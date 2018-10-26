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Минсельхоз исключил значительный рост розничной цены на сахар вслед за оптовой

Рост оптовой цены на сахар в России – почти на 44% с начала года – не повлечет за собой изменение стоимости продукции в магазинах, заявил ТАСС официальный представитель Минсельхоза.

«Изменение оптовой цены на сахар не влияет на его стоимость для конечного потребителя. Динамика розничной цены гораздо менее выражена, чем оптовой, которая в большей степени подвержена волатильности», – сказал собеседник агентства. По его словам, розничная цена на сахар-песок за год поднялась на уровне инфляции. «Это обусловлено маркетинговой политикой сетей, для которых сахар – это якорный товар», – объясняет представитель Минсельхоза.

По данным Минсельхоза, оптовая цена на сахар-песок на 19 октября выросла на 50% в годовом выражении и достигла 35,97 руб. за 1 кг в Южном федеральном округе. С декабря 2017 г. сахар подорожал на 43,9%. Розничная цена на сахар по состоянию на 19 октября увеличилась на 5,2% в годовом выражении до 42,7 руб. за кг. По сравнению с декабрем 2017 г. сахар в рознице подорожал на 17,6%.

Производители сахара могут стабильно работать и наращивать экспортный потенциал при действующих ценах на сахар, дефицита продукции на внутреннем рынке также не ожидается, считают в Минсельхозе.

Федеральная антимонопольная служба пообещала в течение 10 дней изучить ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.