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«Газпром» обжаловал решение суда о списании 9 млрд рублей долга жителям Чечни

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал судебное решение о списании 9 млрд руб. долга за поставки газа жителям Чечни. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, выступившей истцом.

В пятницу в правительстве республики прошло оперативное совещание по вопросу списания признанной безнадежной к взысканию задолженности населения за газ за период до 2015 г. В совещании принимали участие премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, руководитель предприятия «Газпром межрегионгаз Грозный» Ломали Баймурадов и прокурор региона Шарпудди Абдул-Кадыров. «Прокурор республики отметил, что принятые прокуратурой меры направлены на обеспечение исполнения ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" предусмотренного законодательством и актом ООО "Газпром межрегионгаз" механизма по списанию безнадежных к взысканию долгов населения», — отметили в прокуратуре, добавив, что речь не идет о предоставлении местным жителям какого-либо рода льгот или дополнительных привилегий при списании задолженности.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности населения за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании. Предъявление компанией «Газпром межрегионгаз Грозный» требований об оплате задолженности создавало среди населения социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, считают в надзорном ведомстве. По этой причине прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

В свою очередь «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщила, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.