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Зампред «Газпрома» назвал среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье

Средняя цена экспорта газа «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам года составит $248 за 1000 куб. м. Об этом в интервью журналу «Газпром» сказал заместитель председателя правления компании Александр Медведев. По его словам, за девять месяцев средняя цена экспорта газа – $235 за 1000 куб. м.

«Я всегда предпочитаю быть осторожным оптимистом, но даже с осторожным оптимизмом могу сказать, что в этом году будет поставлен очередной рекорд экспорта и символическая отметка в 200 млрд куб. м будет преодолена. Мы ожидаем, что средняя цена по итогам года будет около $248», – заявил Медведев.

Главным фактором, влияющим на потребление газа в краткосрочном периоде, является погода, отметил Медведев. Однако, по его словам, установились высокие уровни экспорта, когда поставки российского газа составляют 190-200 млрд куб. м в год. «Это можно назвать новой реальностью европейского газового рынка на несколько лет вперед», – заявил Медведев.

При этом Медведев отметил, что европейский рынок сокращается. Он уточнил, что в первом полугодии 2018 г. потребление газа в Европе сократилось на 2,6%, а поставки «Газпрома» выросли на 5,7%.

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