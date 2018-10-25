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Росавтодор назвал сроки восстановления автомобильного сообщения с Сочи

Дорожное сообщение с Сочи планируется полностью восстановить в воскресенье, сообщает Росавтодор. «При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд через мост в пос. Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, а открыть движение в полном объеме – в воскресенье, 28 октября», – говорится в сообщении.

В среду ливни в Краснодарском крае привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. Из-за наводнения было прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи. А из-за разрушения моста на участке федеральной трассы Джубга – Сочи было прекращено автомобильное сообщение.

Сейчас проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м км в районе пос. Магри и 98-м км в пос. Аше.

Ранее РЖД сообщала, что на восстановление железнодорожной инфраструктуры может потребоваться до трех суток. Компания предложила пассажирам задержанных поездов компенсации, в том числе возможность добраться до места назначения на самолете.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение. Администрация Краснодарского края распорядилась с 25 октября ввести режим чрезвычайной ситуации.