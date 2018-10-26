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Производители подняли цены на бензин в сентябре на 10%

В сентябре производители бензина подняли цены на 10%, свидетельствуют данные Росстата. В рознице автомобильный бензин подорожал на 0,1%. С начала года производители увеличили цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%.

Удорожание цен от производителей отмечено в 18 регионах – от 0,7% в Якутии до 13,9% в Нижегородской области. Потребительские цены на бензин в сентябре 2018 г. в среднем превышали цены производителей в 1,7 раза, год назад – в два раза.

В рознице бензин подорожал в 36 регионах, сильнее всего в Крыму – на 1,4%, в Севастополе и Забайкальском крае – на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в 13 регионах, наиболее существенное – в Хабаровском крае и Белгородской области (на 0,8%). В Москве в сентябре бензин на автозаправках подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.

Как ранее сообщал Росстат, к 22 октября автомобильный бензин на АЗС в среднем стоил 43,39 руб. за литр, дизельное топливо – 44,95 руб.

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