же части и статье УК, что и Нахлупину, — о получении взятки в особо крупном размере. По данным двух источников РБК, близких к властям Крыма, они были задержаны параллельно с Нахлупиным. Собеседники издания охарактеризовали их как выходцев из команды Нахлупина.

Нахлупин с января 2016 г. занимает должность зампредседателя совета министров Крыма. Он курирует работу финансового блока правительства, реализацию ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 г., а также дорожное строительство на полуострове.

Бизнес
Новости

Coca-Cola выбрала нового президента компании

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Президентом и главным операционным директором Coca-Cola станет Брайан Смит, говорится в сообщении компании. Он вступит в должность 1 января 2019 г.

Смит начал работать в Coca-Cola в 1997 г. Ранее в разное время он отвечал за подразделения компании в Латинской Америке, а также руководил Coca-Cola в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

У Coca-Cola нет президента больше года – с мая 2017 г. До этого им был Джеймс Квинси, но он стал гендиректором компании. В сообщении Coca-Cola отмечается, что Смит будет в подчинении у Квинси. Смит будет работать над текущими операциями компании, стратегиями и отношениями с партнерами и клиентами, в свою очередь Квинси сосредоточится над долгосрочной стратегией компании, следует из сообщения.

В августе стало известно, что Сoca-Cola купит крупнейшую в Европе сеть кофеен Costa Coffee. Сумма сделки превысит $5 млрд. В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что Coca-Cola участвует в переговорах о покупке Borjomi.

Сoca-Cola – крупнейший мировой производитель напитков. Помимо одноименного бренда компания выпускает также напитки Fanta, Sprite, Bonaqua, «Добрый», «Моя семья» и др. Доходы Сoca-Cola снижаются последние пять лет — с почти $14 млрд EBITDA в 2013 г. до около $9 млрд в 2017 г.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу

Технологии
Новости

Apple разослала приглашения на вторую крупную презентацию за два месяца

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Apple разослала приглашения на презентацию продукции, которая пройдет 30 октября, сообщает CNBC. Это будет второе подобное крупное мероприятие компании за два месяца.

Презентация пройдет в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Слоган мероприятия, указанный в приглашении: «Больше в созидании» («There is more in the making»).

По данным The Verge, Apple разослала приглашения с разным дизайном, и это «дает повод перебирать различные возможности в попытках обнаружить какие-нибудь намеки на то, что произойдет [на презентации]».

Как пишут CNBC и The Verge, ожидается, что компания представит новые iPad Pro и лэптопы Mac.

Последняя презентация Apple — в Калифорнии — прошла 12 сентября. На ней компания представила, в частности, три новых iPhone: XS, XS Max (самая большая в истории версия аппарата) и бюджетная модель — XR.

Бизнес
Новости

Котировки «Яндекса» упали после новости о возможной сделке с Сбербанком

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Котировки «Яндекса» упали на Московской бирже и на американской Nasdaq. В частности, цена одной акции «Яндекса» упала к закрытию торгов на 3,25% до 2235 руб., свидетельствуют данные первой биржи. На второй бирже цена одной акции компании снизилась на 8,64% до $32,78 на 19.17 мск. При этом индекс Nasdaq также снижается – на 1,9%.

С 18.23 до 18.26 бумаги «Яндекса» в Нью-Йорке дорожали на 2,4%, в Москве – на 2,3%, свидетельствуют данные Мосбиржи и Nasdaq.

Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», рассказали «Ведомостям» источники (материал об этом был опубликован в 18.21). Один из собеседников уточнил, что в последнее время над компанией сгустились тучи, идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики (которые не до конца понимают структуру владения через разные типы акций), и чиновники администрации президента (некоторым, в частности, не хватает контроля над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»). Есть разные варианты – от получения госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), но минимальной планкой представители Сбербанка называют 30%, говорит один из топ-менеджеров банка.

Медведев и Волож протестировали беспилотный автомобиль «Яндекса»

Политика
Новости

На Кубани потерпел крушение учебно-боевой самолет Минобороны

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В Краснодарском крае потерпел крушение учебный самолет Л-39, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, падение самолета произошло около 17.00 мск. Он выполнял учебно-тренировочный полет в районе станицы Должанской и упал в воду.

Местонахождение летчиков не установлено – их поиском занимается спасательная группа. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что двое летчиков катапультировались. Пострадавших нет, отметил собеседник агентства.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, отметило министерство. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Учебный самолет Л-39 был разработан в Чехословакии и совершил первый полет в 1968 г. На нем по-прежнему проходят подготовку курсанты летных училищ России. 

Бизнес
Новости

Крупнейший аэропортовый холдинг России отложил IPO

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Аэропортовый холдинг «Новапорт» отказался от планов провести IPO (первичное размещение акций) в следующем году. Об этом сообщил журналистам совладелец компании Роман Троценко. «Мы видим общую картину, которая на рынке происходит, мы не видим в этом смысла», – сказал Троценко.

«Новапорт» планировал выйти на IPO в I-II квартале 2019 г. По словам Троценко, первичное размещение акций холдинга переносится как минимум на два года – до 2021 г.

О том, что «Новапорт» рассматривает возможность провести IPO, стало известно в феврале текущего года. Также холдинг рассматривал возможность привлечь стратегического инвестора после консолидации 20 аэропортовых активов.

«Новапорт» – крупнейший в России аэропортовый холдинг по количеству пассажиров. Сейчас ему принадлежит 16 аэропортов. «Новапорт» принадлежит на паритетных началах компании AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital.

Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

Политика
Новости

Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по статьям о побоях и хулиганстве

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Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву предъявлены обвинения, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (имя его не названо) предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Младшего брата Кокорина Кирилла обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Управление МВД также отметило, что 18 октября ему поступило еще одно уголовное дело по ст. 116 УК, которое возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших 8 октября граждан в кафе на Большой Никитской.

Адвокат Александра Кокорина заявил, что защита будет обжаловать квалификацию его действий, передает ТАСС. Ранее он говорил о несогласии с тем, что действия футболиста квалифицированы по статье о хулиганстве, и настаивал на том, что их следует квалифицировать по статье о побоях.

12 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантам дела против Кокорина и Мамаева. Кокорины и Мамаев были арестованы в тот же день.

Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин» в Москве и директора департамента Минпромторга Дениса Пака — в кафе на Большой Никитской. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

15 октября президент Владимир Путин наградил Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а Гайсина – орденом Александра Невского. Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», говорится в указе президента.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Политика
Новости

Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

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Россия готова применить ядерное оружие только в ответ, то есть если кто-то первым нанесет удар по ее территории, превентивный удар в российской военной концепции не предусмотрен, заявил президент Владимир Путин. «Наша концепция — это ответ на встречный удар», — сказал он на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

При этом Путин заявил, что россияне в случае ядерного удара по России попадут в рай, а агрессоры «просто сдохнут». «Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил Путин.

Президент подчеркнул, что Москва готова будет применить ядерное оружие, только убедившись в том, что «кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России». Для этого у России есть система раннего предупреждения о ракетном нападении, которая в течение нескольких секунд фиксирует старт ракет в любом месте, а также определяет траекторию их полета, отметил Путин. Конечно, такое столкновение приведет к всемирной катастрофе, считает президент, но Россия не будет ее инициатором.

Президент утвердил новую редакцию военной доктрины в декабре 2014 г. Согласно документу Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного или другого оружия массового поражения. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

В документе также говорится, что ядерное оружие остается важным фактором предотвращения возникновения ядерных или других военных конфликтов с применением средств массового поражения.

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