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Перевозчики сельхозпродукции пожаловались Путину на перегруз автотранспорта

Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» призывает высшее руководство страны разобраться в «критической ситуации» в сфере перевозок сельхозпродукции, пишет «Коммерсантъ». Проблема изложена в письмах от 16 января на имя президента страны Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, руководителей Минсельхоза и Минтранса Дмитрия Патрушева и Евгения Дитриха, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

Перевозчики жалуются, что грузоотправители, для минимизации собственных расходов на логистику, вынуждают перевозчиков транспортировать грузы, масса которых в 2-3 раза превышает допустимые нормы, а также подписывать добровольные согласия на перегруз. Документы на такие перевозки часто не оформляются, а пункты весового контроля не реагируют на нарушения, что говорит о коррупционной составляющей. Под угрозой потери контрактов перевозчики вынуждены рисковать своим автопарком, поддерживая таким образом недобросовестную конкуренцию.

Особенно остро проблема стоит в сфере перевозки зерна, где работают небольшие перевозчики с автопарком до 10 машин. Средние тарифы на юге не превышают 1,35 руб. за тонну на 1 км, и владельцы вынуждены работать с перегрузом, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт, рассказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Так, перевозка разрешенных по закону 20 тонн зерна на 100 км приносит автовладельцу 2700 руб., а нелегальных 60 тонн — 7800 руб. При этом владелец груза отправляет три партии по цене одной. В этой ситуации ряд перевозчиков из южных регионов намерен приостановить работу, говорит Матягин.

На автотранспорт приходится не менее 50% всех российских перевозок зерна, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он подтверждает проблему перевеса. Кирилл Подольский из СЕО Smartseeds рассказывает об огромном сером рынке с компаниями-однодневками и фиктивными экспедиторами. «Сегодня можно точно подсчитать размер взяток за перегруз на любом маршруте, к примеру от Оренбурга до Новороссийска, и бенефициарами схем выступают все участники, привлечь которых к ответственности зачастую невозможно», - отмечает он.