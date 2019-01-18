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ГАЗ реструктурирует кредит ВТБ и Сбербанка на 33,25 млрд рублей

Акционеры Ярославского завода дизельной аппаратуры и совет директоров ПАО «Автодизель» (оба предприятия входят в группу ГАЗ) одобрили изменения в график погашения синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ на сумму 33,25 млрд руб., выданного в 2015 г. на рефинансирование аналогичного кредита тех же банков. Об этом говорится в материалах «Автодизеля». Обе компании в 2015 г. выдали независимые гарантии перед банками – кредиторами ГАЗа.

Акционеры ярославского завода одобрили дополнительное соглашение к кредитному договору на внеочередном собрании 24 декабря, совет директоров «Автодизеля» вынес аналогичное решение 18 января.

Согласно новым условиям выплата в размере 6,25 млрд руб. по синдицированному кредиту переносится с I квартала 2019 г. на II квартал 2019 г. Далее в 2019 г. оплата будет происходить каждый квартал равными платежами в размере 1,75 млрд руб., в 2020 г. – ежеквартально платежами по 2 млрд руб.

В любом случае кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 г. Такое условие содержится в кредитном договоре и не изменяется дополнительным соглашением.