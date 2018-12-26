Бизнес

Новости

Shell удвоит инвестиции в зеленую энергетику

Британско-голландская Shell объявила, что готова удвоить инвестиции в зеленую энергетику, доведя их до $4 млрд в год. Об этом сообщил руководитель подразделения газа и новых видов энергии концерна Маартен Ветселаар, пишет The Guardian. Вся инвестпрограмма компании составляет $25 млрд, напоминает издание.

«Я хочу, чтобы мой участок показал такие финансовые результаты, чтобы не только компания, но и акционеры захотели удвоить его и даже больше», — сказал Ветселаар в интервью газете.

Shell считается лидером в нефтегазовой отрасли по вложениям в возобновляемую энергетику: у нее значительные инвестиции в солнечные электростанции и в сетевую инфраструктуру для электромобилей. В минувшем году она купила одну из ведущих электросетевых компаний Великобритании First Utility.

Еще в 2016 г. Shell потратила не более $400 млн на возобновляемую энергетику. На 2019 и 2020 гг. запланирован рост затрат до $1–$2 млрд в год. Компания считает, что лишь 75% энергопотребления к 2050 г. будет удовлетворяться за счет традиционных источников энергии (нефть, газ) и атомной энергии.