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ФАС заподозрила «Аэрофлот» в завышении цен на перевозку грузов в Магадан

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Магаданской области возбудило дело о нарушении сотрудниками «Аэрофлота» антимонопольного законодательства, сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения УФАС, дело было возбуждено по заявлению губернатора Магаданской области Сергея Носова, в котором он пожаловался на увеличение «Аэрофлотом» тарифа на перевозку грузов до 345 руб. за кг в апреле 2018 г.

«В действиях группы лиц "Аэрофлот" магаданским УФАС России выявлены признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва — Магадан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос цен на воздушные перевозки пассажиров, грузов и почты является социально значимым. Кроме того, самолет является единственно возможным способом доставки срочных, скоропортящихся и особо ценных грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область. 

Первое заседание по делу состоялось 17 января, следующее запланировано на 7 февраля. 

«Аэрофлот» — крупнейшая авиационная группа в России, объединяющая компании «Аэрофлот — российские авиалинии», «Россия», «Победа» и «Аврора». Основной акционер «Аэрофлота» — Росимущество (51,2%), 3,5% принадлежат госкорпорации «Ростех», 5,2% — физическим лицам, 0,1% — менеджменту компании, 40% — у институциональных инвесторов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Бывший адвокат Трампа сознался в фальсификации опроса в его интересах

Ведомости
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Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн публично признал, что в 2015 г. действительно заплатил за накрутку онлайн-опроса на сайте The Wall Street Journal в интересах нынешнего президента США. «Относительно статьи WSJ о фальсификации опросов: то, что я сделал, я сделал по указанию и в исключительных интересах Дональда Трампа. Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который ее не заслуживает», – написал Коэн в своем Twitter.

Этот пост стал ответом на статью в WSJ, в которой говорилось, что Коэн недоплатил за накрутки владельцу мелкой технологической компании RedFinch Solutions Джону Гогеру.

Сам Гогер сообщил газете, что Коэн обещал ему $50 000 за два опроса (один из них – о возможных кандидатах от республиканской партии), но в итоге заплатил лишь порядка $13 000 наличными с приложением боксерской перчатки, принадлежавшей «бразильскому бойцу смешанных боевых искусств». Накрутка не удалась, отмечает WSJ: Трамп занял в опросе одно из последних мест.

7 февраля Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей конгресса США. Экс-адвокат ретвитил пост одного из вашингтонских политологов, предполагающего, что Коэн расскажет об отношениях Трампа и штаба его кампании с Россией.

Коэн – один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы в США. В декабре Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн. Отбывать наказание Коэн начнет с 6 марта в одной из тюрем штата Нью-Йорк.

Летом 2018 г. Коэн пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, даче ложных показаний конгрессу США о строительстве небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом. Экс-адвокат президента США говорил, что организовал эти выплаты по указанию «кандидата (в президенты США)».

Трамп неоднократно заявлял, что Коэн «слабый человек», который солгал, чтобы снизить себе срок заключения.

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Технологии
Новости

Центр Хруничева сообщил о выработанном ресурсе оборудования на МКС

Ведомости
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Функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря», установленный на первом модуле Международной космической станции (МКС), работает за пределами гарантийных сроков. Об этом говорится в материалах Центра Хруничева.

Блок был запущен в 1998 г., а его сертифицированный срок работы истек в 2013 г. «Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», – отмечается в материалах, подготовленных к Королёвским чтениям, которые пройдут с 29 января по 1 февраля.

Специалисты центра указывают, что «наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз». Для формирования плана замены оборудования эксперты ранжировали оборудование по степени критичности по четырем категориям: «катастрофическая», «критическая», «влияет на полет», «не влияет на полет». Отмечается, что было «выделено оборудование, отказ которого может вызвать катастрофические последствия». Также было разработано программное обеспечение, которое позволяет определить приоритеты в замене оборудования.

Страны – партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 г. Ранее также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 г.

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Финансы
Новости

В Госдуме планируют запретить изъятие средств с неактивных электронных кошельков

Ведомости
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Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков намерен инициировать поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие изъятие средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов. Об этом он рассказал «Коммерсанту». В пресс-службе ЦБ заявили, что в случае появления соответствующей законодательной инициативы регулятор «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».

Обеспокоенность депутатов и ЦБ вызвали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств. Так, анализ жалоб на сайте Banki.ru показал, что потребители теряли от 100 до 15 000 руб., максимально возможную сумму для неперсонифицированного электронного кошелька. Жалобы звучали в адрес кошельков «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Денег». Во всех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, условие которой было «спрятано» между других пунктов оферты.

Операторы сервисов не считают, что нарушают права клиентов. В пресс-службе Qiwi-банка заявили, что «расходуют свои процессинговые мощности и несут издержки на учет и обслуживание учетных записей, которые не используются». В пресс-службе «Яндекс.Денег» уверены, что списание средств не является для клиента неожиданностью: за месяц пользователя информируют о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата. Этого можно избежать, подтвердив активность статуса – провести операцию. Не все операторы разделяют эту точку зрения. «Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент», – отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

Аксаков заявил о необходимости законодательного ограничения размера комиссий, чтобы избежать полной потери средств владельцев электронных кошельков.

Политика
Новости

SITE Intelligence Group сообщил об ответственности ИГ за взрывы в Магнитогорске

Ведомости
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Ответственность за взрывы жилого дома и микроавтобуса в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России организация ИГ, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в интернете. Авторы сообщения ссылаются на 165-й номер еженедельной газеты террористов al-Naba. Подробности не приводятся.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. В результате обрушились конструкции целого подъезда, 39 человек погибли. На следующий день в городе взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на свои источники сообщили о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии случившегося, но, по предварительной информации, следов взрывчатых веществ на обломках рухнувшего дома не обнаружено. Эту же информацию следователи повторили 4 января после завершения осмотра частей строительных конструкций, изъятых с места обрушения подъезда.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 3 января заявлял об отсутствии связи между взрывами в жилом доме и «Газели». «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов. – Ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.

По факту трагедии с обрушением подъезда в многоэтажке Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Основной версией остается взрыв бытового газа.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Ракетостроители сообщили о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

Ведомости
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Конструктивный дефект в двигателях ракеты «Ангара» РД-191 может разрушить ее при старте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы производителя ракеты – НПО «Энергомаш». Доклад о проблеме был подготовлен специалистами НПО к Королёвским чтениям по космонавтике в Москве, которые пройдут в конце января.

Беспокойство ракетостроителей связано с пакетным расположением первой и второй ступеней двигателя, при котором четыре блока первой ступени окружают блок второй. Как следствие, двигатель центрального блока должен продолжительно работать при пониженном давлении (дросселировании) и на режиме в 30% от номинального значения тяги. Из документа следует, что при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

Для устранения этой особенности ракетостроители внедрили в конструкцию двигателя специальный клапан, но и это решение срабатывает не всегда. «Установлено, что данный способ позволяет существенно уменьшить амплитуду колебаний», но «на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах, из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», отмечается в докладе. Таким образом, задача устранения низкочастотных колебаний сохраняется.

«Ангара» – семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов: от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» – в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Перевозчики сельхозпродукции пожаловались Путину на перегруз автотранспорта

Ведомости
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Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» призывает высшее руководство страны разобраться в «критической ситуации» в сфере перевозок сельхозпродукции, пишет «Коммерсантъ». Проблема изложена в письмах от 16 января на имя президента страны Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, руководителей Минсельхоза и Минтранса Дмитрия Патрушева и Евгения Дитриха, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

Перевозчики жалуются, что грузоотправители, для минимизации собственных расходов на логистику, вынуждают перевозчиков транспортировать грузы, масса которых в 2-3 раза превышает допустимые нормы, а также подписывать добровольные согласия на перегруз. Документы на такие перевозки часто не оформляются, а пункты весового контроля не реагируют на нарушения, что говорит о коррупционной составляющей. Под угрозой потери контрактов перевозчики вынуждены рисковать своим автопарком, поддерживая таким образом недобросовестную конкуренцию.

Особенно остро проблема стоит в сфере перевозки зерна, где работают небольшие перевозчики с автопарком до 10 машин. Средние тарифы на юге не превышают 1,35 руб. за тонну на 1 км и владельцы вынуждены работать с перегрузом, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт, рассказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Так, перевозка разрешенных по закону 20 т зерна на 100 км приносит автовладельцу 2700 руб., а нелегальных 60 т – 7800 руб. При этом владелец груза отправляет три партии по цене одной. В этой ситуации ряд перевозчиков из южных регионов намерены приостановить работу, говорит Матягин.

На автотранспорт приходится не менее 50% всех российских перевозок зерна, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он подтверждает проблему перевеса. Кирилл Подольский из СЕО Smartseeds рассказывает об огромном сером рынке с компаниями-однодневками и фиктивными экспедиторами. «Сегодня можно точно подсчитать размер взяток за перегруз на любом маршруте, к примеру от Оренбурга до Новороссийска, и бенефициарами схем выступают все участники, привлечь которых к ответственности зачастую невозможно», – отмечает он.

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Политика
Новости

Суд постановил списать с жителей Чечни долги за газ на 9 млрд рублей

Ведомости
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Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» (местное отделение «Газпрома») списать с жителей города задолженность за природный газ, которая превышает 9 млрд руб. Об этом сообщает местная прокуратура, выступавшая по делу в качестве истца. На момент написания материала в картотеке суда не было информации об этом решении.

Прокуратура отмечает, что задолженность населения за газ была «нереальной к взысканию». Она не была списана в результате незаконного бездействия компании, отмечает надзорное ведомство. Действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, говорится в сообщении прокуратуры. Как уточняет ведомство, именно это и послужило основанием для иска в суд.

Осенью мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил префектов всех районов Грозного (Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского) – Шамиля Очарова, Зелимхана Истамулова, Русланбека Исмаилова и Хасана Камаева. Причиной увольнения стал формальный подход к решению проблемы погашения задолженности за газ и электричество, объяснял глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «В Грозном достаточно остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество отдельной категорией граждан», – отмечал Кадыров. По его словам, самый простой путь – отключить таких потребителей от сетей, но это не даст эффекта, если у них нет средств для оплаты за энергоносители. В таком случае в бюджете предусмотрены субсидии, добавлял он.

«Газпром межрегионгаз Грозный» ежемесячно направляет в суд иски о взыскании задолженности с жителей города, а также напоминает жителям о необходимости погашения задолженности, свидетельствует информация на сайте компании. Последний раз она отчитывалась в мае 2018 г. Только в этом месяце «Газпром межрегионгаз Грозный» направила 2528 уведомлений о необходимости погашения задолженности за газ на общую сумму 195 млн руб.

10 цитат Рамзана Кадырова

Политика
Новости

WSJ: США обсуждают отмену пошлин на китайские товары

Ведомости
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Американские власти обсуждают вопрос о возможной отмене импортных пошлин на китайские товары. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары как способ успокоить рынки, а также как средство Пекину для стимула пойти на более глубокие уступки в торговой войне. Идею предложил министр финансов США Стивен Мнучин на нескольких совещаниях, рассказали WSJ несколько источников, близких к обсуждениям. По их словам, целью является продвижение торговых переговоров и попытка заручиться поддержкой Китая при проведении более долгосрочных реформ.

В сентябре 2018 г. Вашингтон ввел пошлины в размере 10% на китайские товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. В ответ Пекин установил пошлины в размере от 5 до 10% на ввозимые американские товары на сумму $60 млрд.

В декабре президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Буэнос-Айресе, их переговоры продолжались два с половиной часа. В итоге американский президент согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

Ведомости
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«Лукойл», «Газпромнефть», «Сибур», «Татнефть» написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву с жалобой на Росгвардию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет газета, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались на рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Нефтяники указывают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, отмечает издание. Официально компании не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию.

Росгвардия с момента создания в 2016 г. получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», которое само предоставляет услуги по охране. В 2018 г. Росгвардия планировала проверить 2800 объектов ТЭКа против 2500 в 2017 г., отмечает «Коммерсантъ». Ведомство хочет расширить влияние в сфере охраны объектов ТЭКа, рассказали газете источники среди нефтяников и в силовых структурах. «Риски достаточно очевидные – монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен», – говорит один из собеседников издания.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с «Коммерсантом» назвал проблему надуманной. По его словам, у ведомства был «конструктивный диалог» со всеми участниками рынка: «Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете».

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Трамп отменил поездку американской делегации в Давос из-за шатдауна

Ведомости
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Американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Такое решение принял президент США Дональд Трамп из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает AFP.

Трамп объявил о том, что сам не поедет в Давос из-за шатдауна больше недели назад. Он объяснил это «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности», но при этом отметил, что поездка важная.

Как писало издание The Hill, американская делегация все равно собиралась в Давос, но в сокращенном составе. Например, США на форуме должны были представлять министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также торговый представитель Роберто Лайтхайзер. Изначально общая численность американской делегации в Давос была 800 человек, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.

Текущий шатдаун стал самым длительным в истории США. Он продолжается более 25 дней, начавшись из-за того, что представители демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Предыдущий рекорд по длительности шатдауна был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 г. – начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

В этом году ВЭФ пройдет с 22 по 25 января. Его главной темой станет «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». В российскую делегацию входит около 50 человек, среди них – министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, совладелец USM Holdings Алишер Усманов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент Сбербанка Герман Греф, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и другие.

Трамп – похититель Рождества. Как власти США подпортили американцам праздник

Бизнес
Новости

В московских аэропортах более 35 рейсов задержано или отменено

Ведомости
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Более 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 2.00 мск во «Внуково» задержаны семь рейсов, «Домодедово» – два рейса, а в «Шереметьево» – тринадцать. Отмененные рейсы есть только в двух аэропортах – «Внуково» (7) и «Домодедово» (11). В «Жуковском» нет задержанных или отмененных рейсов. «Яндекс.Расписание» уточняет, что данные о рейсах предоставлены аэропортами.

Несмотря на непогоду, московские аэропорты работают штатно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны: «Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом. Это создает предпосылки для задержек рейсов на вылет и прилет, однако задержки кратковременные».

10 самых загруженных аэропортов Европы

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