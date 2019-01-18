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Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией

Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие требования были внесены в свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа должны быть установлены в помещениях общественного назначения, в теплогенераторных, пристроенных помещениях или в квартирах при размещении в них газоиспользующего оборудования. «Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции», – уточнили в пресс-службе Минстроя. Новый свод правил вступает в силу 6 июня 2019 г.

В Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме. В результате взрыва обрушился подъезд здания, соседний с ним был признан не подлежащим восстановлению. Из под завалов были извлечены тела 39 человек. Следственный комитет России назвал приоритетной версией обрушения взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения следователи не обнаружили. По факту трагедии расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц).

В середине января произошел взрыв в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. В результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек. Причиной трагедии следствие считает взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки