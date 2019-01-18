ФАС заподозрила «Аэрофлот» в завышении цен на перевозку грузов в Магадан
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Магаданской области возбудило дело о нарушении сотрудниками «Аэрофлота» антимонопольного законодательства, сообщает «Интерфакс».
Как следует из сообщения УФАС, дело было возбуждено по заявлению губернатора Магаданской области Сергея Носова, в котором он пожаловался на увеличение «Аэрофлотом» тарифа на перевозку грузов до 345 руб. за кг в апреле 2018 г.
«В действиях группы лиц "Аэрофлот" магаданским УФАС России выявлены признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва — Магадан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос цен на воздушные перевозки пассажиров, грузов и почты является социально значимым. Кроме того, самолет является единственно возможным способом доставки срочных, скоропортящихся и особо ценных грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область.
Первое заседание по делу состоялось 17 января, следующее запланировано на 7 февраля.
«Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа в России, объединяющая компании «Аэрофлот — российские авиалинии», «Россия», «Победа» и «Аврора». Основной акционер «Аэрофлота» — Росимущество (51,2%), 3,5% принадлежат госкорпорации «Ростех», 5,2% — физическим лицам, 0,1% — менеджменту компании, 40% — у институциональных инвесторов.