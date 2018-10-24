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Путин рассказал об идее создания российско-итальянской инвестплатформы

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих итальянских предприятий сообщил о проработке инициативы по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы.

«Большую работу по привлечению иностранных капиталов ведет Российский фонд прямых инвестиций. Сегодня РФПИ подпишет соглашения с несколькими итальянскими партнерами. Также прорабатывается крупная инициатива по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы», – сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, эта договоренность была достигнута еще несколько лет назад, но была приостановлена. «Мы сегодня говорили с господином премьер-министром [Италии]. Считаем необходимым восстановить эту работу, хотя и небольшими, скромными темпами. Главное – начать», – отметил Путин. «Убежден, что с появлением такой структуры итальянским компаниям станет гораздо проще осваиваться на российском рынке», – подчеркнул президент.

РФПИ и Итальянский стратегический фонд (Fondo Strategico Italiano) подписали меморандум о создании российско-итальянской инвестиционной платформы еще в 2013 г. в присутствии Путина и премьера Италии Энрико Летты. Планируемые инвестиции под управлением партнеров должны были составить 1 млрд евро.