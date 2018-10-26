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ФАС сообщила о повышении шансов на одобрение сделки Schlumberger и EDC

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в течение двух недель примет решение о сделке по покупке крупнейшей нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на антимонопольной конференции «Ведомостей».

«Правительственная комиссия должна будет принять окончательное решение уже скоро, я думаю, уже в течение пары недель», – сказал Артемьев (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, шансы на одобрение сделки повысились. «Я могу сказать о своем личном впечатлении: у меня получились большие надежды на положительный исход, но надежда пока только, то есть я не могу сказать, что это будет, так или иначе. Комиссия окончательно сформулирует свою позицию непосредственно перед заседанием и на заседании. И то, что вероятность повысилась одобрения этой сделки, это точно», – заключил Артемьев.

На рассмотрении ФАС сейчас находятся ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (до 49% акций) и от Российского фонда прямых инвестиций в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%).

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. В 2015 г. ФАС затянула согласование сделки, в итоге она сорвалась. Летом 2017 г. Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции в отношении российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании привнесенные технологии.

Ранее замруководителя ФАС Андрей Цыганов сообщал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям в начале октября изучила вариант покупки Schlumberger до 49% EDC, и решение пока не принято.

EDC является крупнейшей буровой компанией России, она предоставляет комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.