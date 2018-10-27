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Власти Грузии объяснили ограничение полетов «Победы»

Агентство гражданской авиации Грузии объяснило, почему не выдало российской авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Казани.

Из заявления агентства следует, что протокол, подписанный Россией и Грузией в 2016 г., допускает полеты по так называемой «треугольной схеме» только в том случае, если в ней не фигурируют Тбилиси и Москва (текст заявления приводит «Интерфакс»). «Треугольная схема» полета предполагает, что рейс связывает между собой три разных города.

В представленном «Победой» расписании полетов фигурировал Тбилиси, отметило агентство, поэтому власти Грузии не выдали разрешения на осуществление регулярных перелетов по этим направлениям.

«Победа» выразила недоумение по поводу заявления авиационных властей Грузии». «Победа» не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое «треугольник», — заявил «РИА Новости» представитель авиакомпании.

В пятницу представитель «Победы» сообщил журналистам, что авиакомпания получила от грузинских властей «внезапный отказ» в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 г. Полеты были возобновлены в 2010 г., однако до сентября 2014 г. между странами летали только чартерные рейсы.

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