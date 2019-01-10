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Производитель МС-21 прокомментировал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) признает проблемы с поставкой композитных материалов для производства МС-21 ее дочернего предприятия «Аэрокомпозит», однако не планирует отказываться от их использования. Об этом говорится в сообщении компании.

После включения «Аэрокомпозита» в санкционный список ОАК начала принимать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного создания композитного крыла для серийного производства МС-21, отмечает авиастроительная корпорация. Сейчас компания производит пошаговую замену необходимых компонентов на отечественные аналоги. В России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков, утверждает ОАК: «Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена, как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации».

ОАК также отмечает, что первые поставки самолетов МС-21 должны начаться в следующем году: «Согласно контракту, первые поставки самолетов авиакомпании «Аэрофлот» должны начаться в 2020 г.»

Антироссийские санкции вызвали проблемы с поставками композитных материалов из США и Японии для создания самолета МС-21, из-за этого его выпуск самолета на несколько лет, сообщил ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Удлиненное композитное крыло должно стать одним из конкурентных преимуществ первого среднемагистрального самолета, напоминает газета. По информации издания, проблему уже обсуждали на совещании с участием чиновников, а также структур ОАК, «Ростеха» и «Росатома».

МС-21 – российский среднемагистральный самолет производства корпорации «Иркут» (подконтрольная ОАК). Первые самолеты производитель обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров, крупнейший заказчик – «Аэрофлот».

Как выглядит самолет МС-21