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Saudi Aramco может создать совместные предприятия с «Роснефтью» и «Лукойлом»

Нефтяная компания Saudi Aramco изучает возможность создания совместных предприятий (СП) с российскими компаниями «Роснефть» и «Лукойл». Речь идет о создании предприятий в нефтеперерабатывающей отрасли, а также компаний для своповых операций по поставкам нефти на нефтеперерабатывающие заводы по всему миру. Об этом ТАСС рассказал министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

«Мы [Saudi Aramco] наращиваем наши мощности по переработке, и скоро они достигнут 10 млн баррелей в сутки. Мы не можем обеспечить их загрузку только саудовской нефтью, нам нужно дополнительное сырье, а Россия – второй по величине экспортер нефти после нас. «Роснефть» – крупнейший производитель в России. Поэтому своповые операции с нефтью и нефтепродуктами – это естественная область для сотрудничества», – пояснил министр.

По его словам, «Роснефть» и «Лукойл» стали инвестировать в переработку по всему миру. Saudi Aramco могла бы поставлять нефть на заводы российских компаний, добавил министр.

Возможность сотрудничества в области нефтепереработки, нефтехимии и трейдинге «Роснефть» и Saudi Aramco впервые обсудили в 2017 г. В прошлом году аль-Фалех говорил, что стороны договорятся об участии в конкретных проектах. Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявлял, что в начале декабря собирается обсудить с министром энергетики Саудовской Аравии возможность сотрудничества с Saudi Aramco. На данный момент «Лукойл» уже сотрудничает с Саудовской Аравией в области трейдинга нефти.

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