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Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Биатлонист Антон Шипулин завершает карьеру. Об этом он объявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, он поучаствует в «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене 29 декабря и это будет его последнее выступление. «Хочу объявить главное – эта гонка будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял решение, что моя спортивная карьеры заканчивается», – подчеркнул он.

31-летний Шипулин – олимпийский чемпион 2014 г. и бронзовый призер Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г.

В Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмен не участвовал, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допингового скандала. Также он не вошел в состав сборной России на первые три этапа Кубка мира по биатлону. В прошлом сезоне Шипулин четыре раза переболел мононуклеозом. Ему рекомендовали взять полугодичную паузу.