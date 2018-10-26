Новости
Бизнес
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ФАС сообщила о повышении шансов на одобрение сделки Schlumberger и EDC

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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в течение двух недель примет решение о сделке по покупке крупнейшей нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на антимонопольной конференции «Ведомостей».

«Правительственная комиссия должна будет принять окончательное решение уже скоро, я думаю, уже в течение пары недель», – сказал Артемьев (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, шансы на одобрение сделки повысились. «Я могу сказать о своем личном впечатлении: у меня получились большие надежды на положительный исход, но надежда пока только, то есть я не могу сказать, что это будет, так или иначе. Комиссия окончательно сформулирует свою позицию непосредственно перед заседанием и на заседании. И то, что вероятность повысилась одобрения этой сделки, это точно», – заключил Артемьев.

На рассмотрении ФАС сейчас находятся ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (до 49% акций) и от Российского фонда прямых инвестиций в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%).

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. В 2015 г. ФАС затянула согласование сделки, в итоге она сорвалась. Летом 2017 г. Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции в отношении российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании привнесенные технологии.

Ранее замруководителя ФАС Андрей Цыганов сообщал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям в начале октября изучила вариант покупки Schlumberger до 49% EDC, и решение пока не принято.

EDC является крупнейшей буровой компанией России, она предоставляет комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.

Политика
Новости

Топилин объяснил свое заявление о «беспрецедентном росте зарплат»

Ведомости
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сегодня объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. По его мнению, приведенная им информация корректна, а хорошие новости надо оценивать позитивно.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — цитирует РИА «Новости» заявление Топилина в пятницу на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше», — сказал он.

В среду Топилин на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что зарплаты за январь-август 2018 года выросли беспрецедентными темпами в годовом выражении — на 11%. «Я думаю, здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», — заметил при этом министр.

Заявление Топилина вызвало резкую реакцию россиян в соцсетях: граждане задались вопросом, чьи именно зарплаты имел в виду министр.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь-август 2018 года к январю-августу 2017 года действительно составил 11%. Однако реальные же зарплаты – за вычетом инфляции – за этот период увеличились на 8,4%. Беспрецедентным этот рост также назвать нельзя: до 2014 г. номинальные зарплаты росли двузначными темпами, а в 2008 г. выросли на 28,7% в годовом выражении.

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Бизнес
Новости

ФАС пообещала за 10 дней выяснить причины роста цен на сахар‍

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. Его слова приводит ТАСС.

Артемьев напомнил, что сахар является биржевым товаром, и при дефиците продукта цены на него могут расти на бирже. «Когда они (цены) падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — отметил руководитель ФАС. Он добавил, что вопрос серьезный, и ведомство относится к нему «очень серьезно».

Ранее Минсельхоз заметил в России рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 25 сентября оптовая цена на него в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 руб. за килограмм (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 г.), то по состоянию на 18 октября — уже 35,97 руб. за килограмм (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены менялись не так сильно: на 24 сентября цена составляла 41,13 руб. за килограмм (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 руб. (плюс 5,4%), констатировало ведомство.

При этом с конца сентября наблюдается рост биржевых котировок сахара-сырца: котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 26 сентября составляли $218 за тонну, а на 17 октября — уже $303.

Политика
Новости

Болтон рассказал о приглашении Путина в Вашингтон

Ведомости
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Белый дом пригласил российского президента Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сегодня заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передало агентство Reuters.

«Мы пригласили Путина в Вашингтон», — сказал Болтон, не уточнив, принял ли Путин это приглашение.

Последняя личная встреча Путина и Трампа прошла на саммите в Хельсинки 16 июля. После этой встречи Трампа критиковали за недостаточно жесткую политику в отношении России.

Болтон побывал с визитом в России 22-23 октября. Он провел переговоры с президентом Путиным, в том числе о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В ходе визита стороны подтвердили, что Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября на празднованиях по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Политика
Новости

Кремль поддержал позицию саудовских властей по делу об убийстве журналиста

Ведомости
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Кремль приветствует позицию королевской семьи Саудовской Аравии, заявившей о своей заинтересованности в тщательном расследовании «дела Хашкоджи (Хашогги)». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное — это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — уточнил он. При этом Песков назвал неуместным вопрос, верят ли в Кремле заявлениям саудовских монархов о непричастности к «делу Хашкоджи».

Обозреватель The Washington Post Джемаль Хашкоджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он планировал получить документы, необходимые для заключения брака с гражданкой Турции. Невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения. Позже ей сообщили, что Хашкоджи ушел. Власти Саудовской Аравии настаивали, что Хашкоджи пропал уже после того, как покинул здание. В здании прошли обыски. Associated Press указывало, что полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Позже наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти королевства активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве Хашкоджи. 25 октября по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны затронули в том числе и эту тему.

Технологии
Новости

Артемьев: ФАС одобрила бы покупку Сбербанком доли в «Яндексе»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков для «Яндекса» в случае покупки доли в нем Сбербанком и одобрила бы эту сделку. Об этом сегодня заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Я как госкомпаний банков не боюсь. Просто мне кажется, что когда высокотехнологичная компания получает партнера с деньгами, она просто будет быстрее развиваться. И вот эту реакцию рынка с падением акций ("Яндекса") я не понял вообще», — сказал Артемьев в кулуарах ежегодной антимонопольной конференции «Ведомостей».

«И причем это разные рынки совершенно, они никак не приводят к повышению экономконцентрации. Мы бы ее одобрили, если бы надо будет одобрять, это сто процентов», — сказал Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», «Ведомости» написали 18 октября. Как рассказывали источники «Ведомостей», госбанк добивается значительного влияния на компанию, один из вариантов – покупка не менее 30% акций. Сейчас Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», позволяющей ему блокировать продажу 25% акций компании. Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис опровергали информацию о том, что банк ведет переговоры о получении банком пакета, дающего значительное влияние на поисковик. В понедельник 22 октября сооснователь и основной владелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не намерен продавать свою долю в «Яндексе».

За два дня после выхода новости котировки головной компании поисковика – голландской Yandex NV – потеряли 24% на NASDAQ и на Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд. После заявления Воложа котировки Yandex NV выросли.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Спецпредставитель президента анонсировал масштабную роботизацию после 2022 года

Ведомости
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Широкомасштабная роботизация начнется в России после 2022 г., заявил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Волна настоящей роботизации у нас начнется после 2022 г., потому что до сих пор существует целый ряд технологических проблем для того, чтобы делать настоящих роботов на конвейере, которые замещают человека», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу») в ходе национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Песков отметил, что в мире широкомасштабная роботизация также пока не началась, за исключением отдельных узких сегментов, таких как промышленная сборочная сервисная робототехника. «Сегодня больше всего влияет на рынок труда в мировом и уже российском масштабе это алгоритмизация. То есть это боты, но не роботы», – указал Песков.

По его словам, в первую очередь люди в возрасте старше 50 лет теряют работу в банковской и телеком-сфере, сервисном обслуживании и госуслугах. Это те сектора, в которых можно добиться роста производительности труда за счет смены алгоритма работы, объяснил Песков. «В части этих отраслей эта смена носит катастрофический характер для персонала, ее невозможно решить, переобучив сотрудников компании», – отметил он.

Профессии, которые уничтожит автоматизация

Политика
Новости

Зампрокурора Башкирии задержали в «Шереметьево» по делу о взятке

Ведомости
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В московском аэропорту «Шереметьево» задержали первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, сообщает Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Горбунов пытался покинуть Россию.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, в прошлом году Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб. После получения взятки Горбунов отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении уфимских чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья. Незаконное постановление Горбунова позже было отменено заместителем генпрокурора России, отметил СКР.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов, сообщает агентство «Башинформ». В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте Горбунова. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК, — шесть лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Бизнес
Новости

Richemont и Alibaba создадут совместное предприятие в Китае

Ведомости
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Компания Richemont, один из крупнейших производителей часов, ювелирных украшений и предметов роскоши, подписала с интернет-гигантом Alibaba Group соглашение о создании совместного предприятия. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Совместное предприятие разместит на принадлежащей Alibaba площадке Tmall онлайн-магазины люксовых товаров Net-a-Porter и Mr. Porter, принадлежащих Richemont. По оценкам Alibaba, к 2025 г. китайские потребители составят почти половину покупателей на мировом рынке товаров класса «люкс», отметил гендиректор компании Дэниэл Чжан.

Richemont владеет около 20 известных брендов. Компании, входящие в Richemont, управляются отдельно и относительно независимы. Корпорация объединяет бренды Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC, Baume Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Lancel и другие.

Контрольный пакет акций Richemont принадлежит 64-летнему бизнесмену из ЮАР Йохану Руперту. Компания имеет первичный листинг на Швейцарской фондовой бирже и вторичный — на бирже Йоханнесбурга (ЮАР).

Новые коллекции ювелирных украшений

Бизнес
Новости

Евгений Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

Ведомости
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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем одного из крупнейших в России заводов по переработке резиновых покрышек и шин и производству резиновой крошки, сообщил «Интерфакс».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», с 24 октября Гинер владеет 25%-ной долей ООО «Дмитровский завод РТИ». Совладельцами компании помимо Гинера указаны Зинаида Бежанова (32,5%), Тамара Урумова (32,5%) и Михаил Платков (10%).

«Дмитровский завод РТИ», расположенный в Московской области, был основан в 2012 г., говорится на сайте предприятия. Мощность завода позволяет одновременно хранить около 40 000 т шин и перерабатывать до 20 т шин в час. Резиновая крошка, которую производит завод, используется при покрытии спортивных и детских площадок, стадионов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в прошлом году «Дмитровский завод РТИ» резко увеличил выручку — с 93 млн руб. в 2016 г. она подскочила до почти 300 млн руб.

Среди активов Гинера — 65% ИК «Технопромэкспорт», 37,5% в компании «РТ-геотех». Кроме того, в конце апреля Гинер назвал себя президентом и собственником «Росгосстрах жизни». Он рассказал, что права собственности на «РГС жизнь» он получил еще в конце 2015 г. по английскому праву.

Политика
Новости

Пентагон приостановил полеты ряда F-35 из-за проблем с топливной системой

Ведомости
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Министерство обороны США приостановило полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива, сообщает газета Marine Times со ссылкой на Пентагон. «В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил две трубы подачи топлива, которые требуют проверки», — сообщило ведомство.

Пентагон не уточнил количество самолетов, которые прекратят полеты на время проверки. Журнал The Washington Examiner со ссылкой на источник сообщает, что речь идет примерно о двух десятках самолетов.

В конце сентября новейший истребитель F-35B впервые потерпел крушение. Инцидент произошел в штате Южная Каролина на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот успел катапультироваться.

После крушения F-35B Пентагон на несколько дней приостановил полеты всех истребителей этого типа на время проведения проверки. Сообщалось, что эксперты проверят топливные трубы самолетов из-за риска поломок.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты США и ВМС Великобритании (F-35B) и палубный истребитель для нужд ВМС США.

Полеты F-35 и других самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже-2017

Бизнес
Новости

Компания Усманова доплатит московскому метро за право обработки данных с касс

Ведомости
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Оператор фискальных данных «Петер-сервис спецтехнологии» (OFD.ru), входящий в USM Holdings Алишера Усманова, получил контракт ГУП «Московский метрополитен» на обработку данных с касс метро. При этом компания сама заплатит заказчику 1,12 млн руб. (с НДС) за возможность выполнить контракт, свидетельствуют материалы электронного аукциона.

Начальная сумма контракта, которую предлагало предприятие, составляла 12 млн руб. В торгах участвовали девять компаний. Готовность заплатить за контракт представитель «Петер-сервис спецтехнологии» объяснил РБК тем, что сотрудничество с московским метро заинтересовало компанию «прежде всего с имиджевой точки зрения». Кроме того, компания рассчитывает на возможность в будущем «предложить клиенту дополнительные услуги и сервисы, в том числе основанные на анализе фискальных данных».

«Вероятный мотив победителей тендера — расширение объема данных. На их основе операторы фискальных данных (ОФД) могут делать аналитику и продавать ее заинтересованным лицам. Чем больше доля рынка, тем выше ценность такой аналитики», — подтвердил источник издания из другой компании, занимающейся оказанием ОФД-услуг.

Компания «Петер-сервис спецтехнологии» принадлежит топ-менеджерам и структурам USM Holdings и работает под брендом OFD.ru.

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