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Bloomberg сообщил о планах Nestle расширить веганскую линейку продуктов

Швейцарская корпорация Nestle планирует в ближайшие годы расширить линейку продуктов для веганов и вегетарианцев, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в научно-исследовательском центре компании экспериментируют с молоком на основе грецких орехов и черники, а также с латте с добавлением спирулины. Кроме того, Nestle весной выпустит бургер без мяса, отмечает Bloomberg.

«Вегетарианство еще никогда не было таким популярным, и эта тенденция сохранится, я в этом убежден», – говорит главный технолог Nestle Стефан Палцер. Он также называет потребителей, которые употребляют только растительную пищу, одним из нескольких быстро растущих «пищевых племен». Изучив потребительские предпочтения, эксперты компании обнаружили, что за последние несколько лет изменилось понимание здорового питания, отмечает Палцер.

Конкуренты Nestle годами работают в этом сегменте, отмечает Bloomberg. Это большой сдвиг для крупнейшей в мире пищевой компании и важный рост на фоне стагнации продаж основных брендов, продолжает агентство. По его данным, в течение следующих десяти лет веганский и вегетарианский бизнес Nestle может достичь $1 млрд.

Ранее крупнейший производитель йогурта в мире Danone объявил о планах выпустить свой основной продукт без молока. Если потребитель хотел бы иметь выбор между молочными и альтернативными видами продуктов, то компания должна это предоставить, говорил представитель компании. Он также отмечал, что все больше брендов выпускают безмолочные продукты.